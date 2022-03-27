Педофіл подав до суду на готель за відшкодування своїх грошей після того, як він був ув'язнений під час перебування за сексуальне зловживання дитиною

Стюарт Егер, 73-річний чоловік, звинувачений у педофілії, протягом трьох років подав до суду на британську мережу готелів Premier Inn за повернення 107,50 фунтів стерлінгів, близько 142 доларів, що він заплатив в рамках свого перебування в одному з її філій, яке було скорочено, оскільки він був ув'язнений.

Eager каже, що він був змушений скасувати бронювання, оскільки його перевели до в'язниці через переконання в сексуальному насильстві над неповнолітнім.

Чоловік забронював номер у відділенні Портсмута (Великобританія) у травні 2019 року, оскільки готель був близький до суду, де відбудеться його розгляд за сексуальні правопорушення. Алевін був засуджений і відправлений до в'язниці всього за чотири дні, тому він попросив повернути останні дві ночі.

Незважаючи на його засудження, об'єктивно більш серйозну проблему, Прагнучи розв'язати позачергову кампанію по стягненню відносно невеликої суми грошей.

Історія про його нав'язливу спробу відновити свої 107.50 фунтів стерлінгів з'явилася на цьому тижні після того, як Eager написав The Daily Telegraph, описуючи свою скаргу і сподіваючись попросити допомоги у відновленні грошей.

Він розповів, як він замовив перебування в Premier Inn протягом шести ночей, заплативши повну суму після прибуття, коли він перебував на суді «після помилкового звинувачення, що датується 30 роками».

«Я поняття не мав, як довго може тривати судовий процес. Це тривало всього чотири дні, і вердикт не пішов так, як я хотів (присяжні іноді помиляються). Вони відправили мене до в'язниці на чотири роки», - говорить він у своєму листі до британських ЗМІ.

«Оскільки не вдалося зателефонувати до Premier Inn з моєї тюремної камери, щоб скасувати решту двох ночей, я мав мій адвокат зробив це за мене. Було пізно повернути першу невикористану ніч, але повернення 107,50 фунтів стерлінгів очікувалося на другу ніч», - додає засуджений.

За словами Eager, коли він був звільнений на умовно-дострокове звільнення через два роки після цього, він розпочав кампанію публічних претензій, яку він проводив протягом останніх шести місяців.

Засуджений каже, що готель заперечує будь-який слід виклику адвоката і стверджує, що скасування повинен був зробити сам через сім днів після бронювання.

«Це було достатньо, щоб служити час для злочину, який я не скоїв, без Premier Inn намагаючись скористатися моїм нещастям», - написав він.

Готель, де Стюарт Егер забронював шість ночей, щоб зіткнутися з судом, який тривав лише чотири дні і відправив його безпосередньо до в'язниці за педофілію.

Однак його спроба отримати симпатію з боку ЗМІ не вдалася, так само, як і його претензія до готелю поки що не вдалася.

Daily Telegrah самостійно досліджував причини переконання старого і виявив, що це пов'язано з сексуальним насильством хлопчика-хору, злочином, описаним поліцією як «шокуючий» і «розпусна».

Хлопчик, який зараз доросла людина, спочатку тримав свої випробування в таємниці і, мабуть, розвинув пристрасть до азартних ігор і наркотиків в результаті придушення всього, що сталося.

«Лише через роки він нарешті знайшов сміливість говорити і шукати справедливості. Ви стверджуєте, що ви невинні, і тепер ви бачите себе жертвою недобросовісних спекуляцій Premier Inn у розмірі 107,50 фунтів стерлінгів. Залишаючи осторонь цей похмурий фон на секунду, погляд на надіслану мені інформацію показує, що його адвокат подзвонив на прийом готелю, але з невідомих причин не міг забезпечити скасування та подальше відшкодування від його імені», - відповіли ЗМІ в іншому листі засудженому.

Крім того, він зазначив, що ув'язнення не є підставою не дзвонити, щоб скасувати бронювання, оскільки у в'язницях ви можете користуватися телефоном, і що ця відмова здавалася більше способом запобігання розслідуванню готелю та виявлення причини його переконання.

«Враховуючи це, я здивований, що хтось, як ви, хто стверджує, що має досвід помилкового звинувачення з перших рук, цілком радий перетягувати своє ім'я через бруд у національній газеті», - додає лист.

Газета додала, що не була готова робити будь-які консультації від його імені і побажала Eager «удачі».

Телеграф був пов'язаний конвенцією, щоб зберегти ідентичності своїх кореспондентів конфіденційними і тому публікував лише свої ініціали.

Але інші засоби масової інформації, такі як The Daily Mail, змогли ідентифікувати Eager і простежити його до житлового будинку в Суїндоні, Уїлтшир, де вони взяли інтерв'ю у нього.

Він сказав їм, що не вибачився за те, що сталося і що все ще хоче повернути свої гроші. Він зізнався, що він, можливо, «стурбований проблемою», але сказав, що навряд чи він продовжить свій позов проти Premier Inn у світлі відповіді.

Він також напав на письменника телеграфа за її відповідь, сказавши: «Я думав, що я вийшов з ладу. Я думав, що це трохи перебільшення, тому що я не зовсім впевнений, чи це актуально. Моя претензія була проти Premier Inn в Портсмуті замість того, щоб копатися, що таке історія»

Чоловік каже, що «ми не повинні вірити всьому, що читається в Інтернеті» і захищає свою невинність. Крім того, він заявляє, що його позов «є принциповим питанням».

У травні 2019 року Eager був засуджений в Портсмутському коронному суді за трьома підрахунками непристойного нападу на 11- або 12-річного хлопчика в 1980-х роках.

Колишній партнер юридичної фірми, який також був шоучинкою, напав на хлопчика в 1988 році на фермі в Гемпширі. Жадібний заохочував свою жертву сісти на коліна і водити його машину, коли він віз його додому.

Чоловік вимагає повернути гроші, витрачені на дві ночі в готелі, яким він не користувався протягом трьох років, оскільки був засуджений і відправлений до в'язниці.

Охочий, який раніше був засуджений за подібні злочини проти маленьких дітей поблизу Ваймерінга протягом 1980-х років, заперечував звинувачення, але був визнаний винним одноголосним журі.

Після справи сержант детектива Джулія Ніколь, яка керувала розслідуванням поліції Гемпшира, заявила, що маніпуляції та зловживання, вчинене Eager, мали значний вплив на життя жертви.

«На момент цих злочинів мені було всього 11 або 12 років, що робить їх ще більш шокуючими і розпусними. Хлопчик, тепер доросла людина, зберігав цю таємницю десятиліттями, протягом яких він намагався впоратися з життям і школою, своєю ідентичністю і жахливо страждав зі своїм психічним здоров'ям», - сказав він.

«Його пограбували дитинство, і він провів своє доросле життя, намагаючись прийняти травму», - додав він.

Незважаючи на це, чоловік продовжував заперечувати правопорушення, коли зіткнувся з боку ЗМІ.

На запитання, чи є у нього якісь побоювання щодо своєї жертви, Eager сказав: «Що стосується справи, про яку він мав на увазі, то жертв, які він повинен розглянути».

«Я продовжую заперечувати це. Це було помилкове звинувачення і несправедливе переконання», - додав він.

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