Оскар 2022: мексиканець Ентоні Куїнн, який виграв два Оскари в одній категорії

94-евидання «Оскарів» знаходиться всього за кілька годин, і разом з ним ейфорія за найважливішу нагороду сьомого мистецтва у світі викликала великий інтерес. Ось чому історія латиноамериканців в рамках церемонії протягом своєї історії породила пошук тих акторів, режисерів, фотографів та іншого, хто виграв, вигравши номінації або навіть вигравши їх.

ЕнтоніКуїнн був американським націоналізованим мексиканським актором, кінорежисером, художником, письменником і скульптором, який отримав кілька нагород, включаючи два Оскара , що зробило його першою історією крові ацтеків, щоб не тільки підкорити їх, але й зробити цей акт у тій же категорії лише 4 роки один від одного: «Найкраща підтримка Актор» в 1953 році для ¡Viva Zapata! ав 1957 році Ель Локо дель Пело Рохо.

Актор, який народився 21 квітня 1915 року в Чихуахуа, був охрещений ім'ям Антоніо Родольфо Куїнн Оахака, оскільки його батько був ірландського походження, а мати - мексиканкою, яка зустрілася під час Мексиканської революції, в якій обидва брали участь. Суміш культур була однією з головних мотивів для нього продовжувати грати різні ролі з тональностями багатьох національностей.

Лауреат Оскара Ентоні Куїнн позує на премії Академії в Голлівуді, штат Каліфорнія, 27 березня 1957 року. Куїнн завоював кращого актора другого плану за роль в «Жагу до життя». (Фото AP)

З самого раннього віку його сім'я переїхала до США, і оскільки економічна ситуація не була сприятливою, Антоніо довелося працювати з 5 років, а тим більше, коли помер батько. Деякі з торгів, які він здійснював, були продавцем газет, прибиральником черевиків, муляром і навіть боксером у підлітковому віці. Професії йому ніколи не соромилися, і після своєї зоряності він з радістю згадував кожен раз, коли журналіст запитував його про цю тему.

Ентоні Куїнн пройшов курс живопису та акторської майстерності в політехнічній середній школі та в архітектурі з Френком Ллойдом Райтом, але, незважаючи на те, що грав деякий час і робив це надзвичайним чином на думку критиків у цій галузі, його доля вже була спрямована на акторську діяльність. З цієї причини його виступ у сьомому не зайняло багато часу, щоб прибути з проектами, які хоч і не запам'яталися, але сприяли тому, щоб зробити підйом до слави реальністю.

Актор був мексиканцем за походженням і через деякий час став американцем (Фото: Архів)

Його пінінос виступали в театрі, коли йому було 21 рік, а пізніше дебютував у світі кіно як додатковий у фільмах, таких як « Чумацький шлях», Лео Маккері та Тюремні грифи, Луї Фрідлендер. Незважаючи на це, його перший великий момент на великому екрані був фільм Чумацький шлях (1936) і з роллю у фільмі Умовно-дострокове звільнення (1936). В обох «зайва» присутність стала фокусом, який американська публіка не сподобалася, тому більше ролей прийшло швидко.

Незважаючи на те, що вийшла заміж за дочку режисера Сесіла Де Мілла, Кетрін, кар'єра Ентоні Куїнна застоювалася в ролі другого плану, в яких він грав корінних американців, італійських гангстерів, гангстерів, філіппінських та іспаномовних, персонажів, які не збагатили його професію.

Актор прожив всього 5 років в Мексиці (Фото: Архів)

З Чорним золотомміжнародна слава постане перед його очима, оскільки цей фільм вигравсвою першу лідерство, будучи роком 1947 дуже значним у його житті, оскільки він також був націоналізований у Сполучених Штатах одночасно. Там він уособлював корінного американця, який стає нафтовим мільйонером. Крім того, він повернувся до театру з персонажем Стенлі Ковальського у виставі Трамвай під назвою бажання , з яким він отримав багаторазове визнання критиків.

Помер у віці 86 років (Фото: Архів)

У 1952 році він досяг вершини, коли виграв свій перший «Оскар» за кращий актор другого плану за участь у фільмі ¡Viva Zapata! разомз Марлоном Брандо, зігравши брата Еміліано Сапата, Еуфеміо. Ось так Ентоні Куїнн став першим мексиканцем, який отримав золоту статуетку від Академії.

Хайживе Сапата! був1952 американський біопис режисер Елія Казань. Він оповідає про життя мексиканського революційного лідера, що йде від його селянського походження, його революційної траєкторії аж до смерті. Фільм був фундаментальним у міфологізації Сапата, що сьогодні ми можемо дізнатися про мексиканського кумира, і саме тут історія була зроблена в історії Оскара для мексиканців.

Актор позував зі своєю нагородою (Фото: Архів)

З цією нагородою кар'єра Куїнна взяла на себе новий ефір, який змусив його завоювати другий Оскар, у тій же категорії, в 1956 році, завдяки його виступу художника Пола Гогена в « Жасті до життя», фільмі про життя художника Вінсента ван Гога, в якому він з'явився лише вісім хвилин.

Цей акт побиває два чудових рекорди для латиноамериканців: ставши першим мексиканцем, який виграв ту саму нагороду в тій же категорії, а також здобув визнання Академії за бездоганну роботу, яка зробила його одним з найкоротших вистав в історії кіно, щоб все ще виграти золоту статуетку.

Ось як це виглядало у фільмі (Фото: Архів)

На жаль, він помер зі своєю останньою дружиною та дітьми в лікарні в Бостоні в 2001 році , у віці 86 років, внаслідок важкої пневмонії, заразилася після проходження хіміотерапії через рак стравоходу . Частина його праху була кинута в Мідний каньйон в Чихуахуа, а решта його праху лежала на його маєтку в Род-Айленді.

Професійна робота Ентоні Куїнна стала не лише еталоном успіху для мексиканських акторів та актрис, але і для всієї гільдії Латиноамериканської Америки, оскільки це приклад того, що не тільки родом із США можна виграти «Оскар». У цьому виданні 2022 року шанси на приєднання іншого мексиканця до списку великі.

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