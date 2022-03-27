Оскар 2022: Хто був номінований 52 рази на «Оскар»

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

Наступноїнеділі, 27 березня, відбудеться94-й Оскар , нагороди Академії кінематографічних мистецтв і наук кращим кіно в різних номінаціях, серед яких «Кращий фільм», «Краща актор», «Краща актриса» і «Кращий режисер». З моменту першого видання багато художників вважалися отримуватимуть довгоочікувану золоту статуетку, але мало кому це вдалося.

Деякі з них навіть розглядалися не один раз. Такий випадок Джона Вільямса, відомого американського композитора, який протягом своєї кар'єри в середовищі був номінований 52 рази, встановивши рекорд, який далеко не відповідає. Незважаючина стійкість, він виграв лише п'ять Оскарів за свою більш ніж 60-річну кар'єру за свої надзвичайні композиції.

Першийраз музикант вважався отриманням нагороди в 1968 році в категорії «Кращий оркестр, адаптація або лікування» за його роботу, виконану для Долини ляльок , фільм у головних ролях Патті Герцог, Барбара Паркінс, Жаклін Сюзанн, Шерон Тейт, Сьюзен Хейвард і Пол Берк. На жаль, він не виграв.

Композитору 90 років і більше 60 років. Веб-архів

Його ім'я знову з'явилося в списках номінантів у 1969 році завдяки композиціям та аранжуванням, які він зробив для « Рейверс» («Негідники » або «Злодійники») та « Прощай», містер, чіпси , пам'ятаю романтичну драму в головних ролях Грір Гарсон, Террі Кілберн та Роберт Донат, останній - той, хто отримав статуетку за його тлумачення.

Цебуло лише до 1972 року, коли Джон Вільямс виграв свій перший «Оскар » за «Найкращу оркестрацію, адаптацію та оригінальний хор» для Скрипаль на даху , фільм, який перевершив покоління, ставши міжнародною класикою кіно.

1973 рік був чудовим роком для американського композитора, оскільки він був тричі номінований на ту ж нагороду за його виступ у « Зображення », фільм жахів режисера Роберта Альтмана, « Пригода Посейдона», у головних ролях Джин Хакман та Том Сойєр , заснований на романі Марка Твена.

Між 1974 і 1975, він був номінований на саундтрек « Попелюшка свободи » ( Дозвіл на любов до півночі ) і на пісню Приємно бути навколо . Це також передбачалося музичною постановкою The Toering Inferno ( Пекло в вежі ), за яку він виграв нагороду BAFTA.

До кінця 1970-х років Джон Вільямс виграв два Оскара за «Найкращий оригінальний саундтрек» Щелеп (Акула) та « Зоряних воєн: Епізод IV - Нова надія ». Хтоне пам'ятає музику, яка грає, коли наближається акула, або темне середовище, яке оточує простір? Обидвімузичні постановки є найбільш визнаними автором настільки, наскільки вони вважаються шедеврами, які залишили слід в історії кіно у всьому світі і ознаменували ціле покоління.

Протягомнаступних кількох років він склав саундтреки до «Близьких зустрічей короля», « Супермена », «Зоряних воєн: Espidous V - Імперія завдає удару у відповідь» та « Рейдери втраченого ковчега » ( Індіана Джонс і Мисливці за втраченого ковчега ).

Джон Вільямс на святкуванні Зоряних воєн Орландо та його концерт до 40-річчя франшизи

У1983 році вона виграла свій четвертий «Оскар» в тій же категорії для ET «Позаземний », науково-фантастичний фільм, який шокував, розповівши про зустріч між людством і таємничим. У ньому знялися Генрі Томас, Дрю Беррімор і Роберт МакНаугтор і режисер Стівен Спілберг. Того ж року його пісня Якщо ми були закохані змагалися за кращу оригінальну пісню, але не перемогли.

З 1984 по 1992 рік він робив аранжування і композиції для «Зоряних воєн»: епізод VI - Повернення джедаїв, Індіана Джонс і Храм Долі, Дика річка, Імперія Сонця, Іствікські відьми, Спотикаючись, яку називають любов'ю, Індіана Джонс і Останній хрестовий похід , Народжений 4 липня, Мій бідний angelito, JFK і пісні Десь у моїй пам'яті і Коли ти один , все розглядається в щорічних нагородах Академії.

До 1994 року він виграв свій п'ятий і поки що останній Оскар за саундтрек списку Шиндлера (список Шиндлера ), фільму в головних ролях Ліам Нісон, Ральф Фіннес, Бен Кінгслі, Ембет Девідц. Цянагорода стала третьою, яку виграв Джон Вільямс відомий режисер Стівен Спілберг.

«Список Шиндлера» - один з фільмів, який зображує голокост.

З 1996 по 2014 рік композитор знову номінувався на саундтреки Ніксона, Сабріни, Дітей вулиці, Дружби, Рятування рядового Райана, Праху Анжели, Патріота, Гаррі Поттера і Філософського каменю , Штучного інтелекту А.І., Спіймати мене якщо зможеш , Гаррі Поттер Поттер і в'язень Азкабану , Мемуари гейші, Мюнхен, Пригоди Тінтіна, Військовий кінь, Лінкольн, Книжковий злодій, а також на пісню Місячне сяйво .

З 2016 по 2020 рік він знову знявся в номінаціях на оригінальний саундтрек «Зоряних воєн» епізодів VII, VII і IX.

Руперт Грінт, Даніель Редкліфф та Емма Уотсон, незабутні герої кіносаги «Гаррі Поттер». (РЕЙТЕРИ/Лукас Джексон/)

Хтотакий відомий американський композитор з 52 номінаціями «Оскар»?

Джон Товнер Вільямс народився 8 лютого 1932 року в Нью-Йорку, США, йому зараз 90 років. Він досяг успіху в індустрії розваг на міжнародному рівні як композитор, диригент, піаніст і тромбоніст, а також грає на кларнеті і трубі.

Він виявляв інтерес до музики ще з дитинства, завдяки впливу батька, який був джаз-перкусіоністом. Під час молодості він був завербований у ВПС США, де він грав військову групу, а пізніше ризикнув у світ розваг, складаючи для телебачення.

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