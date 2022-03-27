Оскар 2022: хто режисери номіновані на гала і де дивитися їхні фільми?

Святкування Оскара 2022 року знаходиться всього за кілька годин, і більше одного готуються до трансляції спеціальним марафоном фільмів, номінованих на найбільша церемонія в Голлівуді. Хто конкурує в номінації «Кращий режисер»? Осьогляд усіх кандидатів, щоб взяти статуетку цього року, і де ми можемо побачити їх постановки.

КеннетБранаг - Белфаст

Ця комедійна драма, що настає за віком , слідкує за дитиною, яка живе своїм дитинством під час конфлікту в Белфасті, Північна Ірландія, протягом 1960-х років. За словами Брана, історія частково базується на його власному досвіді дитинства і кваліфікує її як свою найбільш особисту роботу на сьогоднішній день. Молодий актор Джуд Хілл дебютує в кіно в ролі Бадді, а його супроводжують Кайтріона Бальф, Джуді Денч, Джеймі Дорнан, Чаран Хіндс і Колін Морган . Його можна побачити на платформі Mubi .

ДжейнКемпіон - Сила собаки

Два брати володіють величезним ранчо, хоча вони мають дуже різні ролі через те, як вони відображають свій образ по відношенню до громади. Один заводить ворогів з іншим, коли виявляє, що планує одружитися з овдовою жінкою та матір'ю підлітка, тому він почне робити життя неможливим для цієї сім'ї, коли вони переїжджають до його будинку. Акторський склад складається з Бенедикта Камбербетч Кірстен Данст, Джессі Племонс та Коді Сміт-МакФі , і керував Кемпіон (єдина жінка в цій категорії на Оскарі 2022 року ). Доступний на Netflix.

РюсукеХамагучі - Диск мого автомобіля

Цей японський фільм був заснований на короткій історії, яку відомий письменник Харукі Муракамі включив до своєї збірки оповідань під назвою « Чоловіки без жінок». Хамагучі переносить цю історію в кіно і зосереджується на пригодах театрального режисера Юсуке Кафуку, щоб випустити п'єсу Дядько Ваня в Хіросімі, в той час як він оплакує смерть своєї дружини Ото. Без сумніву, ця кінопропозиція є одним з фаворитів, щоб виграти нагороду, оскільки вона мала блискучий прийом протягом усього сезону нагород. В даний час він недоступний на жодній потоковій платформі і його можна побачити лише в кінотеатрах.

Поки що «Drive My Car» можна побачити в кінотеатрах. (Кінець гірки)

СтівенСпілберг - Вестсайд Історія

Відомий оскароносний кінорежисер керує другою кіноверсією класичної бродвейської п'єси, прем'єра якої відбулася в 1957 році. «Двоє підлітків з різних етнічних верств закохуються в Нью-Йорку в 1950-х роках. Нова версія легендарного мюзиклу West Side Story про протистояння двох нью-йоркських вуличних банд, екранізацію знаменитої бродвейської п'єси», - зазначає конспект. Дивитися на Disney+.

ПолТомас Андерсон - Солодка Піца

Американський режисер входить до числа можливих переможців «Оскара» за найкращого режисера наступного видання «Оскара». Поряд з чудовим акторським складом (Alana Haim, Купер Хоффман, Шон Пенн, Том Вайтс, Бредлі Купер іБенні Сафді ), він представляє історію кохання Алани Кейн та Дарі Валентина, двох вікових диференційованих молодих людей, які починають жити першими етапами романтики в долині Сан-Фернандо, Каліфорнія, в 1973 році. Романтична комедія потрапила в кінотеатри Латинської Америки цього року, але вона ще не доступна для перегляду в цифровому вигляді.

Алана Хайм і Купер Хоффман втілять в життя головних героїв «Солодки піци». (Універсальні картинки)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: