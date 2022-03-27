Організації з Латинської Америки та Карибського басейну запрошують вас взяти участь у Всесвітньому дні надії цього березня 27

Це було 27 березня 2020 року, коли Папа Франциск гуляв один по просоченій площі Святого Петра, і в історичній проповіді нагадав людству: «На наші площі, вулиці і міста впала густа темрява; вона захопила наше життя, заповнивши все оглушливою тишею і спустошливою порожнечою, яка паралізує це все на своєму шляху: відчувається в повітрі, відчувається в жестах, це видно в поглядах. Ми злякані і загублені».

У той день, натхненний Євангелієм Святого Марка, Папа Римський говорив в ім'я Петра наступні слова всім страждаючим людству, слова, які до сих пір резонують в космосі: «Ми всі в одному човні, всі тендітні і дезорієнтовані; але, в той же час, важливі і потрібні, всі покликані зв'язуватися, все в необхідності втішити один одного».

Він додав: «Шторм розкриває нашу вразливість і викриває ті помилкові та зайві запевнення, з якими ми побудували наші програми, наші проекти, наші звички та пріоритети».

Цей надзвичайний момент молитви з благословенням Urbi et Orbi , також відомий як Statio Orbis, надихнув Всесвітній день надії, ініціативу Інституту глобального діалогу та культури зустрічей, Латиноамериканської єпископської ради (CELAM) та Dicastery для спілкування Святого Дивіться, разом з Еклезіальною конференцією Амазонки (CEAMA), Латиноамериканською та Карибською конфедерацією релігійних чоловіків та жінок (CLAR), Міжамериканською конфедерацією католицької освіти (CIEC), Пан-Амазонською екклезіальною мережею (Repam) та Карітасом Латинської Америки та Карибського басейну.

Всесвітній день надії — це відкрите запрошення всім людям ходити разом, поза відмінностями, шлях побудови конкретних дій у різних тематичних сферах.

Щоб взяти участь і бути частиною цієї ініціативи, ви можете відвідати веб-сайт www.diamundialdelaesperanza.org. Кожна установа та особа пропонується додати свої надії навколо Всесвітнього дня надії через коротке відео, яке можна поділитися в соціальних мережах з хештегом #27M та #27MEsperanza.

Бажання організаторів цього «27-го Всесвітнього дня надії» полягає в тому, що через два роки після цього історичного моменту ми відновимо пророчі та терапевтичні слова Святого Отця і знову вітати та інтерпретувати їх у цей післяпандемічний час, але з новою війною, яка руйнує світ.

Справа в тому, що світ ще не вийшов з пандемії, Європа переживає війну з геополітичними та економічними наслідками за межами країн, що беруть участь, з мільйонами біженців, з планетою та регіоном Амазонки, який зазнає соціально-екологічного впливу кліматичних змін, з глибокими проблемами нерівності дуже далеко не вирішуються.

«Надія — найсильніша з чеснот. Надія - це заохочення та мотивація, на яку ми можемо закласти основи побудови майбутнього. Коли все невпевнено, ми чіпляємося за надію, бо вона активна і дає сили продовжувати боротьбу за те, що дійсно хочеться», - кажуть організатори.

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