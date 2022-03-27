«Їм ніхто не допомагає»: Матері-шукачі Сонори вимагають підтримки дітей-сиріт зниклих безвісти

NOGALES, SONORA, 19FEBRERO2022.- En el segundo día actividades en la Primera Brigada Internacional de Personas Desaparecidas, madres y familiares que realizan búsqueda en campo, lograron encontrar dos "tesoros" en la Mesa, el sector Las Pilas, de la ciudad fronteriza. Una de las osamentas fue localizada expuesto en la superficie y la otra en una fosa junto a un árbol en la cima de un cerro. El colectivo de Nogales de Buscadoras de la Frontera, a lo largo de un año, han localizado en el lugar a cerca de 100 cuerpos, por lo que decidieron seguir buscando con el apoyo de los colectivos participantes de La Brigada. Con 99 participantes de diferentes estados y por lo menos 5 países, entre ellos Colombia, Perú y Guatemala, los familiares se desplegaron en dos grupos y mientras unos realizan búsqueda en vida por centros de rehabilitación y calles de la ciudad, otros realizan búsqueda de fosas en lugares con sospechas de entierros o lugares de violencia. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

26 березня це був третій день Зустрічі соціальних рухів у Сонорі, вякій брали участь колектившукачі матері Сонори , група, створена в 2019 році і яка сьогодні має майже дві тисячі жінок, які шукають свої сім'ї. Під час зустрічі шукачі розповідали свій досвід про зникнення рідних і викрили байдужість, яка існує з боку держави, закликаючи при цьому підтримати дітей, які осиротіли після зникнення батьків.

«Бути з деякими дітьми, які ставлять під сумнів вас і запитують вас, коли повертається їхній тато, чому їхній тато кинув їх або пішов з іншою жінкою, тому що їхній тато більше не купує їм подарунки на Різдво, або не називає їх, це дуже боляче для мене, і для всіх мам, які страждають від цього, для всіх тих бабусі, які залишилися з онуками, тому що вони взяли батька, матері або обох», - сказала Сесі Флорес своїм голосом ниткою.

Сесі - президент і засновник групи, мати, яка колись знайшла себе шукає своїх трьох дітей. Йому вдалося одужати одним живим, від двох інших немає і сліду. З тих пір вона присвятила себе допомозі іншим сім'ям, які, як і вона, продовжують розслідувати, щоб знайти місцезнаходження тих, кого у них взяли.

«Дітям зниклих нікому не допомагає, я ніколи не слухав авторитету, який піклується про допомогу дітям-сиротам, хоча ми про це попросили, є діти, якінавіть не мають, які їдять. Ми шукаємо вагу для ваги, щоб пожертвувати мамам, які залишилися з дітьми своїх дітей». Діти, як розповідала Сесі, не мають ніяких ресурсів.

(ФОТО: АДОЛЬФО ВОЛОДИМИР /CUARTOSCURO.COM)

Хочанемає жодної кількості, яка визначає, скільки дітей за цих обставин, відомо, що в Мексиці організована злочинність у різних формах залишиласироті понад30 000 дітей , згідно з даними, наданими Національною комісією з прав людини у 2019 році.

«Я сподіваюся, що вони не дивляться на дітей так, як вони дивляться на батьків, ніби їх немає», - сказав він. Так само пошукова група запевнила, що в її колективі є багато дівчат та хлопців, які втратили батьків, і що це повторюється у всіх штатах, де є зниклих без вісті. Цідіти відчувають не лише відсутність фігур батька, але й розпад сім'ї та етап, на якому вони живуть:

«пам'ятаю випадок супутника, син якого запитав, чи він в горах шукає свого тата, як змінюється дитинство маленького хлопчика? замість того, щоб насолоджуватися возками, іграми, він запитував її про свого тата», - кажуть члени групи.

«Нам прикро знайти наших зниклих людей в кулак кісток думати, що кулак кісток був ваш син знищує вас», - сказала Сесі.

Незважаючи на це, Сесі сказала перед мікрофоном, що все, що вона хоче, - це знайти свого сина: «Як цей, хоча він знаходиться в кулак кісток, як ті, які ми знайшли, як і спалені тіла, я хочу знайти свого сина, і я не маю підтримки».

Ось чому матері вимагали від влади взяти на себе відповідальність і надавати їм підтримку, «ми робимо роботу, яка їм падає», вони неодноразово засуджують. 23 березня не став винятком, і вони наголосили на терміновості застосування ДНК-тестів на вже 803 тілах, знайдених в братських могилах , так як без їх ідентифікації немає можливості розташуватися їхніми сім'ями.

(ФОТО: АДОЛЬФО ВОЛОДИМИР /CUARTOSCURO.COM)

Слід додати, що в 2021 році заступник секретаря з прав людини Алехандро Енсінас визнав, що Мексика переживає криміналістичну кризу і що до цього часу в братських могилах країни було 52 000 невідомих органів.

Ось чому кілька громадських організацій та групи пошуку закликали членів сім'ї долучитися до участі в базі даних ДНК Національного банку даних.

З іншого боку, Ліліана Лопес, інший член колективу «Матері Бускадорес де Сонора», додала, що існує нагальна потреба говорити про примусове зникнення як про проблему, яка повинна мати значення для суспільства в цілому.

Його брат став жертвою цього злочину, його мати померла, чекаючи, щоб знайти підказки на своєму сліді, Ліліана успадкувала пошукову роботу під обіцянкою знайти його. «У Сонорі у нас 833 братські могили. Ці статистичні дані тільки з 2019 по 2021 рік», - сказала Ліліана.

Два члени колективу Шукачі матері Сонори (Фото: Twitter/ @buscadorasonora)

І це те, що до цього дня, за їхніми записами, в підпільних могилах було знайдено понад 900 людей і понад 700 розташованих живими. Слід додати, що тільки в 2020 році уряд Мексики повідомив про розташування 559 підпільних могил в країні, в яких було відновлено 1,086 тіл.

Слід додати, що крім наслідків зникнення близької людини, жінки також пред'являли різні скарги на насильство, яке вони відчувають як шукачі. «Єдина відповідь, яку ми отримали від влади, - це бути переміщені», - кажуть вони.

Я не хочу бути черговою статистикою мам, які померли, шукаючи своїх дітей, я хочу продовжувати стояти, допомагати, запевнив Сесі, яка ще раз повторювала, що більше немає сумнівів, що те, що шукають матері, шкодить державі. «Це не зашкодить картелям, ми більше не сумніваємося, (...) тому що саме вони нас ставлять під сумнів, саме вони нас критикують, саме вони нас видають жертву, і саме вони нас витіснили».

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