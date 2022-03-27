Адвокат Нікарагуа перед Міжнародним судом Поль Райхлер подав у відставку з посади за «моральну совість»

АдвокатПол Райхлер, який представляв Нікарагуа перед Міжнародним судом (ICJ) у кількох міжнародних судових справах, пішов у відставку з посади через «моральну совість», засуджуючи те, як Даніель Ортега керує країною.

«Моя моральна совість вимагає, щоб я повинен розірвати свої зв'язки з другою Ортегою (починаючи з 2018 року) і відмовлятися служити йому», - сказав Рейхлер у листі про звільнення, опублікованому цієї неділі в цифрових засобах масової інформації Confififiential.

Рейхлер був частиною команд юристів Нікарагуа у справі, відомій як «Іран-контрас» зі США, Карибського моря з Колумбією, або річки Сан-Хуан з Коста-Рікою, яку уряд Нікарагуани вважав «перемогами».

«Я буду молитися за той день, коли Нікарагуа знову буде вільною», - сказав Рейхлер у листі , який адресований нікарагуанському диктатору.

Диктатор Нікарагуа, Даніель Ортега (Reuters/File Photo)

У листі адвокат розділив Ортегу на двох персонажів, одного до 2018 року, яких він назвав демократичними та мирними, а іншого з того року, що він вказує на дії «настільки безжально, що призводить до сотень трагічних смертей», а також арешту та переслідування десятків людей «за фальшивими звинуваченнями, що є не що інше, як привід для усунення інакомислення та опозиції».

Рейхлер сказав, що він «шанований і гордий тим, що допоміг Нікарагуа захищати та розширити свій суверенітет», але він не приховував свого здивування рішеннями Ортеги, які він звинуватив у тому, що він «знищив демократію» та встановленні «нової диктатури, не на відміну від того, який він «допоміг повалити».

ЛІКУВАННЯОСОБИСТОСТЕЙ

Лист, - сказав адвокат Ортега - це «закінчити мої стосунки з вами і вашим урядом. Яне знаю, що змусило вас змінити, але ви вже не Даніель Ортега, якого я поважав, захоплювався, любив і служив з гордістю стільки років ».

Він підкреслив, що його режим зробив «неправдиві вибори, підтримує покірний законодавчий орган, корумповану судову систему, нездатну здійснювати правосуддя, а також замовчування свободи вираження поглядів та незалежних ЗМІ».

«Я не знаю, що змусило вас змінити, але ви вже не Даніель Ортега, якого я поважав, захоплювався, любив і служив з гордістю стільки років», - Пол Райхлер.

Йоготакож критикували, надіславши на заслання Премію Сервантеса 2017 року Серхіо Рамірес, командир Луїс Карріон, Ортега і Гассет 2021, Карлос Фернандо Чаморро, письменник Джоконда Беллі, економіст Едмундо Джаркін та колишні партизани Сандіністи Моніка Балтодано та Хуліо Лопес Кампос.

Він також посилався на дисидента колишнього партизанського борця Сандініста Уго Торреса, історичного «Команданте Серо», який помер під вартою поліції після восьми місяців в'язниці та без судити.

«Я вважаю немислимим, що Даніель Ортега вбив би Уго Торреса і садистично вів інших великих патріотів, які зараз замкнені в їхніх камерах, до межі голоду і смерті», - сказав він.

Рейхлерзакінчив свої стосунки з Ортегою через тиждень після того, як нікарагуанський дипломат Артуро МакФілдс засудив це Нікарагуа має «диктатуру» під час сесії Організації американських держав (ОАД), після чого він був знятий з посади посла в організації.

Фото файлу. Президент Нукарагуа Даніель Ортега та віце-президент Росаріо Мурільо. РЕЙТЕРИ/Освальдо Рівас.

(З інформацією від EFE)

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