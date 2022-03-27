Моніка Кабрейос виявляє, що її сексуально зловживали: «У Перу згвалтування - це найпростіше, що може існувати»

Під час інтерв'ю Бето ОртісаМоніка Кабрейос виявила , що вона стала жертвою зґвалтування у 2020 році, коли багато перуанців все ще обмежені COVID-19. Ведучий Аль Секто Діа зазначив, що винуватцем цього злочину була людина, про яку вона знала кілька років і не поважає дружбу, яку вони мали.

Хоча вона не вважала за краще не розкривати особистість свого нападника, вона пояснила, що є людиною, пов'язаною зі світом моделювання та футболу, так багато хто припускає, що це Рональд Бароні. «Це займає у мене більш-менш 6 років (Громадський діяч?) Так, спортивний журналіст, протягом багатьох років пов'язаний зі світом моделювання, він був футболістом», - розповів він у Бето шаблі.

За її свідченням, чоловік запропонував їй відсвяткувати свій 45-річний день народження у себе вдома, розташованому в Азії. У неї не було проблем йти, але попереджала її раніше, що вони не будуть займатися сексом, на що він погодився.

« Він запросив мене провести день народження в будинку в Азії. Ми пішли, і як доросла жінка перше, що я сказав: «Прийняття вашого запрошення не є синонімом того, що я спати з тобою», - сказала вона.

За словами телеведучої, вони провели кілька годин біля пляжного будинку, поділившись деякими напоями, при цьому вона дала зрозуміти, що у них нічого не буде; однак, коли вона взяла другу пляшку вина, їй стало погано себе почувати.

«Я прокинувся голий, накритий, одяг його був під моїм ліжком (...) У той момент я знав, що він мене наркотики (...) Вінсказав мені: «Хто збирається тебе зґвалтувати, ти 45-річна жінка, будь ласка. Я посмішка, я не хочу скандалів». Він став жорстоким », - сказав він.

ВІНРОЗПОВІДАЄ ВСЕ У СВОЇЙ НОВІЙ КНИЗІ

МонікаКабрейос розповідає все, що вона пережила тієї ночі у своїй книзі «Громадська жінка». Вона сподівається, що коли вона скаже свою правду, її не будуть судити за те, що вона прийняла рішення піти до будинку друга, вказавши, що вона прийняла рішення розповісти цю історію через рік, щоб закрити цю главу.

«Єдиний спосіб зцілити - це сказати це, незалежно від того, вірять вони мені чи ні. Оскількице трапилося зі мною, я отримав сумніви та запитання, чи не маю я відповідальність, чи спровокував я це, чи впевнений, що це сталося, ніби жінка в моєму віці не могла бути впевненою, що сталося ».

ДЛЯНЕЇ ЗГВАЛТУВАТИ В ПЕРУ ДУЖЕ ЛЕГКО

У своїй книзі вона вказує, що зґвалтування в Перу дуже легко, особливо якщо ви жінка старшого віку, оскільки майже ніхто їй не повірив, крім того, що є препарати, які не залишають слідів на обміні речовин через 12 годин.

« У Перу згвалтування - найлегша річ, яка може існувати, найдоступніша і найдешевша. Довестизгвалтування на дорослу жінку - найскладніше. Мені мало так сказати. «Віола легко» - це препарат, який не залишає слідів, метаболізується менш ніж за 12 годин; тобто, коли ви прокидаєтеся від зґвалтування, у вашому організмі немає жодного препарату, і у вас немає способу довести це», - додав він .

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