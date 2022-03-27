Міноборони знесло будинок 93-річної бабусі, яка, вони засуджують, здавалася як горщик для мікроторгівлі

Те, що міністр оборони Дієго Молано описав як великий удар по мікроторгівлі в Перейрі (Рісаральда) після того, як став свідком знесення будинку, в якому влада заявила, що це магазин мікроторгівлі в районі Ла-Лібертад, минулої п'ятниці, 18 березня,буде помилковим судовим позитивним, що закінчилася зачіпаючи 93-річну бабусю.

У звіті телевізійних новин Noticias Uno вони сказали, що родичі старшого дорослого повідомили, що поліція перед заходом безпеки, очолювана Молано, здійснила монтаж , в якому вони навіть взяли жителів вулиці, щоб зробити це місце схожим на аптеку.

«Вона завжди була в курсі свого будинку і не хотіла їхати там», - сказав новину Карлос Андрес Санчес, один з онуків, який володіє будинком.

Вонитакож вказали на те, що старша доросла людина прийняла місяць тому переводити через свою громадянську деменцію, що проходить додому через мерію Перейри , і за будинком стежив один з дітей жінки, який також є старшим дорослим.

Перебуваючи на радіо RCN, онук постраждалої жінки вказав, що, хоча було наказ знести будинок, цей процес стався тому, що будинку загрожували розорення, але не тому, що він був пов'язаний з торгівлею наркотиками.

«Дійсно в п'ятницю ми зрозуміли, що будинок знесений, тому що це був горщик протягом 10 років, коли у нас є папери, які говорять про те, що будинок ніколи не був через торгівлю наркотиками, а просто через погіршення та обвалення. Навіть моя бабуся жила там до місяця тому і була взята тією ж мерією для проходження додому в Ла-Флориді», - сказав Санчес на цій станції.

Однак міністр Молано запевнив, що це лігво для грабіжників, продавців та наркокористувачів .

«У місці споживання генеруються зони страху. Я впевнений, що ніхто не хотів заїжджати вночі. Старшийдорослий боїться, батьки, яким довелося перетинатися через район Ла-Лібертад, боялися їх»,- сказав чиновник, коли він говорив про цей передбачуваний результат Плану 1.000 проти мікроторгівлі.

Але за кілька днів до події, за словами онука постраждалого старшого дорослого, поліція пішла до будинку, і з його дозволу та батька вони увійшли, щоб зробити деякі зображення інтер'єру будинку. Однак у той час, коли Санчесу довелося піти, а його батько залишився один, формений, мабуть, увійшов до деяких вуличних мешканців, щоб зробити вигляд, що це горщик для мікроторгівлі.

«Ми знали, що в четвер я сам відкрив двері до поліції, тому що ви довіряєте поліції, вони увійшли з камерою, записали всередині будинку, але в той час, коли я пішов, мій тато і вони заплутували його, прийшли деякі бездомні люди, і вони записали, що вони споживають всередині будинку», сказав онук на радіо RCN.

У цих ЗМІ вони консультувалися з командиром поліції Перейри полковником Анібалом Вілламізаром, який підтвердив, що знесення слід проводити через структурні пошкодження будинку, хоча він вказав, що там було споживання наркотиків та крадіжки.

«Це не випадок вимирання домену, а споживання, оскільки згідно з версіями, доступними Поліції, власнику та деяким сусідам, сайт використовувався для споживання та іншої діяльності, оскільки перед ним були крадіжки. Невпевненістьу зовнішній стороні будинку», - сказав офіцер.

У Нотичіас Уно вони консультувалися з командувачем Національної дирекції кримінального розслідування та Інтерполу (Діжин) генералом Фернандо Мурільо, який сказав, що поїхав до Перейри, щоб розібратися зі скаргою, але повторив, що область була названа торговцем наркотиками.

«(Сподіваємося) він буде встановлений, якщо будуть якісь особливі ситуації та порушення у провадженні щодо ведення дисциплінарних або кримінальних розслідувань у справі», - підсумувала вища посадова особа.





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