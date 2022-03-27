Мартін Ліберман сказав, що Перу засуджує арбітра Андерсона Даронко «марно»

МартінЛіберман виступив після того, як Федерація футболу Перу анонсувала ФІФА за арбітраж Андерсон Даронко в поєдинку з Уругваєм за Катар 2022 Відбірковий турнір . Аргентинський журналіст був рішучий через свої соціальні мережі і сказав, що цей захід не дуже допомагає.
«Це марно. Це для трибуни і добре виглядати з людьми. Питання судили», - написав комунікатор через свій акаунт у Twitter. Таким чином, він знову викликав дискусію з користувачами, які розділили позиції, деякі вважають, що це була мета, а інші підкреслюють продуктивність VAR.
Якудію зробив ФПФ після ролі Даронко та компанії в Перу проти Уругваю? Вінопублікував заяву, в якій зазначається наступне: «ФПФ зазначає, що минулої п'ятниці до ФІФА надійшла сильна скарга щодовиступу арбітра Андерсона Даронко за загальновідомими фактами. ФПФ очікує оперативного реагування ФІФА під регулярним каналом у своєму провадженні».
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МартінЛіберман написав у своєму Twitter, як тільки стався хід воротаряСерхіо Роше, де він опинився з усім тілом і великою кількістю м'яча, як вказують арбітр ВАР, в межах дуги.
«Хіба він не потрапив всередину арки?» ,була першою публікацією комунікатора. Потім він продовжив своє послання. «Хіба це не мета Перу? Роше потрапив у ворота з м'ячем? Годинник не вібрують для рефері...» ,додав він, аргументуючи це тим, що Даронко не відчував вібрації годин, щоб визначити гол за збірну.
Ці два твіти породили тисячі коментарів, де вони розмістили фотографії кутів, які розповсюджувалися в соціальних мережах, і де цінується постріл, де з'являється мета. Крім того, це змусило кілька користувачів висловитися з цього суперечливого питання.
Нарешті, він запевнив, що Перу продовжує мати великі шанси пройти відбір на чемпіонат світу з Катару 2022 року. «Суперечка в кінці - це деталь. Перу продовжує залежати від себе, щоб досягти репехажу. Якщо він б'є Парагвай, він буде грати з азіатським представником».
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