Мартін Ліберман сказав, що Перу засуджує арбітра Андерсона Даронко «марно»

МартінЛіберман виступив після того, як Федерація футболу Перу анонсувала ФІФА за арбітраж Андерсон Даронко в поєдинку з Уругваєм за Катар 2022 Відбірковий турнір . Аргентинський журналіст був рішучий через свої соціальні мережі і сказав, що цей захід не дуже допомагає.

«Це марно. Це для трибуни і добре виглядати з людьми. Питання судили», - написав комунікатор через свій акаунт у Twitter. Таким чином, він знову викликав дискусію з користувачами, які розділили позиції, деякі вважають, що це була мета, а інші підкреслюють продуктивність VAR.

Якудію зробив ФПФ після ролі Даронко та компанії в Перу проти Уругваю? Вінопублікував заяву, в якій зазначається наступне: «ФПФ зазначає, що минулої п'ятниці до ФІФА надійшла сильна скарга щодовиступу арбітра Андерсона Даронко за загальновідомими фактами. ФПФ очікує оперативного реагування ФІФА під регулярним каналом у своєму провадженні».

Фото: Твіттер

ЦЕВІН СКАЗАВ ПРО СУПЕРЕЧКИ ПЕРУ VS. Уругвай

МартінЛіберман написав у своєму Twitter, як тільки стався хід воротаряСерхіо Роше, де він опинився з усім тілом і великою кількістю м'яча, як вказують арбітр ВАР, в межах дуги.

«Хіба він не потрапив всередину арки?» ,була першою публікацією комунікатора. Потім він продовжив своє послання. «Хіба це не мета Перу? Роше потрапив у ворота з м'ячем? Годинник не вібрують для рефері...» ,додав він, аргументуючи це тим, що Даронко не відчував вібрації годин, щоб визначити гол за збірну.

Мартін Ліберамен публікує у Twitter за пропущений гол проти Перу проти Уругваю.

Ці два твіти породили тисячі коментарів, де вони розмістили фотографії кутів, які розповсюджувалися в соціальних мережах, і де цінується постріл, де з'являється мета. Крім того, це змусило кілька користувачів висловитися з цього суперечливого питання.

Нарешті, він запевнив, що Перу продовжує мати великі шанси пройти відбір на чемпіонат світу з Катару 2022 року. «Суперечка в кінці - це деталь. Перу продовжує залежати від себе, щоб досягти репехажу. Якщо він б'є Парагвай, він буде грати з азіатським представником».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ