Марко Кортес назвав реформу влади AMLO «дуже шкідливою» для Мексики

МаркоКортес Мендоса , лідер Партії національних дій (PAN), знову кинувся проти президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) через Реформаелектроенергії, яку він назвав «дуже шкідливою»для Мексики.

Через прес-реліз паніста вказала, що, якби зміни до законодавчої бази будуть схвалені , це спричинить втрату робочих місць, дефіцит енергії, а також збільшення вартості електроенергії, тому він прогнозує, що відключення електроенергії можуть початися в найближчі місяці в 32 штатах республіки.

Він також уточнив, що, за даними Мексиканського інституту конкурентоспроможності (IMXO), ця реформа є лише президентською «примхою», яка коштуватиме понад 500 мільйонів песо , «враховуючи поточні приватні інвестиції в проекти генерації чистої енергії та оновлення заводів Федеральної комісії Електроенергія (ЗЗЕ).

Марко Кортес підтвердив, що ПАН проголосує проти реформи електроенергії AMLO (Фото: EFE/Луїс Теджидо)

Зіткнувшись з цією панорамою, Кортес Мендоса зазначив, що попросив парламентські групи ПАН у двох палатах Конгресу Союзу створити законодавчу зустрічну пропозицію , в якій вона приносить користь, щоб вона платила менше за електроенергію.

«Acción Nacional не підтримає дорогу та брудну реформу електроенергії для Мексики. Мичітко сказали, що контрреформа Мореноїстського уряду не відбудеться. Ми будемо наполягати на тому, що кращою є юридична, а не конституційна реформа, яка сприяє працевлаштуванню, збільшує інвестиції у виробництво чистої та відновлюваної енергії, як це відбувається у всьому світі», - пояснив він.

Однак контрреформа - це не єдине, що сприятиме парламентському союзу, оскільки я заздалегідь, щоб три партії відхилили пропозицію, видану Президентством Республіки, оскільки, за його словами, вони не дозволять ЗЗЄ стати монополією.

На додаток до вищесказаного, він зазначив, що з «енергетичною монополією», яку федеральна адміністрація прагне встановити через ЗЗЄ, Мексика буде ідентифікована з країнами з диктатурою або авторитарними урядами, на додаток до недотримання міжнародних договорів, таких як Париж Угоди проти забруднюючих викидів.

Марко Кортес зазначив, що Va por Mexico поїде разом, щоб зупинити енергетичну реформу (Фото: PAN)

Нарешті, Кортес Мендоса вимагав від уряду Лопеса Обрадора поважати національні та міжнародні інвестиції в електроенергетичний сектор, а також підтримати заклик, який також зробив уряд США поважати всі інвестиції в цю сферу та робочі місця, які вони генерують.

«Ми проти того, щоб відігнати продуктивні інвестиції в електроенергетику, ми хочемо просувати всіх тих, хто піклується про навколишнє середовище, гарантує національне постачання, генерує робочі місця та робить ставку на чисту та дешеву енергію. Досить невдач. Мексиканціхочуть рухатися вперед, і з єдиною, твердою та сміливою опозицією уряд Мореноїсти не зможе піти», - підсумував він.

Марко Кортес запевнив, що PAN виграє у 2024 році (Фото: Twitter/ @MarkoCortes)

Тим часом, цієї неділі, 27 березня, Марко Кортес також запевнив, що блакитні та білі є « найбільш переміщеною опозицією вперед» адміністрації Лопеса Обрадора і зазначив, що вони повнять Національний рух регенерації ( Морена ) у 2024 році.

Під час віртуального засідання Національної ради в суботу, 26 березня, національний лідер PAN згадав, що Мексика «знаходиться в одному з найгірших моментів в історії».

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