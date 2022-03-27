Лідія Авіла згадала свою доньку Софію про те, що було б її 13-й день народження

24 березня Лідія Авіла поділилася неопублікованою фотографією своєї дитини Софії , яка була її першою дочкою і померла через кілька місяців після народження.

Як вона зазвичай робить рік за роком, Лідія Авіла поділилася новим образом своєї першої дочки Софії. Кожного 24 березня співачка OV7 святкує той факт, що її дочка завершила б ще один рік життя. З цього приводу він розмістив зображення на свій акаунт в Instagram невеликим і ніжним повідомленням.

Він супроводжував свої публікації хештеги, які говорять «скоро ми знову зустрінемося», «мій воїн», «мій шматочок неба».

Софії виповнилося б 13 років цього 2022 року (Фото: Instagram/ @lidiaavila)

У різних випадках Авіла зізнався, що для неї 24 березня - це гіркіший день, тому що вона святкує народження Софії зі своїми дітьми та чоловіком, але немає дня, коли вона її не пам'ятає і шкодує, що більше не з нею.

Минулого року, коли Софії виповнилося б 12 років, Лідія згадала, що висловлювала, якими є її почуття в ці дні. Він пояснив, що, оскільки він пам'ятає свою дочку з любов'ю, він не плаче, сподіваючись, що в якийсь момент і на іншому екзистенційному плані вони знову зустрінуться.

«Сьогодні я не плачу свою дитину, сьогодні у мене на обличчі посмішка, тому що я так тебе пам'ятаю, тому щосьогодні я несу тебе в голові і в душі, я впевнений, що ми знову зустрінемося, щоб співати і тримати один одного навічність. З днем народження моя дівчина, небо святкує. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ!!!» , Написала Лідія.

З цього приводу він поділився неопублікованим відео про дитину, яка посміхнулася йому, побачивши її підхід і шумить, коли співачка привітала її.

Лідія публікує ці повідомлення як данину своїй доньці (Фото: Instagram/ @lidiaavila)

В інтерв'ю People en EspañolЛідія зізналася, що втрата дочки - це те, що вона ніколи не подолає , оскільки це дуже глибокий біль, який вона живе як мати, але вона навчилася з нею жити, що дозволило їй впоратися з цим протягом багатьох років. «Справа не в тому, що ти її долаєш, ти вчишся жити з ним. Втратадитини, я думаю, це найгірший біль, який може страждати мати», - сказала вона.

Член OV7 був відкритий про смерть своєї першої дочки, тому вона заохотила інших жінок, які пережили те ж саме, боротися, щоб випередити. Авіла зізнався, що бувають дні, коли він занурюється в біль, але зрозумів, що варто звернутися за допомогою і впоратися з втратою.

В інтерв'ю Йорді Росадо співачка зізналася, що попросила Бога взяти дочку, з дня у день вона бачила, як важко боролася за своє життя (Фото: Instagram/ @lidiaavila)

Лідія поділилася тим, що після народження своєї другої дитини Еріка вона дуже боялася, що помре, так як не зможе подолати смерть Софії. Однак вона вважає, що вона є кимось іншим після своєї першої дитини і вдячна за вчення, які вона дала їй за шість місяців, які вона була з нею.

Софія померла, тому що через кілька тижнів після народження у неї виникли кишкові ускладнення, які заважали їй поглинати їжу та поживні речовини, необхідні для виживання.

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