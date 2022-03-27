Кароль Г говорив про свій невдалий час на «X Factor» і згадав Марбель

КарольГ - одна з найуспішніших колумбійських співачок на даний момент, і це демонструють мільйони п'єс, які її пісні накопичують на цифрових платформах, а також велика кількість нагород та визнань, які вона отримала на честь своєї роботи.

Однак, перш ніж пожинаючи всі ці тріумфи, вона була молодим інтровертом, який мріяв стати великим художником. Ось чому її батько зарахував її у дитячій версії «Фактор X», реаліті-шоу на RCN Televisión, і змусив її зіткнутися з усіма її страхами.

Це те, що вона розповіла собі в інтерв'ю, яке вона дала програмі «Йо, Хосе Габріель» у 2020 році, яка знову стала актуальною завдяки серії публікацій, зроблених шанувальниками «La Bichota» в соціальних мережах.

Хоча недосвідченість і невпевненість могли зіграти трюки на Каролі Г, їй вдалося подолати перешкоди на даний момент і дуже добре виступала на своєму прослуховуванні, аж до того, що кваліфікаційне журі дало їй можливість перейти до наступного раунду: тренувальних таборів, де був її інструктор Марбель.

І хоча пізніше він вийшов з програми і навіть не встиг наступити на нагороди галас, саме тоді почали з'являтися перші можливості в музиці.

З тих пір все було успішним у житті Карола Г, оскільки вона сяяла латинськими преміями Греммі галас, Lo Nuestro та Billboard, фірма, яка кілька днів тому нагородила їй нагороду «Break the Rules» (Break the Rules), надану тим артистам, які кидають виклик очікуванням своєю музикою і які, в минулому видання, носили такі художники, як Демі Ловато і Alessia Cara .

Крім того, своєю музичною співпрацею з Нікі Мінай («Туса») колумбієць зумів детронувати трилер Майкла Джексона як третю найбільш нагороджену пісню в історії музики у всьому світі і став, в свою чергу, найбільш визнаною латинською піснею.

З іншого боку, «X Factor» продовжує транслюватися за сигналом RCN Televisión, але його аудиторія не була дуже хорошою, і, на думку багатьох глядачів, далеко не популярний конкурс, який приніс такі артисти, як Фаріна, Сіам (дует), Каміло Ечеверрі, Шара та Грійсі Рендон до зірковість.