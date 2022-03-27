Непрямий Патрісіо Пароді? Остін Палао випускає несподівану фразу: «Він не знає, як ставитися до жінки, але я це роблю»

Остін Палао дав концерт на Arena Perú, де він засмутив своїх послідовників не тільки своїми піснями, але і випустивши величезну фразу, яка буде спрямована на Патрісіо Пароді. Як ви пам'ятаєте, співачка виходить з моделі та актриси Флавії Лаос, яка нещодавно закінчилася з хлопцем реальності.

Все це сталося в шоу «Канікули з Ферксо», де Остін виступав з декількома колегами. Під час співу пісні Me llamas, і Piso 21, молодий чоловік зробив внесок у тексти пісень, які здивували і сміялися сміхом для багатьох. «Я не досконала, але скажу вам, він не знає, як ставитися до жінки, але я роблю», - сказав.

Його невістка Алехандра Байгоррія відповідала за поширення цього витягу у своїх соціальних мережах. Додаємо слово «вогонь». На додаток до здивованого обличчя. У відео Флавія Лаос також бачиться запис Остіна, який, слухаючи його, відпускає фразу лише сміється і дивиться на себе зі своїми друзями, але продовжує записувати її.

Як нагадували, Остін і Флавія виявили, що вони зустрічаються, але не у відносинах. Навіть співак вказав, що не закоханий в актрису.

«Я думаю, що слово enamorado несе велику вагу, скажімо, ми перебуваємо в стадії ілюзії, саме це спонукає до початку. Скажімо, ми знайомимося один з одним по-різному, все починається з чогось амічного, і в курсі ви бачите, що станеться пізніше... досвід змушує вас сприймати речі повільніше», - сказав художник в Amor y Fuego.

FLAVIALAOS - ЦЕ НОВЕ ЗАДУМАНЕ РОДИНИ PALAO

Тим часом Алехандра Байгоррія, партнер Саїда Палао, заявила, що Флавія Лаосвідвідала святкування дня народження Лорейн Палао. За словами блондинки, модель ставилася як до частини сім'ї і навіть була охоплена.

«Я сказав їм, бачите. Флавія пішла до вечері сестри Остіна і Саїда, ми там ділилися, сміялися. Батько Саїда був там, і він зустрів Флавію, ми були дуже щасливі», - сказав він.

«Вона супер крута дівчина, вона всім подобається, і вони задоволені нею... Вона нова задумана, я вже взяв на другий план, і Флавія - нова задумана одна з сестер Остіна, батьків і всіх», - додав він.

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