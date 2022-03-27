Як Перу повинен зіткнутися з поєдинку проти Парагваю? Два колишні вибори відповідають

Остання дата південноамериканських відбіркових турнірів на чемпіонат світу в Катарі прибула, і цього вівторка, 29 березня, національна збірна Перу вітає свого парагвайського колеги у матчі, який відбудеться увага кількох шанувальників на одному побаченні вирішальне.

Матч відбудеться на Національному стадіоні в Лімі. Останній раз Перу проти Парагваю був минулого липня 2, 2021 року в поєдинку, який закінчився зрівняв 3-3 за дев'яносто хвилин, і який був визначений з штрафних санкцій з перемогою для перуанців.

Матч між Бланкіроха і Альбірроха запланований з 18:30 за перуанським часом, 20:30 за парагвайським часом і відбудеться на Національному стадіоні.

Тому Infobae зв'язався з Мігелем Ребосіо та Пабло Зегарра, колишніми гравцями національної збірної Перу, які проаналізували останній матч відбіркових турнірів Катару 2022.

МІГЕЛЬРЕБОСІО

Колишній захисник збірної Перу розповідає нам, як слід їхати Перу, якщо він хоче досягти репехажу напередодні ЧС-2022 в Катарі. «Парагваю нема чого втрачати, Перу доводиться йти від усього, очевидно, з великою кількістю інтелекту і не нехтуючи собою. З першої хвилини Перу доводиться шукати мету, як я кажу вам, Парагваю нема чого втрачати, і вони будуть розслабленими і спокійними», - сказав Ребосіо Infobae.

Для Ребосіо менталітет, з яким виходить біколор, буде важливим для досягнення мети проти Парагваю. «Зі свого боку, Перу має забути те, що сталося в Монтевідео, це минуле питання, чіп повинен бути задіяний, де їм доводиться боротися за цей відбиток чемпіонату світу», - сказав він.

ПаблоЗегарра

Зі свого боку, Пабло Зегарра каже, що Перу повинен забути суперечливий крок і зосередитися для досягнення мети проти Парагваю. «Зрозуміло, що все, про що ми говоримо, це одноразова гра, чи не так? Більше не в грі, в яку грав Перу, але, безумовно, є робота технічної команди, перегорнувши цю сторінку і зосередивши увагу на тому, що йде, що важливо і зосередитися на остаточному матчі, який проти Парагваю. У нас є можливість виграти в ідеальній обстановці, граючи вдома, з нашою аудиторією, і це, безумовно, буде дуже важливим фактором», - сказав він Infobae.

Колишній тренер «Спортинг Крістал» впевнений, що Рікардо Гарека разом зі своїм технічним командуванням національної збірної Перу вже працює над ментальним питанням для досягнення мети цього вівторка проти Парагваю. «Звичайно, від внутрішньої команди вони перегорнули сторінку, і, безумовно, у вівторок нам буде дуже зрозуміло, що потрібно зробити, щоб отримати той позитивний результат, який забезпечить нашу перемогу та кваліфікує нас на цей репехаж, з метою чемпіонату світу», - сказав Пабло Зегарра.

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