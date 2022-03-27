Гондурас проти Мексики: де і в який час спостерігати передостанню гру Tri на шляху до Катару 2022

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

Залишається все менше часу на зустріч з трьома країнами Конкакафа , які братимуть участь у ЧС-2022 . Останні дні восьмикутної визначатимуть трійку кращих місць, а національна збірна Мексики буде боротися за безпечне місце на чемпіонаті світу.

У рамках свого другого елімінатного матчу він зіткнеться зі своїм гондурасським колегою на Олімпійському стадіоні Метрополітен у Сан-Педро-Сулі, Гондурас о 5:05 вечора в Центральній Мексиці . Tri зіграє матч без присутності Херардо Тата Мартіно , адже через проблеми зі здоров'ям він не зміг подорожувати з командою.

Якщо Мексика хоче один раз забезпечити свою кваліфікацію для Катару 2022 року, вона змушена перемогти Гондурасів і уникнути ускладнень на останню дату.

El Tri вже в Гондурасі на матч цього дня (Фото: Reuters/Генрі Ромеро)

Національна збірна Мексики зазвичай транслювала свої матчі на відкритому телебаченні , і цього разу це не стане винятком. TVAzteca таTUDN - це дві телевізійні станції, відповідальні за покриття живих дійвосьмикутної краватки конкафа.

Хоча це звичайні телевізійні станції, є й інші варіанти налаштуватися на гру і не пропустити жодної відповідної дії.

Дата: Неділя, 27 березня

Місце: Олімпійський стадіон, Сан-Педро-Сула Гондурас

Час роботи: 17:05 годин у Центральній Мексиці (CT), 16:05 год. PT і GMT і 18:05 годин у часовому поясі EST ( на південь країни ).

Передача: TV Azteca(Канал Ацтека 7 ), TUDN ( канал 5 ).

О 17:05 розпочнеться передостанній матч Tri на шляху до Катару 2022 (Фото: Twitter/ @miseleccionmx)

Інтернет:Офіційний веб-сайт TUDN відстежує гру в прямому ефірі, користувачам потрібно буде ввести свій обліковий запис Izzi TV або Blim TV , щоб отримати доступ до інтернет-трансляції. Перебуваючи в Azteca Deportes , вампросто потрібно зайти на їх веб-сайт і вибрати варіант матчу Гондурасу проти Мексики.

Мобільнийдодаток: Через додаток TUDN виможете налаштуватися на матч. Такожпід час завантаження програми Azteca Deportes .

Соціальнімережі: альтернативний спосіб не пропустити найактуальніші події передостаннього раунду - черезTwitter. Офіційний обліковий запис Мексиканської національної збірної @miseleccionmx здійснить «живу» мережу із підсумком та оцінкою гри.

Радіо: для шанувальників, які не мають доступу до Інтернету або телебачення, вони зможуть налаштуватися на розповідь W Deportes на частоті730 AMі96.9 FM.

Команда Тата Мартіно повинна виграти свої останні ігри, щоб уникнути ризику дістатися до зони плей-офф (Фото: REUTERS/Хосе Кабесас)

Маючи 22 очки до цих пір, Триколор займає третє місце в турнірній таблиці, тому до цього часу він би забезпечив свій пропуск до чемпіонату світу. Однак через різницю в очках з Коста-Рікою та Панамііснує ймовірність того, що відбудеться низка комбінацій, які витіснять команду ацтеків.

Тож команда Тата Мартіноповинна виграти свої останні матчі, щоб не ризикувати потрапити в зону плей-офф. Квиток в Катар 2022 буде залежати виключно від роботи триколорного загону і результатів, які вони складають на суді.

Мексиканці зав'язуються в очках зі США, якщо Мексика виграє, а США програє, збірна могла б прагнути до другого місця і вже бути впевненою у своєму переїзді до Катару. Але якщо він малює, а американці виграють або нічиють, змін в таблиці не буде.

Мексика буде грати без Херардо Мартіно, оскільки тренер не їздив з командою через проблеми зі здоров'ям (Фото: Reuters/Генрі Ромеро)

Якбивони зв'язалися, Мексика все ще матиме сумніви щодо їх вступу на чемпіонат світу , і все було б визначено в останній грі восьмикутної, оскільки вона мала б 23 очки; до цього часу Коста-Ріка знаходиться на четвертому місці з 19 очками, і якщо вони виграють, різниця в балі з Tri була б лише одна точка.

Якщо вони програють, картина ускладнилася б у міру збільшення шансів впасти на четверте місце, що змушує їх зіграти континентальний плей-офф, щоб відправитися на чемпіонат світу.

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