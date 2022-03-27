Жест розчарування Гамільтона після десятого місця в ДП Саудівської Аравії у Формулі-1

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

Початок сезонуЛьюїса Гамільтонабентежить всіх шанувальниківФормули-1. Семиразовий чемпіон світу і другий минулого року позаду Макса Верстаппена, закінчив Гран-прі Саудівської Аравіїна скромному десятому місці, після того, як всі вихідні боролися перед постійними невдачами, які змусили його розпочати гонку на 15-му місці.

Британець, який мав один з найгірших класів своєї великої кар'єри, досяг хорошого прогресу на початку піднятися на десяте місце на початку кола 14, а потім перейти до сьомого, коли Mercedes тримав його на трасі на старих покришках пізніше момент, коли Микола Латіфі потрапив в аварію. Льюїс побив Кевіна Магнуссена , щоб стояти на шостому місці, і відчуття німецької команди пішли від найнижчого до найвищого проти всіх шансів.

Але коли автомобіль безпеки прийшов з 14 кіл, щоб їхати, Гамільтону було відмовлено у зупинці в пошуках нових шин. Коли піт-лейн знову відкрився, переможцю дозволили зупинитися, але переїхав назад шість місць до 12-го, перш ніж перейти до Олександра Альбона , а потім Ленс Гуляй , щоб виграти 10-й фінал.

Гамільтон вже врятував дивовижне третє місце у відкривачку сезону в Бахрейні, незважаючи на «проблеми з автомобілем» після того, як Макс Верстаппен і Серхіо Перес були змушені піти на пенсію. «Мало що змінилося з моменту останньої гонки. Минуло лише кілька днів», - пояснив британець, який прагне виправдати десяте місце. Він додав: «Я знаю, що сьогодні я не міг йти в ногу з Хаасом в решті-решт. Сила, яку вони мають, вони пройшли мене дуже швидко, коли я наздогнав Магнусена на початку гонки».

У формі самокритики він дивився вперед на календар в надії на краще виступати. «У нас є багато роботи, але я знаю, що у нас чудова команда, і ми будемо тримати голову вниз і намагатися вдосконалюватися», - сказав водій. Щодо проблеми конкуруючих сорока восьми годин після того, як ракета погрожувала скасувати другий раунд нового сезону Формули-1, Гамільтон загадав бажання перед мікрофонами: «Хочу додому».

Камера Mercedes W13 , яку використовував Льюїс, зафіксувала момент, коли водій вийшов з машини після гонки, і дозволила нам спостерігати, як він спирався руками в коліна на знак втоми та розчарування. НародженийСтівенейдж ще не звик до нового прототипу і сподівається повернути довіру перед австралійським GP, який відбудеться наступного 10 квітня.

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