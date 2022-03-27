Гранко Артеага, чоловік з тисячею облич та підприємств, який контролює страшний підрозділ спеціальних справ Венесуели військової розвідки

ОлександрЕнріке Гранко Артеага є підполковником Боліварійської національної гвардії (GNB) і служить начальником відділу спеціальних справ (DAE) Головного управління військової контррозвідки (Dgcim); він є реальною силою в тому тілі, де сталися жахливі тортури. Вінразом з бригадиром генералом Рафаелем Антоніо Франко Кінтеро розпочав найтемнішу стадію тортур, переслідувань і загроз військовим і цивільним жителям, одними політв'язнями, іншими, яких революцією вважали зрадниками і активізували корупційні файли.

Закінчив Школу підготовки офіцерів (Efofac), четверте місце в II промоції «Битва за мед» 2003 року, 29 червня 2016 року отримав резолюцію 014717 до майора в категорії «Ефективне командування», а в 2020 році отримав підвищення від номер один до підполковника. Середчиновників розвідки вважається заслугою, що він стратив пілота Оскара Переса та групу молодих людей, які вже здалися під час так званої різанини в Ель-Хункіто.

Чиновники DAE під керівництвом Гранко Артеага

Гранкоє могутньою людиною DGCIM, хоча у нього є старші військові начальства, такі як полковники, генерали та генерал-майор та начальник Dgcim Іван Ернандес Дала. Це не тільки той, хто зробив можливим створення численних файлів, які Дирекція розслідувань порушує проти військових та цивільних осіб, заарештованих, катувань, порушених у своїх правах людини, але також впливає на здійснення правосуддя при зміні дат або квадруванні свідків.

Він виставляється в діяльності на мотоциклах з високим переміщенням, велосипедах, зі зброєю у навчаннях, але Гранко також має привабливість для властивостей, дорогих транспортних засобів, підприємств, пов'язаних з металобрухтом, та всього, що вигідно в портах Ла-Гуайра та Пуерто-Кабелло.

Оскільки структура влади та тортур була встановлена з Гранко та Франко в DGCIM, чиновникам DGCIM також довелося відмовитися від винагород, щоб отримати лояльність від чиновників, готових зробити все для отримання прибутку; саме так вони беруть участь у здобичі війни, як вони називають викрадені речі, будь то валюта, золото одяг, включаючи дорогу фантазію, зброю, мобільні телефони, фірмовий одяг та взуття, комп'ютери, електричні пристрої та навіть транспортні засоби; цей лут продається на чорному ринку, а прибуток ділиться серед учасників та зіркових свідків, які DGCIM використовує у своїх звітах.

Але грабування Гранко вище; це будинки, маєтки, стада, літаки, розкішні транспортні засоби. Прикладом цього було те, що сталося 14 серпня 2020 року, коли чиновники DGIM на чолі з капітаном Ібісом Раміресом, заявивши, що він виконував накази Гранко Артеаги, здійснили рейд на п'ятий Лос Гномос в урбанізації Ель Карібе, Клубна яхт-стріт, Карабалледа, Ла-Гуайра.

Цей прекрасний будинок, побудований Сезарка Капрілес в 1968 році, успадкував його внучка Ізабель Гонсалес Капрілес, законний власник, який орендував його подружжю з трьома дітьми, яких виселив Дгцим. Не було ніяких ордерів на обшук, ні судового рішення, тільки примха Гранко, який хотів будинок, який має привабливий невеликий порт або приватний причал з виходом до моря.

Як і в інших випадках і властивостях, Дгсім знає, що Ізабель Гонсалес, яка є дочкою Міці Капрілес та дружиною колишнього міністра Андреса Ізарри, не наважується приїхати в країну, щоб претендувати на будинок без ризику бути ув'язненим, тому вони вирвали її майно, без права на захист, порушили замки, накривали камери спостереження і залишилися з меблями Лос-Гномеса.

п'ятий

Оскільки будинок був здійснений набігом Dgcim, він став однією з властивостей, яку Гранко використовує з людьми, що представляють особистий інтерес, як це стосується моделі Паоли Давіла, яка розміщує фотографії інтер'єру п'ятого у своїх соціальних мережах, використовуючи майно, меблі, посуд та все в будинок Ізабель Гонсалес.

п'ятий Гноми в той день, коли він був захоплений DGCIM

Будинок Ізабель Гонсалес, яким користувалися Давіла та Гранко

Спочатку багато чиновників та транспортних засобів Dgcim прибули до цього чарівного притулку, розбили замки і пробули там кілька днів, але оскільки вони виселяли сім'ю з дітьми, вони використовують його лише для найбільшнасолоди Паоли та іншої моделі, яка епізодично приходить з Tcnel Granko».

Давіла, яка не знає, якою роботою він займається, нещодавно відкрив бутик купальників в урбанізації Лас-Мерседес в Каракасі. Багато її фотографій у соціальних мережах показують її всередині будинку, навіть з близькими членами сім'ї або на яхтах на пристані будинку, взятого з Ізабель Гонсалес.

Щось подібне сталося з іншими властивостями, такими як фазенди чи ферми. ЯкщоDgcim затримує поміщика, ранчо, бізнесмена або торговця, то майже завжди жертва повинна заплатити велику суму грошей або призначити майно в обмін, яке стає частиною війни псування, які поширюються в структурі тортур, що виникає в Dgcim.

Зловживаннявладою

Нещодавно інженер Еліас Рангель Мачо Ернандес, регіональний генеральний директор смуги Оріноко при Міністерстві нафти та колишній директор Управління Міністерства праці, повідомив, що 18 березня 2022 року в Calabozo, штат Гуаріко, зникнення Анхеля Хав'єра Наваса Фігуероа, додається до офісу цього населення, що належить до штаб-квартири зони долини Паскуа.

Анхель Навас затриманий і утримував у спілкуванні Dgcim, за бойкот паливної гандоли, призначеної для Гранко. Тепер змусили піти у відставку з посади

Він повідомив, що Навас спостерігав за отриманням двох паливних баків на СТО Puente Aldao, Calabozo, і тому приступив до перевірки рахунків-фактур на відправку з заводу. Адміністратор закладу повідомив йому, що перший цистерна (9 804 літрів дизеля) призначена для нормальної відправки користувачам і що «інший паливний бак (37 025 літрів дизельного палива) призначений виключно для Commander Granko, що належить DGCIM».

Міст Альдао в штаті Гуарико

Спостерігаючи за нерегулярністю, Навас зв'язався з Генрі Гонсалесом, радником PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) з юрисдикцією в цьому районі, який повідомив йому, що «це була інструкція, видана генеральним директором PDVSA MENA, Маріно Луго, до ES Puente Aldao, не знаючи, чи це було для будь-якої особи або для звичайного офісу громадського», і доручив йому зателефонувати Джонні Фернандес, менеджер СТО PDVSA MENA Центральний район.

«Анхель Навас дає необхідні сповіщення керівнику долини зони Паскуа, і це, в свою чергу, директору регіону Фаджі. Потім Minpetroleo (Calabozo Technical Office) закликає концесіонера розподілити це паливо, як встановлено нормою, і останній відмовляється, оскільки він стверджує, що має вказівки, що це паливо для Гранко».

Зіткнувшись з такою ситуацією, «офіційному Ангелу Навасу доручено від штабу відкрити адміністративну процедуру вказаного вводу/виводу, яка була закрита в неділю. Наступного дня Навас перевіряє заправну станцію, але «о 11:30 ранку він отримує повідомлення від DGCIM Calabozo йти і свідчити про Сан-Хуан-де-Лос-Моррос о 2 вечора для невизначеного процесу розслідування. Чиновник повідомив, що не зможе бути присутнім в цей день через несвоєчасну повістку, відсутність логістики мобілізації і заявив, що буде відвідувати наступного дня».

Пасткаі імпічмент

Наприкінці дня Навас отримує дзвінок від вводу-виводу, в якому зазначається, що «Каракас дозволив йому відправити дизельний паливо громадськості і що він вимагав від його присутності для здійснення такої діяльності»; він відповів, що бажано зробити це рано у вівторок, щоб забезпечити доступ користувачів до послуги.

Тієї ночі Мачо Ернандес розповідає: «комісія DGCIM довільно та агресивно присутній у будинку Ангела Наваса, якого не було у нього вдома; запрошення гранта повідомити вводу/виводу здавалося приводом заарештувати Наваса».

Вранці вівторка, 22 березня, глава зони намагався безуспішно зв'язатися з Навасом. «З дилером зв'язується, який повідомляє, що пізно ввечері в понеділок комісія DGCIM оточила I/O, і разом з дилером вони відправили дизель, мабуть, 6000 літрів більше, і що в фургоні DGCIM вони мали наш офіційний Анхель Навас».

Падріно Лопес підписав резолюцію, яка просуває Гранко від номер один до підполковника у 2020 році

Штаб-квартира зони та регіональне управління намагаються з'ясувати, чи був Навас в Dgcim Сан-Хуан-де-Лос-Моррос або в Каракасі; вони назвали Національного прокурора 55 Рамона Торреса, який займається справами торгівлі та відведення палива Державним міністерством в рамках операції Мано де Ієрро.

У повідомленні, яке Мачо Ернандес відправив у той час своїм колегам, директорам та іншим членам Minpetroleo, він попросив приєднатися «у кампанії солідарності з товариша Анхелем Навасом, а також переглянути роль, яку повинні зіграти внутрішній ринок Minpetroleum та MENA PDVSA у викоріненні вас щодо безгосподарність у розподілі палива і, таким чином, сприяє операції Mano de Hierro, а тим більше прозорості та гарантій того, що ця державна послуга надається ефективно, ефективно та справді доходить до людей».

Тиск врешті-решт призвів до звільнення Нави, але інженер Мачо Ернандес був знятий з посади регіонального генерального директора MinPetroleum Orinoco Belt, тоді як Ангела Хав'єра Наваса Фігероа був тиск, щоб піти у відставку.

Все це свідчить про зловживання владою Гранко Артеаги та обіг впливу з його посади в Управлінні спеціальних справ Головного управління військової контррозвідки.

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