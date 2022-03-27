EXDT Джанлука Лападули на поєдинку проти Парагваю: «Він завжди хоче перемогти»





Остання дата південноамериканських кваліфікаційних турнірів на чемпіонат світу в Катарі прибула, і цього вівторка, 29 березня, національна збірна Перу вітає свого парагвайського колеги у матчі, який матиме увага кількох шанувальників на вирішальне побачення.

Матч відбудеться на Національному стадіоні в Лімі. Останній раз, коли Перу проти Парагваю був минулого 2 липня 2021 року, у поєдинку, який закінчився зрівняв 3-3 за дев'яносто хвилин, і який був визначений із штрафних санкцій з перемогою для перуанців.

Матч між Бланкіроха і Альбірроха запланований з 18:30 за перуанським часом, 20:30 за парагвайським часом і відбудеться на Національному стадіоні.

І для цього знаменного поєдинку у збірної перу є Джанлука Лападула як гольний чоловік, який буде прагнути краще використати шанси перед воротами. Це, після найчіткішій можливості, породженої національною збірною Перу перетворити Уругвай у Монтевідео, прийшов у перші моменти матчу та від голови його «9». Андре Каррільо послав хрест на спину Дієго Годіну, а в штрафному майданчику з'явився Джанлука Лападула, який потрапив у ворота, а його постріл був заблокований воротарем Серхіо Роше.

Хоча був відскок, Джанлука Лападула побачив це і спробував піти на м'яч. Він поклався на праву руку, щоб швидко встати, хоча Роше приїхав рано тримати м'яч. І це те, що ставлення до всіх, вкладати душу і серце в кожну п'єсу було його відмінною рисою з моменту обшивки двоколірного сорочки.

Infobae зв'язався з Маріо Петроне, його колишній тренер в Сан-Марино Кальчіо знову відповів на телефон, і ми запитали його про те, що Джанлука Лападула може сприяти Парагваю,

«Я дуже добре знаю Джанлука Лападулу, він завжди хоче перемогти. Я дуже позитивний на вівторок, Перу потрібен лише один результат, який повинен виграти, оскільки це фінал», - сказав Петроне спочатку Infobae.

Пізніше Маріо Петроне дав зрозуміти, що кваліфікація Перу залежить не тільки від того, що робить Джанлука Лападула цього вівторка, але і від перуанського колективу. «Але я думаю, що команда повинна мати більш позитивне ставлення, оскільки це останній матч», - сказав тренер Італії.

НОМЕРИДЖАНЛУКИ ЛАПАДУЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ

Джанлука Лападула поки що провів 12 матчів за плей-офф Катар 2022 і забив два голи. Загалом він накопичив 827 хвилин з сорочкою національної збірної Перу, і своєю грою завоював любов, захоплення та повагу не лише своїх товаришів по команді, а й цілої країни.

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