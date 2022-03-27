З Туреччини звинувачують Фальчао в економічній кризі Галатасарай

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

ПриїздФалькао ГарсіядоГалатасарайу вересні2019 рокупородив великі очікування по всій Туреччині. «Тигре» від Санта-Марти проводив дуже хороші кампанії в Монако, маючи в середньому 23 голиміж сезонами 2016-17 та 2018-19 років.

У день своєї презентації Стамбул, турецька столиця, був сповнений шанувальників з моменту прибуття колумбійця в аеропорт. Пізніше, на презентації загону, на стадіоні «Турк Телеком», футболіст «Cafetero» був найбільш шанованиму розпал азарту та пісень шанувальників «Леон».

Однак Фальчао не міг відповідати цілям, які ставлять на нього директиви. Постійнітравми призвели до того, що найкращий бомбардир збірної Колумбії був відсутній значна кількість матчів. Хоча в Монако він прийшов від гри 38 ігор, за два роки в Галатасараї він не перевищив середній 20, ситуація, яка поступово посилювала роздратування шанувальників.

Ну, схоже , через півтора року найм Фалькао продовжує викликати фінансові проблеми для стамбульської команди. Про це в останні години виявив Туркан Болаир, член ради директорів Галатасарай, через асамблею, на якій також були представлені фінансові звітиклубу.

«Гроші Галатасарая були спалені в передачі Фалькао. Вінне грав 29 ігор. Чоловік вже травмований. Гроші Галатасарая відводиться», - пояснив Боламир.

Хоча приїзд Фальчао до Галатасарай стався як вільний агент, після закінчення кредиту в Монако турецька команда підписала його в обмін на те, що він пропонував йому велику зарплату , найвищу штатна на той час. Президент команди Бурак Ельмасвиявив у серпні 2021 року, що зарплата «Тигра» за сезон склала 9,5 мільйона доларів.

Це була та сама причина, яка прискорила відхід бомбардира самаріо, оскільки, додавши до його витрат, Галатасарай також не мав фінансових ресурсів , щоб підтримати його у складі. «Наш дохід невпевнений. Цінність цьогорічної прямої трансляції не ясна», - сказав Ельмас в інтерв'ю турецькій спортивній газеті Fanatik.

Нарешті, колумбійський навідник закінчився зіграв 43 матчі за Галатасарай: 34 в Суперлізі, три в місцевому Кубку і шість в міжнародних турнірах. Крім того, він забив 20 голів і тричі допомагав. Деякійого цифри залишилися в боргу, оскільки було більше випадків, коли він був поза судами (45 матчів), ніж ті, які він брав участь. У своїй пригоді в Туреччині він також не зміг завоювати титули.

Залишивши скарбницю Галатасарая, «Тигр» здійснив довгоочікуване повернення до ЛаЛіги в Іспанії. Хоча він здивував у першій частині сезону, забивши п'ять голів, поки цього року знову з'явився привид травм.

Фалькао не зміг виступити в останніх трьох матчах ліги Райо Вальєкано , і це означало, що це не може бути враховано тренером збірної Колумбії Рейнальдо Руеда для подвійного раунду кваліфікаційних раундів проти Болівії та Венесуели . Останнє залучення Фалькао з мадридською командою було 26 лютого, коли він відіграв 17 хвилин у поразці 1-0 « Реала» вдома.

Хоча досі немає впевненості в проблемах, які вас чують, це пов'язано з травмою м'язів. Алепоки що залишається очікувати, якщо «Тигре» вже може бути доступний для наступного матчу ліги, який буде проти Гранади3 квітня.

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