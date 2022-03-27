Дізнайтеся, чи є ви бенефіціаром основного доходу в Боготі

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo





У мерії повідомили, що внесла оновлення на платформі, щоб громадяни могли перевірити, чи є їхдомогосподарство бенефіціаром Гарантованого мінімального доходу (IMG) на сайті. Новинка полягає в тому, що тепер можна буде ідентифікувати ім'я людини в сім'ї, яка отримала виплату в кожному з перерахувань, а також фінансову установу, через яку проводилися виплати.

«Завдяки цьому оновленню ми хочемо, щоб бідні та вразливі домогосподарства в Боготі проконсультували, чи справді вони є бенефіціарами грошових переказів, і в той же час мати інструмент для контролю за вилученими ресурсами», - сказав міністр фінансів району Хуан Маурісіо Рамірес.

Програма базового доходу Боготи - це субсидія на підтримку понад 800 000 сімей у ситуаціях вразливості. За даними району, одинадцять переказів було здійснено протягом 2021 року, з лютого по грудень, що становить суму 582 мільярда песо, що принесла користь 2′627710 людям.

Ця ініціатива є частиною стратегії «Вихователя Боготи», яка спрямована на допомогу сім'ям, які були економічно постраждалі від кризи, спричиненої пандемією covid-19.

Так само ті, хто хоче отримати вигоду, повинні відповідати наступним вимогам: бути класифікованими в Sisbén IV, В групи A, B або C1-C5 та мати активний рахунок у уповноважених фінансових операторів.

Районна адміністрація уточнила, що якщо, відповідно до вимог, домогосподарство ще не отримує переказ готівки, це тому, що сума вже покривається іншими програмами Нації та/або району або тому, що вона представляє нові ідентифікаційні дані.

Для того, щоб вони здійснили процедуру, вони повинні проконсультуватися на веб-порталі базового доходу, необхідно мати під рукою документ, що посвідчує особу, оскільки система запитує дату її видачі, яка повинна бути написана без спеціальних символів (/) між цифрами, що відповідають року, місяця та дня.

Після перевірки процедури система вкаже ім'я особи в домогосподарстві, яка отримує грошовий переказ, а також цикл, місяць і рік, в якому домогосподарство отримало платіж та фінансову установу, через яку було здійснено переказ. Слід пам'ятати, що дана субсидія дається тільки одному члену сім'ї, бажано главі домочадців, якого необхідно банкувати. Ці допоміжні засоби не є ретроактивними, тобто не накопичуються і виробляються щомісячними циклами.

«Це оновлення дуже важливо, оскільки за допомогою веб-консультацій домочадці можуть дізнатися, чи є це бенефіціаром і хто отримав платіж, що заважає людям з однієї родини подавати запити на знання цієї інформації та витрачати час на цей процес», - сказав заступник секретаря з питань інформації та Стратегічні дослідження району планування Секретаріату Антоніо Авенданьо.

Слід зазначити, що для того, щоб грошовий переказ був відображений на рахунку власника рахунку щомісяця, бенефіціару потрібно завантажити одну з додатків (ДПП), яка відповідає фінансовим установам, з якими Міністерство фінансів має угоду: Daviplata, Nequi, Sahorro a la Мано або Мовіі. Платіж розуміється як платний і належить бенефіціару після його реєстрації в додатку.

Якщо бенефіціар має занепокоєння щодо платежів або рухів рахунку, вони можуть отримати доступ до довідкового меню кожної програми та перевірити їхні рухи або завантажити свої виписки.

Тим часом, бенефіціари, які не мають жодного з цих рахунків і мають проект, зроблений через Efecty або Movii Ventanilla, матимуть період 30 календарних днів для збору ресурсів. Слід зазначити, що в цьому випадку, якщо ресурси не будуть затребувані протягом цього часу, проект скасовується, а ресурси повертаються до Районного фінансового секретаріату (SDH) для інвестування в майбутні платежі.

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