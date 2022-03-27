Фернандо Белаунзаран розгромив AMLO через скандал Урсули Патрісії: «Ще одна з сім'ї президента»

Президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) знову критикують іншого передбачуваного члена його сім'ї за його нібито причетність до корупційних актів.

Оскільки аудіо, яке нібито слухає Орсулу Патрісію Салазар Мохіку, координатор парламентської групи MovimientoRegeneración Nacional (Морена ) штату Тамауліпасз проханням одного з його постачальників завищувати збір тарифів .

«Я хочу знати, скільки ви можете дати мені готівкою, тому що я хочу отримати 50 з усіма моїми постачальниками (...) Замість цитати, яку ви мені дали, якби це було 98, можливо, я б підняв її до сотні і щось, якщо я поясню себе», ви можете почути це в просочився аудіо.

Це викликало обурення і несхвалення дій законодавця, які, якби це було правдою, було б залучати корупційні акти.

У зв'язку з цим Салазар Мохіка проігнорував аудіо і запевнив, що його руки чисті. Однак скандал позначився на першому президентові ще більше, так як це його передбачувана племінниця.

Аудіо депутата в Тамауліпасі просочилося (Фото: Twitter/ @Ursula_PSM)

З цієї причини член Партії національної дії ( PAN ) Фернандо Белаунзаран поділився у своїх соціальних мережах коментарем, в якому розповів про «моші», які нібито просив координатор Морени в Тамауліпасі.

У ньому він згадав, що до корупційних спорів причетний інший передбачуваний член сім'ї.

«Координатор Морени та племінниці @lopezobrador_, депутат @Ursula_PSM, запитує мохи у постачальників Конгресу Тамауліпаса. Щеодна з сім'ї президента, причетна до корупційних скандалів», - написав Белаунзаран.

Так само він пізніше прокоментував, що така поведінка була зрозумілою, якщо врахувати, що уряд Андреса Мануеля надав кілька прямих асигнувань, а не через публічні тендери.

Такі заходи послужили протиставленню реальності з промовою президента: ліквідація корупції в його уряді, оскільки це посилюється звинуваченнями у зловживань довіреністю Генеральним прокурором Республіки Алехандро Герц Манерота передбачуваною корупцією з боку Секретар громадської освіти Дельфіна Гомес, найпопулярніша в останні дати.

Але це не єдині, адже, як сказав Белаунзаран, члени їх сім'ї також були залучені до корупційних скандалів або можливих конфліктів інтересів.

(Фото: Літоральні лабораторії/Facebook @Pío Лопес Обрадор/MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Можливо, найвідомішим випадком був його брат Піо Лопеса Обрадора, якого спіймали на відео, отримавши, нібито, близько мільйона песо готівкою від Девіда Леона, політичного оператора губернатора Чіапаса Мануеля Веласко, для фінансування Морени у 2015 році.

ДружинаПіо Лопеса Обрадора також була націлена на те, щобне декларувати свої доходи, отримані від сільськогосподарської та лісової діяльності . Однак Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) відхилив усі звинувачення і запевнив, що «фінансової діяльності не було» з боку будь-якого з них.

Так само згадується його двоюрідний брат Феліпа Гваделупе Обрадор Олан , який отримав контракт від Pemex Transformación Industrial,через свою компанію LitoralLaboratorios Industriales , згідно з доповіддю Latinus.

Нарешті, і, мабуть, найвідоміші - це ті, що стосуються їхніх дітей: Андрес Мануель Лопес Белтран та Хосе Рамон Лопес Белтран.

Перший згадувався, що він скористався своїм брендом Rocío Chocolate програмоюSembrando Vida з вирощуванням какао в Табаско, а другий через скандалСірого дому , який належав колишньомучиновнику Бейкера Компанія Hughes , яка отримала контракти мільйонерів Pemex .

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