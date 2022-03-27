Фернандо Белаунзаран розгромив AMLO через скандал Урсули Патрісії: «Ще одна з сім'ї президента»

Президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) знову критикують іншого передбачуваного члена його сім'ї за його нібито причетність до корупційних актів.
Оскільки аудіо, яке нібито слухає Орсулу Патрісію Салазар Мохіку, координатор парламентської групи MovimientoRegeneración Nacional (Морена ) штату Тамауліпасз проханням одного з його постачальників завищувати збір тарифів .
«Я хочу знати, скільки ви можете дати мені готівкою, тому що я хочу отримати 50 з усіма моїми постачальниками (...) Замість цитати, яку ви мені дали, якби це було 98, можливо, я б підняв її до сотні і щось, якщо я поясню себе», ви можете почути це в просочився аудіо.
Це викликало обурення і несхвалення дій законодавця, які, якби це було правдою, було б залучати корупційні акти.
У зв'язку з цим Салазар Мохіка проігнорував аудіо і запевнив, що його руки чисті. Однак скандал позначився на першому президентові ще більше, так як це його передбачувана племінниця.
З цієї причини член Партії національної дії ( PAN ) Фернандо Белаунзаран поділився у своїх соціальних мережах коментарем, в якому розповів про «моші», які нібито просив координатор Морени в Тамауліпасі.
У ньому він згадав, що до корупційних спорів причетний інший передбачуваний член сім'ї.
«Координатор Морени та племінниці @lopezobrador_, депутат @Ursula_PSM, запитує мохи у постачальників Конгресу Тамауліпаса. Щеодна з сім'ї президента, причетна до корупційних скандалів», - написав Белаунзаран.
Так само він пізніше прокоментував, що така поведінка була зрозумілою, якщо врахувати, що уряд Андреса Мануеля надав кілька прямих асигнувань, а не через публічні тендери.
Такі заходи послужили протиставленню реальності з промовою президента: ліквідація корупції в його уряді, оскільки це посилюється звинуваченнями у зловживань довіреністю Генеральним прокурором Республіки Алехандро Герц Манерота передбачуваною корупцією з боку Секретар громадської освіти Дельфіна Гомес, найпопулярніша в останні дати.
Але це не єдині, адже, як сказав Белаунзаран, члени їх сім'ї також були залучені до корупційних скандалів або можливих конфліктів інтересів.
Можливо, найвідомішим випадком був його брат Піо Лопеса Обрадора, якого спіймали на відео, отримавши, нібито, близько мільйона песо готівкою від Девіда Леона, політичного оператора губернатора Чіапаса Мануеля Веласко, для фінансування Морени у 2015 році.
ДружинаПіо Лопеса Обрадора також була націлена на те, щобне декларувати свої доходи, отримані від сільськогосподарської та лісової діяльності . Однак Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) відхилив усі звинувачення і запевнив, що «фінансової діяльності не було» з боку будь-якого з них.
Так само згадується його двоюрідний брат Феліпа Гваделупе Обрадор Олан , який отримав контракт від Pemex Transformación Industrial,через свою компанію LitoralLaboratorios Industriales , згідно з доповіддю Latinus.
Нарешті, і, мабуть, найвідоміші - це ті, що стосуються їхніх дітей: Андрес Мануель Лопес Белтран та Хосе Рамон Лопес Белтран.
Перший згадувався, що він скористався своїм брендом Rocío Chocolate програмоюSembrando Vida з вирощуванням какао в Табаско, а другий через скандалСірого дому , який належав колишньомучиновнику Бейкера Компанія Hughes , яка отримала контракти мільйонерів Pemex .
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