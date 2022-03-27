Данило Каррера уточнив, чому хочуть вигнати його з Єгипту

Кілька днів тому Данило Каррера поділився тим, що перебував у Єгипті , насолоджуючись туристичними визначними пам'ятками, а також розважаючись зі своїми людьми. Однак ходили чутки, що актора вигнали з країни , оскільки його галланура привернула б увагу багатьох жінок. Головний герой Контіго підтвердив, що вони хотіли його вивести, але логічної основи для цього не було.

Після чуток про те, що Данило Каррера був змушений покинути Єгипет кілька днів тому, актор вирішив вийти на вулицю і спростувати цю версію подій і уточнив, що має хороший досвід роботи в цій країні, хоча він пережив складні ситуації.

«Ні, вони хотіли мене вивезти, але вони не можуть вивезти мене з будь-якої країни», - сказав еквадор,коли його допитували про його передбачувану депортацію.

За словами актора, він насправді привернув увагу кількох жінок в Єгипті, і це викликало ревнощі чоловіків, які його бачили, однак, це було недостатньо підстав, щоб депортувати його з країни, пояснив він в еквадорській програмі En Contacto.

Символ пропозиції і серця викликав би роздратування чоловіків (Фото: Instagram/ @danilocarrerah)

Все почалося б тоді, коли Данило зустрів молоду жінку. Поки вони знайомляться один з одним, першою помилкою гістріона було б спробувати поцілувати єгипетську жінку, тому що вона відійшла і відповіла, що не може цього зробити, оскільки вона була мусульманкою. Пізніше він вирішив подарувати їй своє пальто, коли помітив, що йому холодно, вона прийняла це, а пізніше хотіла повернути його, але це викликало пропозицію про шлюб.

Еквадорський пов'язував, що він сказав молодій жінці, що пальто для неї подарунок, тому він повинен його зберегти. Вона пішла, але повернулася через півгодини з кільцем для нього.

«Вона дала мені це кільце і сказала мені, що запам'ятає мене назавжди, тому що ніколи чоловік ніколи не робив для неї нічого подібного. Стародавні єгиптяни, жінка запропонувала чоловікові, подарувавши йому квітку лотоса або кільце», - нагадав він.

Зараз актор знаходиться в Еквадорі (Фото: Instagram/ @danilocarrerah)

Глибоке значення, яке мала б ця деталь для молодої єгипетської жінки, і той факт, що вони залишали в більшій кількості разів, викликало роздратування у мусульман, які не бачили її хорошими очима і хотіли вивезти його з країни.

«Потім ми виходили пару раз, чого теж не дозволено, і ось тут почалися проблеми, через фізичну красу, не тільки мою, але й моїх братів, вони не хотіли мене в країні», - виявив Данило.

Хоча їх майже вивезли з Єгипту за галлануру, саме ця причина дозволила їм продовжити свою подорож. Як актор продовжив свою історію, він мав би підтримку мусульманських жінок, які не погодилися з тим, що він був видалений з країни, тому він зміг залишитися ще кілька днів.

«Я не збираюся говорити, хто, деякі чоловіки там, люди з великою силою (вони хотіли нас). Мусульманистрайкували, вони сказали: «Вони перебували», і ми залишилися ще три дні, насолоджуючись пляжами Єгипту», - сказав він, заперечуючи, що його депортували.

В даний час Данило вже в рідній країні, щоб записати фільм « Любов під час лайків».

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