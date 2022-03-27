COVID-19: Низький приплив підлітків у віці від 12 до 17 років у центрах вакцинації

Сьогоднірозпочалася вакцинація третьої дози проти COVID-19 для дітей віком від 12 до 17 років у всіх центрах імунізації країна. Однак у центрах імунізації Ліми повідомили про незначний приплив

«Ми очікуємо, що всі користувачі прийдуть і вакцинуються, тому що це дуже важливо. Вакцини є захистом. Весь персонал відданий вакцинації підлітків», - сказала одна медсестра пресі.

Згідно з зображеннями RPP, вакцинація зонального парку Уїракоча в Сан-Хуан-де-Луріганчо (SJL) зафіксувала низьку кількість підлітків. Черги, які були видні зовні, були завдяки тому, що батьки супроводжували своїх неповнолітніх дітей для завершення вакцинації проти COVID-19.

Так само публічно повідомлялося в соціальних мережах, що щеплення стадіону Луїса Гальвеса Чіпоко в Барранко та Жокей Плаза, в Сурко, майже порожні, а більшість присутніх людей мали повноліття.

За даними Офісу омбудсмена, статистика про вакцинацію неповнолітніх повинна викликати занепокоєння у влади. У цьому сенсі він пояснив, що 1 мільйон підлітків не отримали другої дози вакцини проти COVID-19, тоді як 1,8 мільйона хлопчиків та дівчат не мають навіть однієї дози.

Слід зазначити, що для хлопчиків та дівчаток у віці від 12 до 17 років Міністерство охорони здоров'я (Мінса ) вирішив почекати термін 5 місяців після отримання другої вакцини.

ЩЕПЛЕННЯ

Директор імунізацій у Мінсі Марія Олена Мартінес Баррерауточнила, що через кампанію «Я вакциную Перу, завершую свої дози» не тільки діти віком від 12 до 17 років зможуть піти на третю вакцину, але й що люди віком від 18 років також прагнуть завершити свою графік вакцинації.

36горас

У випадку з Лімою 36-годинний день вакцинації відбудеться на стадіоні Чанкас (Санта-Аніта), муніципальному стадіоні Оллантайтамбо (Ате), Кампо де Марте (Хесус Марія), Відена (Сан-Луїс), парку Уїракоча Зональ, Університет Сезара Валлехо (Сан-Хуан-де-Луріганчо), парк Майта Капак (San Juan de Lurigancho) Мартін де Поррес), Сінчі-Рока Зональний парк (Коми),

Також у муніципальному спортивному комплексі (Пуентеп'єдра), IPD Сан-Хуан-де-Мірафлорес (Сан-Хуан-де-Мірафлорес), IPD Вілла Марія дель Тріунфо (Вілла Марія дель Тріунфо), Спортивний центр Вілла Ель-Сальвадор (Вілла Ель-Сальвадор), стадіоні Луїса Гальвеса Чіпоко (Барранко) та на Жокей-Плаза (Сантьяго-де-Сурко).

Центри вакцинації EsSalud, які складаються на 36 безперервних годин догляду, є:

Пляж -Міллер у Домінго Куето 225 висоти лікарні Ребагляті, Хесус Марія.

-Монументальний стадіон на Авеніді Хав'єр Прадо 7700, Ате Вітарте.

-Сан-Ісідро Лабрадор в 7-му кварталі авеню Ла Культура, Санта-Аніта.

12горас

Так само 12-годинний день вакцинації відбудеться на стадіоні Соліс-Гарсія (Чосіка), стадіоні Пачакутек (Чаклакайо), стадіоні Габріеля Нічо, казармах Barbones (Ель -Агустіно), Лоза Депортіва де Сьенегілла (Cieneguilla), Лоза Депортіва де Сан-Андрес (Huaycán), AM La Molina, Ваччина Автомобіль Аграрної Університет (Ла Моліна), Автомобільна вакцина Коста-Верде (Магдалена), IPD Байовар (Сан-Хуан-де-Луріганчо), Стадіон Бонілла (Мірафлорес) та стадіон Аполо Алькальде (Ла Перла).

Центри вакцинації.

ВАКЦИНАЦІЯУ ДІТЕЙ

Що стосується вакцинації дітей віком від 5 до 11 років, Марія Олена Мартінес уточнила, що на сьогоднішній день понад 2400 000 дівчаток та хлопчиків отримали першу дозу, тобто 57% цієї цільової популяції. І більше 1300 000 дітей мають другу дозу, тобто є 32% охоплення.

«Не бракує вакцин. Бригади їдуть до шкіл, тому ми просимо батьків дозволити нам вакцинувати своїх дітей. Ми використовуємо багато стратегій, тому просимо громадян отримати доступ до вакцинації», - сказав він.

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