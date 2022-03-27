Колумбійські теслі шукають роботу в Іспанії на зарплату понад 5 мільйонів доларів









Агентство громадської зайнятості Сени дало хороші новини для тих, хто шукає роботу і хоче варіант за межами країни, оскільки повідомлялося, що компанія вимагає колумбійських профілів для роботи в Іспанії.

Дзвінок вказує на те, що вони шукають теслярів для роботи 40 годин на тиждень в Альмерії. Вони отримуватимуть резюме до 8 квітня 2022 року або до кількості заявників, які подали заявку. Пропозиція роботи вимагає громадян Колумбії, які можуть виконувати наступні функції:

-Будівельте, зберіть і зберіть на будівельному майданчику каркаси, ферми і дерев'яні каркаси будівель.

-Будувати, встановлювати, перетворювати і ремонтувати дерев'яні конструкції і елементи в вагони, кораблі та інші види транспорту.

-Встановте та поліруйте шматки дерева всередині та зовні будівель, таких як двері, вікна, сходи та облицювання.

-Інтерпретувати плани, креслення та ескізи для визначення специфікацій та розрахунку вимог.

-Виміряйте, ріжте, формуйте, збирайте та з'єднайте деревні матеріали, замінники та інші матеріали.

-Підготуйте бюджет витрат для клієнтів.

-Зробіть коригування відповідно до будівельних норм.

- Я працюю з твердим деревом, таким як вхідні двері, меблі, а також працюю з кухонними стільцями та шафами.

Ті, хто зацікавлений у участі, повинні мати ступінь бакалавра, мати мінімум 7 років досвіду, мати знання у використанні деревних інструментів та машин. Умови праці, які вони матимуть, - це щомісячна зарплата в розмірі 1 250 євро чистого еквівалента приблизно 5 230 125 колумбійських песо на місяць; години з понеділка по п'ятницю з 07:00 до 03:30.

Слід зазначити, що при виконанні кількості резюме, необхідних для вакансії, заявка буде недоступна, оскільки вона перейде в стан моніторингу, навіть якщо дата закриття не була виконана.

Якподати заявку?

-Кандидати повинні зареєструвати своє резюме у веб-додатку Агентства громадської зайнятості Sena та подати заявку на вакансію, яка їх цікавить.

-Заключний процес відбору призначений виключно та виключно для роботодавця і відбуватиметься після того, як буде проведено процес перевірки профілю, співбесіди та технічного тестування.

-Компанія запросить необхідні імміграційні документи для реєстрації у вибраних вами людей.

-Остаточний відбір кандидатів можна зробити особисто або віртуально.

-Тим зацікавленим необхідно мати паспорт або почати обробку.

На додаток до цієї опції, президент Іван Дуке кілька днів тому оголосив, що завдяки партнерству з приватним сектором молоді люди зможуть подати заявку на 200 000 нових робочих місць на платформі Linkedin.

Це програма «Молода робота, якщо така є» на чолі з Міністерством праці та Президентською радою молоді, яка спрямована на продовження стимулювання генерації зайнятості в країні.

«Це пакт для молоді. Ми отримуємо додаток LinkedIn та уряд запустити цю програму, щоб заповнити наступні 120 днів 200 000 вакансій, які ми зараз маємо через цю технологічну платформу, яка використовує штучний інтелект», - сказав Дуке.

Для міністра праці Анхеля Кустодіо Кабрера програма також представляє можливість для роботодавців, оскільки ті, хто наймає людей віком від 18 до 28 років, зможуть отримати доступ до 25% субсидії на підтримку заробітної плати. «Безробіття в Колумбії мало 14,6%, що означає зменшення майже на 3% порівняно з січнем 2021 року, що показує, що ми виконуємо країну», - сказав Custodio Cabrera.

Крім того, існують стимули для роботодавців, які пов'язували молодь з новими посадами, оскільки вони отримають 25% мінімальної заробітної плати за кожного працівника, до 2022 року мінімальна заробітна плата була встановлена на рівні 1 000 000 доларів, а це означає, що стимул збільшиться з $227,131 до 250 000 доларів за кожну молоду особу, офіційно найнята. Так само для роботодавців, які пов'язували жінок старше 28 років з новими роботами, фінансова підтримка становитиме 15%, тобто вона піде від 136 278 до 150 000 доларів за кожну найняту жінку.

Примітно, що до січня 2022 року рівень безробіття в Колумбії становив 14,6%, що вище 11%, представлених у грудні 2021 року, але цю статистику не порівняти, оскільки Дейн використовує новий методологічний підхід для коригування свого вимірювання до рамок Міжнародної організації праці (ІЛО).

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