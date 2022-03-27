Колумбія, чемпіон Гран-прі Дубая з легкої атлетики

З розкішним реєстром Колумбія була коронована чемпіоном Гран-прі з легкої атлетики , яка проходила в Дубаї з 21 по 24 березня. Делегація, що складається з семи жінок та дев'яти чоловіків, виграла загалом 25 медалей, розділених наступним чином: 12 золотих, вісім срібних та п'ять бронзових. Захід зібрав 446 представників з 43 країн світу. Колумбійський паралімпійський комітет виграв 60% від загальної медалі.

16 національних представників змагалися в 32 змаганнях і подорожували до Об'єднаних Арабських Еміратів з місією продемонструвати свої навички, як на полі, так і на трек-тестах, а також відновити великі колумбійські легкоатлетичні результати на іграх Токіо 2020.

Прикладом цього є випадок Єсенії Рестрепо, диско-глечик, виграла золоту медаль у змаганні F11, з дистанцією 33,75, її найкращий знак з часу останніх Паралімпійських ігор, де вона виграла бронзову греблю в тій же події. Отримавши золоту медаль, спортсмен Пайса сказав: «Я щойно вийшов зі свого рекордного тесту, я задоволений результатами, це мотивація для нашої підготовки до Парижу2024″.

Ще одним спортсменом, який піднявся на вершину подіуму, був метальник списа, Маурісіо Валенсія. Паралімпійський чемпіон Ріо 2016 та срібло в Токіо 2020, виграв у цьому адаптованому Гран-прі легкої атлетики, золото на заході F34: «Це важка робота, Бог знає, що ми працюємо. Це золото є досягненням для паралімпійського спорту, для мене, для моєї родини та для всіх, хто супроводжував мене в цьому процесі», - сказав він після виходу з подіуму.

п'яту золоту медаль колумбійської делегації виграла Еріка Кастаньо, в тесті випуску альбому F55. Там спортсменка Пайса отримала дистанцію метання 22,19, зумівши подолати власну оцінку. Еріка згадала про свій тріумф так: «Я просто виграв золоту медаль для країни у випуску альбому, я відчував себе дуже добре в тесті, дуже комфортно, все можна було зробити найкращим чином. Ми в кращому випадку в тому, що є нашою загальною підготовкою, результати видно».

Що стосується стрибків у довжину, то колумбійці Омар Акоста та Хосе Грегоріо Лемос поставили перше і третє місце під час цього тесту відповідно. Акоста зі стрибком 5.60 був першим, також взявши національний рекорд, тоді як Лемос був третім з дистанцією 6,12.

Ще одна дисципліна, в якій блищали колумбійські спортсмени, була в 200 метрах T35. Під час цього змагання Яміл Акоста завоював срібло, а Джуліан Акоста піднявся на третє місце рейтингу. Тимчасом, в 400 метрах T12, Buinder Bermudez виграв срібну греблю у чоловіків, а Майерлі Буйтраго був третім, у жіночій філії.

Згідно з інформацією Міністерства спорту для участі колумбійської делегації, національний урядінвестував суму в 1,599 мільйонів песо. ВОб'єднаних Арабських Еміратах спортсмени,Колумбійці побили світові рекорди. Першим це зробив Карен Паломеке в 400 метрів T37 з часом 01:00 ,44 секунди. Тим часом Хосе Лемос зробив це кинувши списа F38 з відстанню 60,58 метра.

Збірна Колумбії повертається до країни з двома досягнутими цілями: підтвердити та вдосконалити бренди. Тепер делегація має свої погляди на те, якими будуть Парапанські Американські ігри в Сантьяго 2023 року та Паралімпійські ігри в Парижі 2024 року.

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