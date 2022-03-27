Як повідомляється, перевізники напали на вантажівки з пасажирами, які прямували в авіабазу

Лише через кілька днів після інавгурації міжнародного аеропорту Феліпе Анджелес (AIFA) сталася серія атак, нібито здійснених місцевим транспортним персоналом штату Мексика. Одинз автобусів, що прямували до мегапроекту Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, нещодавно був атакований на федеральній трасі Мексика-Пачука.

Якповідомляється, група перевізників обила камінням вантажівку з автобусної лінії Primera Plus, зареєстровану під економічним номером 2647. Відео, що циркулює в соціальних мережах, показує, як автобус припаркований з індикаторами увімкнено, без пасажирів на борту, але з розбитими вікнами.

У якийсь момент по дорозі — не було вказано, де або в який час — транспортний підрозділ піддався нападу камінням. Полобовому склу можна побачити не менше трьох прямих ударів, в той час як з боків, де перебували пасажири, також є пошкодження вікон.

Другий інцидент стався вранці четверга, 24 березня, коли фургон на лінії ADO був атакований камінням під час руху по шосе Мексика-Пачука (Фото: Президентство Мексики/Уряд Мексики)

Про це повідомив користувач Хорхе Суарес, який поділився відео в соціальних мережах. За його версією, цей інцидент стався би через два дні після відкриття аеропорту, тобто в середу, 23 березня. Хочаневідомо, де на дорозі його атакували, вантажівка позначила маршрут Сан-Хуан-дель-Ріо (Керетаро) і сказав 07:30 годин.

Як розповідав користувач, на борту автобуса були сім'ї з неповнолітніми, які вийшли відразу, як тільки вони дісталися до місця призначення. Покищо немає жодного запису людей, які постраждали після нападів.

Однак це не єдиний інцидент, який стався з моменту інавгурації АІФА. Щеодин повідомлений інцидент стався вранці четверга, 24 березня, коли фургон на лінії ADO також був атакований камінням під час руху по шосе Мексико-Пачука, на висоті Ранчо.

Згідно з місцевими повідомленнями, напади нібито були спровоковані транспортними операторами з Tecámac та Zumpango, які, як повідомляється, поставили охоронців на дорогах, що ведуть до AIFA, як форму протесту проти того, щоб не передбачалося надавати свої послуги.

Уряд Мексики оголосив через свій офіційний обліковий запис Twitter, які тарифи та маршрути будуть доступні в CDMX та в деяких районах Edomex (Фото: Уряд Мексики)

З оголошеннями, які сказали «Включення в проекти Текамак-Айфа», вони розмістили контрольно-пропускний пункт у Сан-Херонімо Ксонакауакан, розташованому в цьому муніципалітеті. Так само автобус Costa Line, зареєстрований під економічним номером 2529, також був побитий камінням за пару кілометрів від бази Сент-Люсії, що призвело до трьох атак на приватні автобуси за останній тиждень.

Поки що жодна з постраждалих компаній не повідомила про можливу скаргу на винних за ці напади.

Слід пам'ятати, що автобусні лінії, які зареєстровані маршрутами до Айфа , є: Прімера Плюс, Естрелла Роха, АДО, Пуллман де Морелос, Камінанте, Коста Лайн та Естрелла Бланка, які відправляються з Морелоса, Пуебли, Керетаро та Едомекс.

Так само уряд Мексики вказав, що в CDMX буде доступно десять маршрутів та в деяких частинах Едомекс, щоб дістатися до AIFA, який залишить Перісур, Санта-Фе, Мундо Е, Куаутітлан, Національний зал, Світовий торговий центр, Індіос Вердес, Сьюдад-Ацтека та Торео.

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