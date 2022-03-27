Кароліна Крус розмірковує про страждання на тлі чуток про її передбачуваний розкол від Лінкольна Паломеке

Минуло кілька місяців, коли ходили чутки про передбачуваний остаточний розрив відносин Кароліни Крус та Лінкольна Паломеке, однак цього тижня журналістка Грасіела Торрес, визнана її псевдонімом «la negra Candela», деталізувала те, що нібито відбувається пара. Засловами господаря Аріеля Осоріо, вони не тільки розпалися, але вони вже будуть в процесі поділу активів, за словами господаря Аріеля Осоріо. Останніми годинами було підкреслено, що, на думку послідовників ведучого та актора, буде повідомленням жалю від la caleña про припинення їхніх стосунків.

«Перший крок до того, щоб добре страждати - це визнати, що страждання - це нормальна частина життя. Ми повинні прийняти реальність, яка нормальна для нас, щоб страждати. Ми хотіли б вірити, що страждання є винятком з нормальності, тобто те, що ми не очікуємо страждати. Тожпроблеми забирають нас зненацька, і ми не передбачаємо, що страждання, в тій чи іншій мірі, стануть частиною нашого життя (...) Михотіли б вірити, що страждання є винятком з нормальності, тому ми не очікуємо страждати. Тож проблеми забирають нас зненацька, і ми не передбачаємо, що страждання, в тій чи іншій мірі, стануть частиною нашого життя», - написав Круз у своїх соціальних мережах.

Примітно, що чутки підживлювали дивина, породжена її послідовниками, не бачачи їх так разом, як раніше, насправді модель пішла одна до шлюбу шеф-кухаря Хуана Дієго Ванегаса та фрідайвера Софії Гомес.

«Це нормально падати, що не нормально, щоб ви залишалися на мілину. Не відмовляйтеся від того, що ви хочете, і рухайтеся від точки, де життя поставило вас, до того, де ви хочете бути. Якщови помилилися, постраждали або впали, можете повернутися назад і знову помріяти. Відкладіть на нього ікру, шлях не буде ідеальним, але мова йде про те, що ви на правильному шляху. Робіть це як можете і з усім, що ви є», - додав Круз до своїх історій в Instagram.

Згідно з тим, що спочатку запевнив колишній ведучий шоу пізніх пліток «Ель Лавадеро», розлучення пари - це вже факт. «Місяцями існували припущення, що ці стосунки були неправильними, кульгали і що вони розлучилися; в той час як Кароліна боролася з усім цим поодинці і хворобою свого сина Сальвадора, виправдовуючи Лінкольна і кажучи, що його відсутність була справою роботи і що він був зайнятий; але правда полягає в тому, що завтра або післязавтра вони збираються зробити свою розлуку офіційною за допомогою комюніке, підписаного ними», - сказав комунікатор.

«Ми знаємо, що вони не збираються давати жодних подальших пояснень, вони просто повідомляють, що цикл як пара закінчився, і вони продовжуватимуть бути батьками своїх дітей, але на особистому та сентиментальному рівні кожен піде своїм шляхом. Кароліна, вперед, до цих пір ви були берракою. Життя не закінчується, життя триває!» ,уклав «чорну канделу».

З іншого боку, ведучий Аріель Осоріо програми «Я все знаю» на Першому каналі підкреслив, що пара намагалася зберегти їхні стосунки живими, однак їм це не вдалося. Їхні стосунки як пара більше не працюють, підкреслив він, однак вони залишаються стабільними через своїх двох дітей, Сальвадора та Матіаса

«Хоча в один момент по дорозі вони вирішили спробувати, зрештою, це не вийшло, зробивши висновок, що кожен повинен продовжувати своє життя, забезпечуючи найкраще для кожного зі своїх дітей. Остаточна, остаточна, на жаль, одна з найулюбленіших пар (...) Якнам сказали, розподіл майна знаходиться в руках юристів, щоб кожен отримав свою частку і продовжив свій окремий шлях»,- сказав ведучий шоу.

Кароліна вже вийшла, щоб заперечувати передбачуваний розрив її стабільних відносин, насправді вона сказала, що вона відійшла від Лінкольна, тому що він був поза містом, записуючи нові постановки. «Я не розлучений, тому що я не одружився (...) Лінкольн записує, двоє приєдналися до нього (постановки), тому якщо він не з одного боку, він з іншого (...) він приходить, змінює валізу і повертається і йде», - прокоментував він пряму трансляцію з Янет Уолдманом.





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