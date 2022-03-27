Перш ніж стати віце-президентською формулою Федеріко Гутьєрреса, Родріго Лара Санчес дала пропаганду Фахардо

У події зі станції Сан-Хав'єр метро Медельїн кандидат у президенти Федеріко Гутьєррес оголосив цієї суботи, 26 березня, про назву своєї віце-президентської формули. Це Родріго Лара Санчес, старший син Родріго Лари Бонілла, який був міністром юстиції президента Белісаріо Бетанкур під час його вбивства. Лара Санчес - хірург зі спеціалізацією «Загальна хірургія» і була мером Нейви в той же період, коли «Фіко» був мером столиці Антіокії.

Хоча таємниця була остаточно розмита, оскільки він був останнім кандидатом, який виявив, ким буде його товариш по команді, ім'я залишило різні партії та рухи з багатьма сумнівами та ароматами, оскільки вони ніколи не уявлять, що колишній мер Медельїна піде поставити члена Партії Зелених на цю посаду і тим більше, якщо нова формула пішла, перш ніж очистити свою підтримку Серхіо Фахардо.

Згадаймо, що підтримка, яку надала Лара Санчес, була не так давно, оскільки зі свого особистого облікового запису в Twitter вона сказала 7 лютого 2022 року: «15 років тому я зустрів @sergio_fajardo, я був мером Медельїна і визнаний @colombia_lider найкращим мером Колумбії. Тоді він був кращим губернатором країни. Я ніколи не бачив корупційного акту в його політичному житті, і твердо вірю в його здатність керувати», крім того, він супроводжував його фотографією, де їх обох бачать, тому що довгий час нинішня віце-президентська формула Гутьєрреса визнавала нинішнього кандидата Коаліції Сентро Есперанса як його наставник.

З іншого боку, це залишило виборців дуже розгубленими, оскільки крім того, що лише півтора місяці тому він аплодував кандидатурі Фахардо, будучи партією зелених, він показав, що цей політичний рух більш розділений, ніж вважалося раніше. Спочатку деякі члени розколювалися, тому що деякі підтримували Коаліцію Centro Esperanza, а інші віддали перевагу Історичному пакту, але тепер з цією кандидатурою залишається в уяві, що в партії є три чіткі тенденції, які стирають незалежність, яку Зелені демонстрували роками.

Однак слід уточнити, що поки що партія зелених не вийшла для того, щоб висловлювати заяви , що уточнюють ситуацію або говорять про те, що буде з її колективом, коли пройдуть президентські вибори. Рух оголосив свободу голосів у першому турі.

Згадаймо, що Родріго Лара Санчес - випускниця державної школи, а хірург зі спеціалізацією «Загальна хірургія Університету Каука», також публічний. Більшу частину свого життя він присвятив медичній службі у лікарнях Боготи та Нейва.

Набіг Лари Санчес в політичне життя досить недавній. У2010 році він намагався дійти до Сенату через список громадянських зобов'язань, того самого руху на чолі з Серхіо Фахардо, кандидатом Коаліції «Центр надії». Він мав дев'ятий найвищий голос, але значна група громадян не перевищила поріг для завоювання місць.

Під час президентської кампанії Антанаса Мокуса в 2010 році Родріго Лара Санчес приєдналася до партії зелених і координувала кампанію в Уїлі. Потім, у 2016 році, він став мером Нейви в той же період, коли Фіко був мером столиці Антіокії (2016-2019), з симпатією таких персонажів, як Антоніо Наварро Вольф, Енріке Пеньялоза та сам Мокус.





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