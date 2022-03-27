На прохання Найіба Букеле Конгрес ухвалив надзвичайний стан для кримінальної ескалації в Сальвадорі

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during a ceremony to lay the first stone of a traffic overpass, in Santa Tecla, El Salvador February 1, 2022. REUTERS/Jose Cabezas





Законодавчі збори Сальвадору з великою більшістю урядових чиновників ухвалили надзвичайний режим на початку цієї неділі після «надмірного збільшення» вбивств, приписаних бандам, які забрали життя 76 людей за два дні, що є рекордом в недавній історії країни.

«Оголосити надзвичайний режим на всій національній території, що виникає внаслідок серйозних порушень громадського порядку злочинними угрупованнями», - йдеться у указі, прийнятому великою більшістю в парламенті.

Законодавчий орган, з яких 67 голосів із 84 депутатів, призупинив на 30 днів свободу об'єднання, право оборони, адміністративне затримання, недоторканність листування та телекомунікацій.

Уряд Найіба Букеле закликав Конгрес «стримувати і зменшувати сплеск вбивств і забезпечити мир», вважаючи, що країна стикається з «серйозним порушенням правопорядку злочинними угрупованнями».

Це не перший раз, коли банди, які мають близько 70 000 членів, поставили під загрозу стратегію безпеки уряду під час адміністрації Найіба Букеле.

Сальвадорська Велика хартія передбачає призупинення конституційних гарантій у разі «війни, вторгнення на територію, повстання, осаду, катастрофи, епідемії чи іншого загального лиха або серйозних порушень громадського порядку».

Гарантії, які Конгрес може призупинити, посилаючись на цю статтю, - це свобода в'їзду та виїзду з країни, свобода вираження поглядів, недоторканність листування, заборона телекомунікаційного втручання без судового наказу.

Насильство зростає в Сальвадорі (REUTERS/Хосе Кабесас)

Вони також включають свободу об'єднання, право кожного затриманого бути поінформованим про причини їх арешту, гарантію допомоги захисника в судовому провадженні та максимальний термін 72 години адміністративного затримання та консигнації перед суддею.

Перш ніж закликати до надзвичайного стану, Букеле сказав, що поліція та армія «повинні дозволити офіцерам та солдатам виконувати свою роботу і повинні захищати їх від звинувачень тих, хто захищає членів банди».

Крім того, він зазначив, що Офіс Генерального прокурора Республіки «повинен бути ефективним у справах» і що «ми також будемо в курсі суддів, які віддають перевагу правопорушникам».

Президент Сальвадора не уточнив, чи є це повідомлення схваленням застосування летальних сил силами безпеки.

Влада не надала деталей причин такого збільшення, тоді як цифри поліції показують, що поведінка цих злочинів протягом декількох днів у березні залишається вище середнього.

Згідно з даними, опублікованими поліцією, зафіксованими станом на п'ятницю, Сальвадор досяг 86 вбивств у березні, згідно з даними, оприлюдненими поліцією, показник вище, ніж зафіксований у січні та лютому, із 85 та 79 насильницьких смертей відповідно.

Два чиновники президента Найіба Букеле санкціоновані США за нібито «таємні переговори» з Марою Сальватруча (Yuriy CORTEZ/AFP)

У листопаді 2021 року країна також зафіксувала раптове зростання вбивств, яке за три дні залишило понад 40 вбивств, в контексті яких Букеле критикував твердження про те, що його уряд має «перемир'я» з бандами.

Міністерство фінансів США санкціонувало двох урядових чиновників Букеле в грудні 2021 року за нібито «таємні переговори» з MS13.

За словами Сполучених Штатів, Осіріс Луна, директор в'язниць, та Карлос Маррокін, директор реконструкції соціальної тканини «привели, полегшили та організували» серію зустрічей із ув'язненими лідерами банд, як частина зусиль уряду Сальвадора щодо переговорів про «таємне перемир'я» з керівниками МС 13.

Зінформацією від EFE

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