Хто була Джоселін Кінтана, королевою краси жертвою фемініциду в Агуаскальєнтесі

ДжоселінКінтана Гвардадо було 19 років і навчався вБританському університеті в штатіАгуаскальєнтес. Молодажінка стала жертвою феміциду24 березня після пограбування не більше 3000 песо, суму, яку вона допомагала зібрати на майбутні еідальні гуляння Санта-Марія-де-Галлардо, розмежування на схід від Лос-Тронконуса та поблизу Ла-Дічоса.

Слід зазначити, що в 2019 році Джоселін була коронована королевою краси Санта-Марія-де-Галлардо, тому її феміцид шокував всю її громаду; крім того, одна з її родичів поспілкувалася з місцевими ЗМІ і описав її як «хорошу дівчину».

Джоселін Кінтана була дуже улюблена у своїй громаді Фото: Facebook/Фієста Ejidales «Санта-Марія де Галлардо»

Прихильність, яку всі її сусіди викликали глибоку солідарність, оскільки візажист Хайді Хіменес організувала колекцію для оплати похоронних витрат королеви краси: «Хто любить підтримувати, залишив цей звіт серця, ми подякуємо вам за інформацію в 4493467999 від імені Кармен Кінтана Хіменес Тіа де Жоселін SHARE», - написала стиліст у своєму акаунті у Facebook.

Завдяки заяві на своїй сторінці у Facebook Британський університет Агуаскальєнтес пошкодував про насильницькі дії проти свого студента та приєднався до заклику до справедливості, також надіславши співчуття родичам та близьким молодій жінці. З іншого боку, феміністичний колектив Агуаскальєнтес закликав дві мобілізації, щоб протестувати проти фемініциду королеви краси та прагнути, щоб влада вирішила цю справу.

Про це поділився його навчальний заклад (Фото: Facebook/UniversityBritanicaMX)

За даними різних місцевих ЗМІ, люди, які відвідують одну з мобілізацій, заблокували шосе 25, з попередженням про те, що вони посилять свою незгоду, якщо влада не розкриє злочин і не гарантують захист громади.

Згідно з повідомленнями, тіло молодої жінки виявив один із сусідів біля дверей її будинку, близько 10:30 ранку мешканка цієї громади побачила її на підлозі і з явними ознаками насильства, тому вона негайно попередила про напад.

Це була демонстрація для королеви краси (Фото: Twitter/ @ElOjodeAgs)

Люди в відвідуваності перекрили дорогу до протесту (Фото: Twitter/ @ElOjodeAgs)

За словами голови генерального прокурора АгуаскальєнтесХесуса Фігероа Ортеги, це агентство вже ідентифікувало людину, яка вбила б молоду жінку у власному будинку, позначеного номером 305 на Calle 26 de Noviembre.

«Ми вже маємо знання про людину, ми знаємо, що він був людиною, близькою до сім'ї жертви... зараз у нас немає його як такого затриманого... але ми маємо його досяжний, щоб мати можливість виконати ордер на арешт», - сказав Хесус Фігероа 25 березня.

Досі немає ордера на арешт нібито фемініциду дівчини (Фото: Facebook/Joceline Quintana)

Мабуть, це був би друг Джоселін, який сперечався з нею про гроші і згодом ударив її до смерті, хоча вони не були романтично залучені, а доброзичливі, справа молодої жінки була класифікована як феміцид через близькість між передбачуваним агресором і жертвою.

«Використовувалася гостра зброя і були також відносини жертви-винуватця , романтичних відносин не було, але були дружні стосунки», - пояснили в прокуратурі під час прес-конференції. ФеміцидДжоселін стався, коли вона готувалася до вступу до коледжу, її батьки працювали, а її молодший брат був у середній школі.

Фемініцид королеви краси шокував спільноту Санта-Марія де Галлардо (Фото: Facebook/Фестивалі-Еджідалі-Санта-Марія-де-Галлардо)

Керівник Генеральної прокуратури Агуаскальєнтес також зазначив, що процес розпочнеться негайно: «Я думаю, що в тому ж тижні у нас буде початкове слухання , де ми будемо звинувачувати його за кримінальний тип феміциду».

Той факт, що прокуратура цієї держави вже визначила ймовірного агресора, не заарештувавши його, спровокував обурення населення Санта-Марія де Галлардо, оскільки вони побоюються, що передбачуваний феміцид втече.

Це буде місце зустрічі для мобілізації 27 березня (Фото: Facebook/La-Collectiva-Feminist-Агуаскальєнтес)

Ось чому був названий другий марш, який відбудеться наступної неділі, 27 березня о 12:30, місцем зустрічі стане зупинка громадського транспорту La Dichosa в громаді Санта-Марія де Галлардо, повідомляє сторінка Facebook La Colectiva Feminista Агуаскальєнтес.

З іншого боку, глава прокуратури визнав, що ситуація феміцидів у державі делікатна, оскільки всього за три місяці 2022 року вже було зареєстровано п'ять подій типу, з яких чотири перебувають у судовому процесі, «це заклик до всіх органів влади та сімейної динаміки до повідомте. давайте проаналізуємо, зробимо критичне судження про те, як ми живемо разом, наскільки насильство є дверима до вирішення конфліктів, які нам пред'являються, наша робота прокуратури буде розслідувати всі факти, що виникають»,- пояснив він.

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