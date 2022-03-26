Хто такий Родріго Лара Санчес, віце-президентська формула Федеріко Гутьєрреса

Родріго Лара Санчес - обранець Федеріко Гутьєрреса Зулуаги, переможця консультацій команди для Колумбії, щоб супроводжувати його як віце-президентську формулу у своїй кампанії до Каса де Наріньо. Про це було відомо цієї суботи, 26 березня, після декількох днів очікування.

Він є старшим сином Родріго Лари Бонілли, який був міністром юстиції президента Белісаріо Бетанкура під час його вбивства, 30 червня 1984 року на півночі Боготи. Він зведений брат конгресмена Родріго Лара Рестрепо, але у Лари Санчес не було життя сина міністра. Він ледь зміг зустрітися з батьком двічі і не був визнаний в житті.

Згідно з інтерв'ю, яке він дав журналу Semana, тоді як Лара Рестрепо змогла навчатися в університетах столиці та за кордоном, Лара Санчес та її мати Лілія Санчес повинні були боротися навіть за отримання свого батьківського прізвища, яке вони отримували лише до 2000 року при тестуванні ДНК.

Родріго Лара Санчес - випускниця державної школи та хірург зі спеціалізацією «Загальна хірургія Університету Каука», також публічний. Більшу частину свого життя він присвятив медичній службі у лікарнях Боготи та Нейва.

Набіг Лари Санчес в політичне життя досить недавній. У2010 році він намагався дійти до Сенату через список громадянських зобов'язань, того самого руху на чолі з Серхіо Фахардо, кандидатом Коаліції «Центр надії». Він мав дев'ятий найвищий голос, але значна група громадян не перевищила поріг для завоювання місць.

Під час президентської кампанії Антанаса Мокуса в 2010 році Родріго Лара Санчес приєдналася до партії зелених і координувала кампанію в Уїлі. Потім, у 2016 році, він став мером Нейви в той же період, коли Фіко був мером столиці Антіокії, з симпатією таких персонажів, як Антоніо Наварро Вольф, Енріке Пеньялоза та сам Мокус.

Від мерії Нейви він зосередився на поліпшенні охорони здоров'я та освіти свого муніципалітету та отримав кілька нагород за своє керівництво. Незважаючи на це, він не пішов шляхом таких кандидатів, як троє обраних для досягнення Президентства після позитивного виступу у своїх містах.

Довгий час два Родріго Ларас не розмовляли один з одним і були на протилежних політичних сторонам, оскільки Лара Рестрепо була частиною партії «Радикальні зміни». Навіть визнаний син міністра навіть звинуватив його в втраті місця в 2018 році. Однак відродження Нового лібералізму зблизило їх знову. Лара Санчес розповіла місцевій газеті La Nación, де вона також є оглядачем, що пишається своїм родичем і підтримає його у можливій президентській кандидатурі.

Повідомлення в соціальних мережах Лари Санчес припускають, що вона була до кількох днів тому передвиборчої кампанії за Фахардо, її політичного наставника, але обрання «Фіко» кандидатом Команди коаліції Колумбії спонукало її змінити зал.

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