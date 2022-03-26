Що таке «Кинджал», російська гіперзвукова ракета, яка може нести ядерну боєголовку і бути невиявною

An airman checks a Russian Air Force MiG-31 fighter jet prior a flight with Kinzhal hypersonic missile during a drill in an unknown location in Russia, in this still image taken from video released February 19, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Якщо є одна істина, яка голосно відома про конфлікт між Росією та Україною, це те, що президент РосіїВолодимир Путін не думав зіткнутися з таким запеклим опором. наукраїнській території і що її вторгнення займе більше місяця, не підкорюючи столицю Києва.

Уміру розвитку конфлікту і Україна додає військові технології з європейських країн і США для збільшення своїх оборонних сил,російські збройні сили прагнуть прискорити просування і завоювати більш стратегічні пункти, направивши більше військ і, в основному, збільшуючи кількість бомбардувань.

У зв'язку з цим Путін випробовує нову зброю, розроблену в останні роки, які є справді дивовижними і викликають реальну небезпеку з точки зору рівня знищення, який вони можуть спричинити, та технології, що робить їх невиявними або недосяжними.

Одним з останніх російських озброєнь, яким атакували різні українські позиції, є гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кінжаль», яка в перекладі з російської мови означає «кинджал» і має здатність літати на Маха в 5 або п'ять разів більшу швидкість звуку в одних версіях, а в інших до Маха 10. Крімтого, він може завантажувати звичайну 1000-кілограмову бомбу або ядерну боєголовку і має дальність стрільби до 2000 кілометрів , відстань між Буенос-Айресом та Сантьяго-де-Чилі або Сан-Паулу.

Кінжаль, гіперзвукова балістична ракета, яка має здатність маневрувати в повітрі, що ускладнює виявлення або знешкодження системами ПРО. Це модифікована версія російської ракети «Іскандер », яка вже кілька разів використовувалася в російсько-українському конфлікті.

Прес-секретар Міністерства оборони Росії тиждень тому підтвердив, що наприкінці минулого тижня Росія застосувала гіперзвукову ракету «Кінжаль», або «кинджал», щоб знищити склад боєприпасів на заході України. Унеділю Кремльзаявив, що його сили вже вдруге запустили гіперзвукові ракети, цього разу з повітряного простору над Кримом, знищивши сховище палива в Миколаївській області України, йдеться в заяві Міноборони Росії.

Збройові фахівці та уряди США та Сполученого Королівства зіграли гіперзвукові можливості Росії та ступінь важливості їх використання на полі бою. Аледля швидкості, яку вони досягають, своєї кінетичної енергії, досить відкрити отвори навіть в самих посилених військових кораблях. Саметому це може бути кошмаром авіаносців.

Теоретично гіперзвукова ракета може бути прикріплена до транспортного засобу, який міг би коротко часно покинути атмосферу Землі перед повторним входом і нападом на дану ціль. Це ще більше знизить чуйність цільових націй.

На відміну від балістичних ракет, гіперзвукові ракети можуть змінювати свою траєкторію і відхилятися при необхідності . Це робить їх більш ухильно, більш загрозливими і більш смертельними. «Ракетні маневри на швидкостях, в кілька разів перевищують швидкість звуку, дозволяють їй надійно обійти всі існуючі або розвиваються ППО і протибалістичні ракетні комплекси», Про це в 2018 році повідомив головнокомандувач аерокосмічних сил Сергій Суровикін.

Гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кінжаль» перенесена Мікояном МіГ-31К

Щоце за ракети? І що б це означало, якби Росія використовувала їх?

Існуєдва основних типи:гіперзвукові крилатіракети, які працюють зі скремджетами - швидкісними двигунами-; ігіперзвукові ковзаючі машини, які запускаються з ракети, але ковзають до своєї мети.

На відміну від інших ракетних комплексів, які повинні запускатися з мобільних або стаціонарних комплексів, Х-47М2 «Кінжал» працюють з двома моделями російських літаків. Коли вони запускаються з МіГ-31К, вони можуть досягти цілей від 2000 км, і коли вони роблять це від Ту-22М3 до 3000 км, повідомляє інформаційне агентство TASS.

Російський винищувач МіГ-31 обстрілює гіперзвукову ракету «Кінжаль» (REUTERS)

Росія переслідує гіперзвукову зброю з 1980-х років, але прискорила свої зусилля у відповідь на вихід США з Договору про протибалістичну ракети в 2002 році і розгортання ракет США на американському ґрунті і в Європі, зазначає звіт CRS. Крім Кінжала, Росія працює над двома іншими гіперзвуковими програмами зброї: 3М22 «Циркон» (або «Циркон») і «Авангард».

Москвастверджує, що її летальні ракети «Кінжал» не можуть бути зупинені західними системами ПРО. Якповідомляється, відео, зняте з військового безпілотника, показує момент, коли на велике українське склад боєприпасів в Івано-Франківську постраждала від смертельної російської гіперзвукової ракети «Кінжаль». «Авіаційний ракетний комплекс «Кінжаль» з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищив великий підземний склад, що містить ракети та авіаційні боєприпаси в селі Делятин Івано-Франківської області», - підтвердив речник Кремля Ігор Конашенков, додавши, що «незупинену» зброю розгорнуто в п'ятницю.

Цеперший раз, коли новий «Кінжал», як відомо, використовується в конфлікті з Україною. Раніше він був «випробуваний» в Сирії в умовах війни.

Фотографія українського депо боєприпасів, постраждалих від цієї ракети

Президент Путін раніше назвав ракету «ідеальною зброєю», яка летить в 10 разів вище швидкості звуку і не може бути збита звичайними системами ППО. «Він має дальність 1250 миль і не має собі рівних на Заході», - повідомляє Москва. Минулого місяця президент Володимир Путін попередив, що Росія запасалася «незрівнянними» гіперзвуковими ракетами.

Путін вперше анонсував летальні ракети «Кінжал» в рамках виставки нової російської зброї в 2018 році. У той час російський президент сказав про Захід: « Їм потрібно враховувати нову реальність і розуміти, що це не обман ».

Застосування Росією військової зброї стало попередженням як для України, так і для Заходу про те, що вона «має засоби для ескалації» конфлікту ще більше, заявив експерт з оборони. «Швидкість Кінжала ставить її за межі досяжності будь-якої української системи ППО, а пускові колодки можуть запускатися з діапазонів поза межами досяжності України», - сказав докторДжеймс Босботініс, фахівець з озброєння.

Гиперзвукова ракета Х-47М2 Кінжаль, що в перекладі з російської мови означає «кинджал»

Ці ракети є досить новим видом зброї у світовій військовій галузі. Малокраїн світу мають можливості розвивати, будувати і управляти такою зброєю. Середних Китай, який зробив свої перші випробування в жовтні минулого року, і Росія, яка поставила їх на озброєння в 2017 році.

Тимчасом США досліджують гіперзвукову зброю з початку 2000-х років і розробляють їх за програмою «Звичайний швидкий удар »ВМС , а також інші програми в рамкахВійськово-повітряних сил ,Агентства перспективних проектів оборони таармії .

Інфографіка: Марсело Регаладо

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