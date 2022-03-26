Що сказав Дієго Бонета про заміну Карлоса Рівери в «Хосе ель Соньядор»

КарлосРівера позиціонував себе як один з найважливіших акторів та співаків мексиканської промисловості. З такими виступами, як Сімба у виставі Король Лев, нещодавно уродженець Тласкали проводить ще один важливий проект у музичному театрі: Хосе ель Сонядор.

Таким чином, з огляду на приголомшливий успіх, який він мав, і прихильність, яку він виграв у публіки, з'явилася нова можливість досягти вух Дієго Бонети.

Під час інтерв'ю з Вентанеандоактор, який знявся в серіалі Луїс Мігель, зізнався, чи буде він готовий бути частиною знаменитої п'єси , в якій зараз зірки виконавця пісень, таких як « Запам'ятайте мене», «Поверніть мене моє серце» або « Мене Муеро».

«Я хотів би займатися музичним театром, нам доведеться знаходити правильну можливість для часів і таких, але це те, що я хотів би зробити», - сказала Бонета про це.

Актор зняв свій перший фільм (Фото: Paramount+)

Таким чином, хоча актор був радий бути частиною цього світу, він підкреслив, що сьогодні йому буде важко, оскільки у нього багато проектів в дорозі.

«Ми щойно закінчили О півночі ,це перший фільм, який я створюю зі своєю виробничою компанією Три друзіз сестрою, з моїми найкращими друзями це був надзвичайно приємний досвід», - сказав він.

На додаток до вищесказаного, актор мильних опер, таких як Rebelde або Mission S.O.S , заявив, що він також був у дуже повний момент у своєму житті, оскільки його стосунки з Ренатою Нотні йшли краще, ніж будь-коли.

Слід пам'ятати, що на цьому етапі чутки, що оточують роман Дієго, не припинилися, оскільки на початку року стало говорити, що нібито весілля між двома закоханими перебувала на порозі.

Дієго Бонета та Рената Нотні в поїздці (Фото: Instagram/ @diego)

Все почалося, коли стало поширюватися, що Нотні та Бонета повинні були заручитися під час відпустки, яку вони мали в Нью-Йорку. Тож художнику довелося вийти, щоб згадати, що він не дав жодних обіцяних кілець своїй дівчині.

Саме під час зустрічі ЗМІ в січні 2022 року, коли Бонета згадала перед камерами програми Venga la Alegría , що ще не в його планах дійти до вівтаря.

«Ні, те, що я можу вам сказати, це те, що зараз я дуже щасливий», - сказав він. 31-річний співак також скористався мікрофонами, щоб попросити своїх шанувальників не вірити всьому, що сказано про його людину чи його стосунки.

Актор сказав, що ще не хоче одружуватися (Фото: Instagram/ @diego)

Хоча Дієго Бонета і Рената Нотні не займаються, перекладач сказав, що він дуже щасливий і більше закоханий, ніж будь-коли. Однак він згадав, що поки що не замислювався про те, щоб дістатися до вівтаря з актрисою, але також не виключав можливості. Крім того, він зазначив, що обидва вважають за краще насолоджуватися своєю романтикою, перш ніж зробити наступний крок.

«Я дуже щаслива, закохана. Заразми зосереджені на цьому моменті. Утой момент, коли щось подібне станеться, ви будете першими знати [...] Я зосереджений на цьому моменті, і тоді ми побачимо, що настає», - сказав він.

Пара взялася за спекуляції про їх нібито заручини з гумором, оскільки і актор рок-епохи , і актриса La mendeance de las Juanas сміялися над чутками замість того, щоб засмучуватися.

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