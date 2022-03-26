Візуальний тест: ви бачите черепаху чи вільну? знати, якщо ви об'єктивна людина

Новіпсихологічні тести, які ви повинні враховувати, щоб знати ті приховані риси, які існують у вашій особистості. Зцього приводу представлена ілюстрація, де перше, що ви побачили, відповість, чи є ви об'єктивною людиною, як в ідеях, так і в будь-яких діях, які слід здійснити у вашому повсякденному житті.

об'єктивність пов'язана з ним як пошук неупередженості в будь-яких дебатах чи темі, виходячи з об'єктивних критеріїв (які можна довести або підтримати) для надання громадської думки. Це також обговорюється тому, що з'являється так звана «постправда», нав'язування ідеї з метою виправдання факту . З іншого боку, є також дебати, у всіх нас суб'єктивні за своєю природою, щось, що пов'язано у світі комунікацій.

Вже контекстуалізуючи проблему, настав час ви знали ту деталь, яка може породжувати дискусії з вашими близькими або дуже скоро розірвати дружбу. На зображенні зображені дві тварини: черепаха і вільна. Що вам слід зробити, це вибрати перше, що ви бачили (без улову), і прочитати рішення, щоб ви знали відповідь на свою думку. Удачі.

Ця ілюстрація допоможе вам дізнатися, чи є ви об'єктивною людиною. Просто скажіть нам, чи бачили ви черепаху чи зайця першими. Фото: MDZ Онлайн.

РІШЕННЯВІЗУАЛЬНОЇ ЗАГАДКИ

Тортуга:

Якщо ви вперше побачили черепаху, ви чутлива людина і дозволяєте захоплюватися емоціями. Ось чому ви не в змозі приймати рішення, не керуючись тим, що диктує вам ваше серце, той імпульс, який ви можете привести до невдачі чи успіху. Ви занадто ризикуєте.

Ось чому ти ніжний, ласкавий і співчутливий. Ви тримаєтеся подалі від конфлікту, тому що не хочете проблем у своєму житті, і ненавидите будь-яку дискусію (соціальну мережу чи реальне життя). Ви виділяєтеся своєю вірністю у всіх зв'язках. Ви ставитеся до всіх, хто перетинає ваш шлях дуже добрим і люблячим чином. Нарешті, хоча вас можна розглядати як спокійну людину, всередині вас, як правило, схожий на вулкан, що збирається вивергатися.

Лібре:

Якщо ви побачили зайця першим, ви дуже правильна людина. Дуже рідко ви дозволяєте собі впливати на своє серце, коли справа доходить до вибору. Вам властива ваша об'єктивність при прийнятті рішень. Ви відповідальні і дуже віддані. Ви говорите те, що думаєте без фільтра.

Крімтого, ви ненавидите родео. Ви володієте блискучим інтелектом. Ви завжди аналізуєте все, що робите. Нарешті, ви прекрасно знаєте, чого хочете в житті. Не бійтеся завтрашнього дня, і ви вирішуєте проблеми дуже швидко і практично.

ЩОМИ МАЄМО НА УВАЗІ ПІД ВІРУСНИМИ ВИКЛИКАМИ?

Це ряд заходів, які можуть бути з різних предметів, таких як математика, загадки, взаємозв'язок предметів, серед інших. Мета полягає в тому, щоб викликати інтерес людей до пошуку відповідей в ігровій формі, а також дозволити нам застосувати на практиці базові знання, які ми засвоїли в певний момент нашого життя.

ЩОТАКЕ ЛОГІЧНІ ЗАГАДКИ?

Логічні головоломки - це розваги або ігри, які полягають у пошуку рішення загадки, пошуку прихованого сенсу фрази лише через інтуїцію та міркування. Це не в силу володіння певними знаннями.

Відмінність від загадок полягає в тому, що вони ставлять загадку у вигляді рими і взагалі спрямовані на дитячу аудиторію. Вони в основному використовуються в гумористичному способі.

Крім того, загадка - це загадка, яка виникає як гра і вимагає використання розуміння, щоб знайти відповідне рішення.

У них можуть бути різні структури, деякі з них показують риму; інші, з іншого боку, зосереджуються на встановленні логічної проблеми, яка вимагає навичок та аналізу для успішного вирішення.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ