Вакцинагат: Мінса не підписала санкції для тих, хто причетний до скандалу нерегулярної вакцинації чиновників

У лютому 2021 року, після оприлюдненої справи «Вакцинагат» ,Медичний коледж Перу (CMP) вказав, що він ініціює дисциплінарний процес залучені487 осіб, які отримували вакцини Sinopharm нерегулярно у 2020 році. Однаксанкція не була б ініційована, а деякі навіть виправдалися.

Справаповинна була розслідувати Регіональна рада III Ліма. Однак після року досліджень повідомлялося, що щонайменше 10 лікарів було виправдано, серед яких: Чіро Магуйнья, колишній заступник декана, ратифікований як директор Редакційного фонду CMP; Освальдо Лазо, радник нинішнього національного декана Рауль Уркізо; АлехандроАгінага, нинішній конгресмен Fuerza Popular;Едуардо Готуццо, лікар-дослідник;Клавдія Джанолi, менеджер Швейцарська лабораторія; та Карлос Кастільо Соложано, колишній радник з імунізації Міністерства охорони здоров'я (Мінса). Згідно зі звітом, зробленим слідчою комісією, Соложано відповідав за встановлення контактів, щоб запропонувати вакцини.

Всьогозалучено 115 лікарів, і залишається відомо, до якого висновку дійшов б CRIII Ліма. За словами Персі Майта-Трістану, директора з досліджень Південного наукового університету, «використання дослідницького продукту поза клінічним випробуванням не допускається навіть для команди дослідників».

87САНКЦІЇ НЕ МАЛИ ЕФЕКТУ

У регламенті CMP зазначено, що має бути досягнута санкційна угода, а потім видана резолюція, щоб зробити її ефективною. Заданими Відділу журналістики даних газети El Comercio, у документі, надісланому 8 березня Ільдауро Агірре, який є чинним деканом CRIII Lima, Ярели Енрікес, секретарю попереднього керівництва, було виявлено 87 випадків санкційних угод, які ніколи не мали дозвіл.

Серед санкцій лікарі, причетні до справ про корупцію, нехтування, псевдонауку та «Вакцинагат». -щонайменше 10 лікарів, причетних до останній випадок мав санкційний договір, але без дозволу.

Згідно з угодою 005SO, від 2 грудня 2021 року лікар Герман Малага, який керував дослідженням вакцини Sinopharm, був відсторонений від професійної практики на 12 місяців. Але, оскільки постанова санкції не була підписана, вона так і не була реалізована. Те саме сталося з лікарем Луїсом Суаресом, колишнім заступником міністра охорони здоров'я Мінси. Він отримував 3 дози нерегулярно і 2 в регулярному процесі, і було погоджено призупинити його на 2 місяці. З іншого боку, його дружина, Інес Каро Кан, отримала лише 15 днів санкції. Жоднасанкція не була ефективною.

З іншого боку, особою, відповідальною за розслідування цієї справи в Мінсі, є Фернандо Карбон. Він зазначив, що вже необхідно зробити висновок цих розслідувань.

«Держава, яка закликає не санкціонувати, - це та, яка не виправляє помилки (...). Здається, що є спроба відпустити час, поки справа не стане недійсною, але пишіть або немає інтересу, і це неправильно»,- сказав він.

Такожнинішня адміністраціяЕрнаана Кондоріне підписала жодної з 87 санкційних резолюцій. Узв'язку з цим декан CRIII Ліма заявив, що «слідкувати за належним процесом».

«Схоже, є намір прикрити», - сказав Майта-Трістан.

НЕВСІ ВАКЦИНИ ЗАРАХУВАЛИ

Ще одне питання, що стосується випадку нерегулярної вакцинації, яка відбувається в 2020 році, - це скільки доз кожна людина вводила б. ЕльКомерсіо виявив, що після огляду стану вакцинації тих, хто бере участь, існує група лікарів, які не були зараховані на щеплення і могли б отримати більше 3 доз.

Наприклад, колишній заступник міністра Суарес записує 5 доз. За словами Мінси, свою першу дозу він отримав у червні 2021 року, але насправді це зробив у вересні 2020 року. З іншого боку, Чіро Магуйнья отримав свою першу дозу в грудні 2020 року, але Мінса фіксує першу дозу, яку він отримав у лютому 2021 року.