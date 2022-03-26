Україна вбила російського генерала Якова Резанцева, сьомого вищого командування з моменту початку вторгнення

Міністерствооборони України повідомило про ще один сильний удар по путінським військам: загибель російського генерала Якова Резанцева. Заданими українських джерел, високе командування було вбито в результаті нападу поблизу південного міста Херсона.

Резанцев був командувачем 49-ї об'єднаної армії Росії. Аза даними уряду Зеленського, це сьомий генерал убитий, а другий генерал-лейтенант, відомий найвищою посадовою особою.

Поки Путін тільки визнав смерть одного генерала Андрія Суховецькогоу промові, поданому незабаром після початку війни. Росія заявляє, що 1 351 солдат загинув від початку війни в Україні, хоча київські та західні чиновники кажуть, що цифра набагато вища.

Як пояснює фахівець з Бірмінгемського міського університету Джонатан Джексон, дуже ймовірно, що напад на російських високоземних командирів є частиною більш широкої української стратегії з риття командної та контрольної мережі своїх ворогів. Українськісили усвідомлюють підхід керівництва ЗС РФ з 2001 року. Його жорстка ієрархічна система, під наглядом самодержавного лідера, як Володимир Путін, засуджує нижчі ряди на термін вічного страху, маючи мало місця для самостійного мислення або прийняття рішень.

Яків Резанцев - найвищою посадовою особою, убитим під час вторгнення, замовлене Володимиром Путіним

Це правда, що високі командири завжди піддавалися становленню цілей на полі бою, що Червона армія використовувала для руйнівного впливу на руїни Сталінграда в 1942 році, де радянські снайпери орієнтувалися як на нижчі, так і вищі чини. Однак те, що відрізняється між цим конфліктом і тими, що воювали в минулому, так це близькість до лінії фронту, на якій виступають російські генерали. Відсутністьдовіри, яку вони мають у своїх напрямках комунікації та на рівні наземних командирів — результат хронічного рівня корупції — дає чіткі можливості українським військовим побити небагатьох компетентних воєначальників.

Україна має кілька добре обладнаних бойових підрозділів, які змогли б виконувати спеціалізовані місії, тому здається, що можна було б скористатися будь-якою можливістю розпочати пряму атаку на генералів, покликаних зірвати лінії зв'язку, викликати плутанину і ще більше уповільнити російський наступ.

Цетакож надзвичайно символічно і дає наочний приклад російським базам, що їх вороги можуть легко націлити на високих командирів, демонструючи невдачу системи для захисту свого старшого штабу. Це явний символ слабкої та некомпетентної системи зв'язку, яка змушує генералів переходити від стратегічних до прийняття тактичних рішень.

Це викликає недовіру до ефективності ланцюжків командування, а сумніви поширюються набагато швидше, ніж переконання.

Іншігенерали вбили:

АндрійМордвичев загинув в результаті нападу на авіабазу Чорнобаївка під Херсоном, повідомляють українські чиновники. Він був командувачем російської 8-ї об'єднаної армії Південного військового округу. Про його смерть було повідомлено 18 березня.

Генерал-майор Олег Мітяєв загинув десь біля міста Маріуполя, міста на південному сході України, яке вже стало свідком деяких найважчих боїв. Націоналістичний полк АЗОВ стверджує, що збив його вниз.

Генерал-майор Андрій Колесніков , з 29-ї об'єднаної армії, загинув у бойових діях 11 березня, повідомляють офіційні українські джерела.

Генерал-майор Віталій Герасимов , начальник штабу 41-ї російської об'єднаної армії, впав 7 березня на околиці східного міста Харкова, повідомляє Міністерство оборони України.

Генерал-майор Андрій Суховецький , заступник командира того ж підрозділу, що і Герасимов, був убитий снайпером 3 березня.

Полковник Юрій Медвечек , командир 37-ї мотострілецької бригади, підбігали його солдати, заявив західний чиновник, який цитує журналістка Sky News Дебора Хейнс.

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