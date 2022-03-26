Незвичайний гол, проти якого кваліфікація до чемпіонату світу з Катару могла коштувати Малі

Це, безсумнівно, виступ, який слід забути. Кошмар. Навіть на самій песимістичній сцені Мусса Сіссако він не уявляв би, що буде на стадіоні 26 березня, де Туніс здобув важливу перемогу проти Малі в одному з плей-офф африканських кваліфікаційних турнірів на шляху до ЧС-2022.

На 36-й хвилині першого тайму центральний захисник бельгійського стандарту Льєж хотів відправити м'яч воротару Ібрагіму Боссо Маункоро, який був нездужання і не міг перешкодити м'ячу потрапити в його огорожу. Недовірливий, Сіссако присідав, не розуміючи помилки, яку він зробив, і тоді пара супутників прийшли, щоб заспокоїти його, щоб подумки вийти з цього поганого моменту. Однакшторм не пройшов...

Всього через чотири хвилини туніський нападник Сейфеддін Джазірі втік рука об руку, щоб забити другий гол, і Сісако зіграв його ззаду, поза коробкою. Арбітр Тессема Вейєса Бамлак не вагаючись показав йому червону картку і відправив його в зливи. Повна катастрофа для 21-річного захисника, що виникла в Парі Сен-Жермен, який пропустить реванш в Тунісі наступного вівторка.

Цейнезвичайний ляпер був дуже схожий на П'єро Хінкапі та Ернан Галіндес у матчі, що Еквадор грав проти Парагваю в Сьюдад-дель-Есте для південноамериканських відбіркових турнірів. Фінал для еквадорців був ще одним, тому що, незважаючи на те, що поступилися Альбіроджі, вони запечатали свій квиток на наступний чемпіонат світу.

Малі знаходиться в одному кроці від створення історії, оскільки вона ніколи не кваліфікувалася на чемпіонат світу. Серед його найбільших футбольних досягнень - переможець Кубка націй Африки (1972), два треті місця (2012 та 2013) та два бігуни Чемпіонату африканських націй (2016 та 2021). Історія не вирішена, і він буде прагнути перетворити серіал навколо туніської території.

ОСЬЯК ЗАКІНЧИЛИСЯ МАТЧІ НІГ РЕПЕШАГУ В АФРИЦІ

Єгипет 1-0 Сенегал

Камерун 0-1 Алжир

Гана 0-0 Нігерія

RD Конго 1-1 Марруекос

Малі 0-1 Туніс

*Усірематчі будуть зіграні наступного вівторка

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