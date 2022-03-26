Причини санкціонування російських спортсменів після вторгнення в Україну

«Чесно кажучи, в стані душі, в якому я перебуваю, дійсно важко було потрапити на корт», — зазначила українська тенісистка Марта Костюк (№ 54 у світовому рейтингу WTA) під час прогулянки через турнір Indian Wells (США).

Вінпродовжував говорити: «Дуже розчаровує, що жоден російський гравець не прийшов сказати мені, що їй шкода бачити, що її країна завдає моїй. Більше українських мирних жителів загинуло, ніж солдати, і серед них діти, це жахливо. Гравець надіслав мені текстове повідомлення. Ще один прийшов поговорити зі мною, але ніхто не дав мені підтримки і не запитав, як я роблю. Це шокуюче».

«Справа не в політиці, а про людей. Меніболяче, боляче, коли я потрапляю сюди, і я бачу цих гравців, коли я чую, як вони кажуть, що їх головна проблема не в змозі перерахувати свої гроші або щось подібне. Це неприпустимо», - резюмував дев'ятнадцятирічний Костюк.

Турніри ATP і WTA, які відбудуться в Москві в жовтні, були призупинені, а Міжнародна федерація тенісу (ITF) заборонила як Росії, так і Білорусі брати участь у кваліфікації Кубка Девіса та Біллі Джин Кінг.

З іншого боку, тенісистам з обох країн дозволяється змагатися індивідуально за турніри ATP та WTA, без відображення прапора чи іншої національної символіки.

«Я не згоден з тими заходами, які були вжиті. Подивітьсяна інші види спорту, подивіться на великий спорт, що вони зробили, ти не можеш бути нейтральним у цьому», - критикував Костюк.

Тенісистка посилалася, серед іншого, на заходи, вжиті Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), який рекомендував спортивним федераціям заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях через порушення «олімпійського перемир'я» обома країнами.

Узаяві, схваленому Виконавчим комітетом, зазначено, що метою є «захист цілісності світових спортивних змагань та безпеки їх учасників». Він додає: «Нинішня війна в Україні ставить олімпійський рух у дилему. Хоча спортсмени з Росії та Білорусі могли продовжувати брати участь у спортивних змаганнях, багато спортсменів з України не можуть цього зробити через напад на свою країну».

Це заклинювання викликало каскадний ефект з множинними санкціями «негайного і до подальшого повідомлення».

ФІФА, УЄФА та Євроліга незабаром приєдналися до бойкоту. Росіябула виключена на плей-офф ЧС-2022 в Катарі, без свого представника в Лізі Європи (Спартак Москва), і без змагань за свої баскетбольні команди в Євролізі (ЦСКА Москва, Зеніт Санкт-Петербург і Юнікс Казань).

Хвилина за хвилиною приєдналися більше міжнародних федерацій: Бадмінтон (BWF), тхеквондо (світовий тхеквондо), плавання (FINA), регбі (світ регбі), веслування (Всесвітнє веслування), Волейбол (FIVB), Настільний теніс (ITTF), серед інших.

Збірна Росії була виключена на плей-офф ЧС-2022 (Gettyimages)

Деякі федерації вирішили обміняти «негайне призупинення до подальшого повідомлення» для тимчасового дозволу спортсменам конкурувати як нейтрали, без символів, прапорів чи гімнів.

У символічному вчинку Всесвітня федерація тхеквондо (WTF) вилучила у Володимира Путіна почесний чорний пояс 9-го дан (гросмейстера).

У 2019 році Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від міжнародних змагань на основі доповіді канадського адвоката Річарда Макларена. Після п'ятирічного розслідування змову Російської держави (Мінспорту і ФСБ) зарахували за систематичним планом призначений для фальсифікації антидопінгового контролю спортсменів, що призводить до зникнення сотень позитивних повідомлень.

Немає сумнівів, що історичні цикли часто повторюються: пандемії, стихійні лиха, революційні рухи і війни.

Не дуже близький прецедент ставить нас в минулому столітті після Другої світової війни, в розпал шипучого течії гонінь проти чорношкірого населення, серед інших етнічних груп.

19 листопада 1946 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій йдеться про те, що «це в найкращих інтересах людства негайно покласти край гонінням і проявам релігійних упереджень, як це було названо расовим».

Вінтакож запропонував «Урядам та відповідальним органам діяти відповідно до духу та листа Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН) та вжити найшвидших та енергійних заходів для цього».

Але лише в 1960-х роках ООН розпочала кампанію з заохочення урядів, неурядових організацій (НУО) та окремих осіб застосовувати заходи ізоляції до південноафриканського режиму та його прихильників.

А вангард, що складається з письменників, художників, музикантів та спортсменів, надихнув мобілізацію проти апартеїду та на підтримку звільнення, з рангом спостерігачів. Ця кампанія допомогла переконати основних торгових партнерів Південної Африкиввести, серед інших обмежень, ембарго на озброєння.

У символічному вчинку Всесвітня федерація тхеквондо (WTF) відкликала почесний чорний пояс Володимира Путіна 9 дан

У 1968 році скасування настільки оголошеного туру по Південній Африці, запланованого клубом крикету Мерілебон (MCC), викликало ажіотаж.

Цей легендарний клуб, більш відомий як «Лорд», заснований в Лондоні в 1787 році, є творцем і хранителем законів гри.

Скандал був більшим, коли стала відома справжня причина скасування. ВасильД'Олівейра, відомий «кольоровий» крикет, народжений у Кейптауні, нащадок корінних та португальських людей, сильно протистояв південноафриканській владі, оскільки він збирався бути частиною англійської делегації, яка повинна була зіткнутися з південноафриканською командою, в якій всі вони були білими.

Тодішній лідер Національної партії Б.Й.Ворстер звинуватив лондонський клуб: «MCC - це не клуб Мерілебона, це команда антиапартеїдного руху».

На початку 1968 року, коли справа Д'Олівейри почала впливати на Британію, Генеральна Асамблея ООН закликала до бойкоту всіх південноафриканських спортивних команд, організованих під приміщенням апартеїду.

Раніше в 1961 році ФІФА призупинила Південноафриканську футбольну асоціацію для своєї сегрегаціоністської політики, а Південна Африка була виключена з Олімпійських ігор в Токіо 1964 року.

Протягом 1970-х і 1980-х років південноафриканський регбі також зазнав великого тиску з боку громадської думки проти апартеїду, залишивши його в ситуації міжнародної ізоляції в економічному, соціальному, культурному, етичному та спортивному плані.

Таким чином, Міжнародна декларація проти апартеїду в спорті (Генеральна Асамблея 14 грудня 1977 року) підтвердила необхідність швидкого усунення практики апартеїду шляхом прийняття «необхідних та найефективніших заходів», одночасно «сприяючи міжнародним спортивним контактам на основі олімпійського принципу не- дискримінація».

Дляспортивних організацій, команд або спортсменів, які беруть участь в змаганнях з країнами, що приєдналися до апартеїду, були встановлені наступні рекомендації:

Південноафриканський регбіст Честер Вільямс був одним із стандартоносців у боротьбі з расизмом у своїй країні

-Переробити для надання будь-якої фінансової допомоги.

-Обмежте доступ до національних спортивних об'єктів.

-Не визнайте дійсність будь-якого спортивного контракту, складеного відповідно до правил відбору апартеїду.

-Не надавайте національні відзнаки чи призи та знімайте ті, які були нагороджені.

-Не проводите офіційні прийоми на честь таких команд або спортсменів.

-Не надавайте візи представникам і не дозволяйте їм в'їжджати в країну.

-Переконайтеся, що «кожна країна, яка практикує апартеїд, виключається з міжнародних та регіональних спортивних організацій».

- Запобігання фінансовим або іншим санкціям проти афілійованих організацій, які «відмовляються брати участь у спортивних заходах з країною, що практикує апартеїд».

Можливо, настав час перевипустити стару парадигму, яка дала життя титанічній боротьбі проти расової дискримінації, спрямованої в цій важливій інстанції на збереження світового миру.

У Хартії Організації Об'єднаних Націй (Сан-Франциско, 26 червня 1945 р.) він був покликаний «врятувати наступні покоління від напасті війни, яка двічі за наше життя завдала людству незліченні страждання, щоб підтвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність людини людина».

Однак ця декларація універсальних принципів - за винятком апартеїду - не набрала чинності в «спеціальних договорах» всередині міжнародного співтовариства, які могли б служити обрамленню з гуманітарної точки зору проблеми спорту в часи війни.

КнигаХанни Арендт «Ейхман в Єрусалимі» (1963) документує суд над нацистським злочинцем, відповідальним за логістику для перевезення євреїв до таборів смерті.

Автор використовує поняття «банальність зла» для опису профілю Ейхмана.

«Це зло робиться більшу частину часу, ті, хто не вирішив або не вирішив діяти ні на зло, ні заради добра. Найсерйознішим у справі було те, що таких чоловіків було багато, як він, і що ці чоловіки не були збочені або садистські, але були, і все ще є, жахливо і жахливо нормальними», - говорить Арендт.

Сія Колісі, перший чорний капітан Springbocks в історії

Чи справедливо карати спортсменів за вчинки, породжені правлячим класом їхніх країн?

Вони співучасники чи причетники в оголошенні війни?

Поставлені питання дуже складно вирішити на теоретичному рівні.

У есе, щоб дати деякі відповіді, слід зазначити, що суперпрофесійний спорт не може і не повинен бути чужим застави наслідків війни.

Санкції, накладені на російських спортсменів, які забороняють їм носити сорочки, демонструвати прапор і кольори або співати гімн країни, суто символічні.

Важливо посилити нинішню тенденцію МОК та інших докір збройних конфліктів, переходячи від декларативних повідомлень до більш конкретних і більш обмежених дій.

Новийпостійний стандарт спорту повинен запропонувати негайне припинення і до подальшого повідомлення про великі спортивні змагання. Церішення посилить ступінь внеску спорту на користь «нетерпимості» перед обличчям будь-якого виду збройної боротьби.

Сьогодні спортивний світ продовжує обертатися нон-стоп, як за часів гладіаторських боїв в Римському Колізеї. Нечутливо і суперечливо дивитися по телевізору захоплюючий матч Надал проти Киргіоса на головному корті Індійського Уеллса при зміні каналу показує жах і запустіння війни між росіянами і українцями.

«Я не хочу говорити про винуватців або в чому проблема, але що б вона не була на даний момент і в столітті, в якому ми знаходимося, мені здається неймовірним, що є війни», - сказав Рафаель Надаль на початку просування Росії над Україною.

«Це розбиває ваше серце, щоб побачити, скільки невинних людей постраждало від цього насильства і буде продовжувати впливати», - сказала білоруська Вікторія Азаренка, яка сльозами розплакалася після того, як дізнався, що її профілі в соціальних мережах були видалені для твіту проти вторгнення.

Поки Арбітражний суд спорту (ТАС) відхилив апеляцію Російського футбольного союзу (УФР), що ратифікувала виключення своєї національної збірної з ЧС-2022 через «спеціальну військову операцію» в Україні, Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), дискваліфікований російський гросмейстер Сергій Карякін протягом півроку для розміщення повідомлень про підтримку Путіна в своїх соціальних мережах.

Комітет з етики та дисципліни ФІДЕ визнав Карякін винним у першій інстанції за «значну кількість» негативних реакцій у мережах, які завдають шкоди не тільки репутації шахів та ФІДЕ, а й самого шахіста.

Актуальноюстає роль елітних спортсменів. Дії правителів дня - а також прихильності та загрози - також досягають їх. Зіткнувшисьз таким рівнем впливу, немає місця для співучасті.

Несправедливо чи розумно, що поки росіянин Данило Медведєв продовжує набирати очки за рейтинг АТФ і призи в сотні тисяч доларів, багато інших українських спортсменів перестають конкурувати за вступ до національних сил. Мовчання нинішнього №2 світового тенісу - ознака байдужості і відсутності солідарності з колегами.

Через соціальні мережі закладається нова форма колективного захисту. Військові злочини вже не можна заховати під килимом.

Правила гри - це п'ята суть спорту, але реальність часто підкадує масштаби в сторону найжорстокішої і найменш приємної сторони.

Визнано, що «абсолютних прав» немає навіть в мирний час. Війна завдає невизначеності, руйнування і смерті, поряд з невизначеним призупиненням або непоправною шкодою прав людини тих, хто вижив. Перед обличчям війни, яка загрожує як життю, так і економіці глобалізованого світу, здається, нерозумно оголошувати імунітет спорту так, ніби це виняток із правила, продовжуючи своє програмування так, ніби нічого поганого не сталося.

Виходячи з вищого принципу солідарності у народів, слід звернути увагу на беззахисний стан сотень тисяч жертв, сиріт, понівечених або похованих жінок і чоловіків, розчленованих і голодних сімей, вимушених на заслання.

З гуманітарних причин велику машину професійного спорту слід зупинити прямо зараз під загальним проголошенням Stop War! поки вогонь війни остаточно не згасне.

(*) Даніель Роберто Віола є адвокатом та директором IUSport.com Латинської Америки.

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