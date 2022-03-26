Група Los Chupa Recio виключила зв'язки з бандою, вбитою в Селайя

22 березня в громаді Сан-Хосе ель Нуево, Селая, загинули сім членів групи «Лос Чупарресіо ». Післяоповіщення влади про палаючий транспортний засібвлада Гуанахуато визначила, що це музиканти, тому їхні близькі та шанувальники глибоко нарікав на той факт.

Однак є група родом з La Manga, у Фреснілло, Закатекас, назва якої дуже схоже на ім'я постраждалих музикантів, вони навіть належать до мексиканського регіонального жанру; це Лос-Чупа ресіо, тобто звучить так само, але написано з простором і з єдиним «r».

Через такий збіг обставин деякі ЗМІ та інші використовували його фотографії для поширення справи, а члени Лос-Чупа Ресіо почали отримувати співчуття, і багатьох людей хвилювало його очевидну смерть.

Зіткнувшись із плутаниною, яка почала переходити до вірусного характеру, барабанщик групи вирішив зробити уточнююче відео , щоб пояснити, що вони не постраждали музиканти:

«Крістіан Луго, барабанщик Los Chupa recio, північна група вітає вас; просто для того, щоб прояснити ситуацію, яка трохи прикро для деяких колег музикантів; і пощастило для нас, всі члени групи роблять дуже добре,ми відпочиваємо в наших будинках завдяки Богу , насолоджуючись дуже хорошим здоров'ям і взявши сили для наступних презентацій», - сказав він.

Вони є членами Los Chupa recio, банди, яка не постраждала від насильства (Фото: Facebook/Los Chupa recio)

Під час запису Крістіан Луго також приєднався до співчуття гурту Los Chuparrecio і кілька разів підтвердив , що група Los Chupa recio не стала жертвами будь-якого роду насильства:

«На жаль ті товариші-музиканти - ми не знаємо, яка група з - вони померли і від рук... ну, несправедливо; так що ми просто хочемо зробити заяву і сказати вам, що знайшли кращих; велике спасибі за занепокоєння, не дозволяйте собі захопитися новиною, тому що, можливо, ви зробили перші фотографії, які вони знайшли», - сказав музикант.

ТрагедіяЛос-Чупарресіоса

Згідно з їхньою сторінкою у Facebook, одна з останніх виступів Лос-Чупарресіоса була п'ять днів тому на дитячій вечірці в громаді, і вони були на шляху до концерту в Сан-Хосе-ель-Нуево. Групародом з Хуана Мартіна складалася з семи чоловіків, і її шанувальники сказали, що вони дуже сумні в новині, оскільки «вони грали лише для того, щоб поділитися своєю радістю» і «перемогли людей своєю великою харизмою».

За їхньою сторінкою, це те, як вони виглядали 13 років тому (Фото: Facebook/Los-Chparrecio)

Гурт прямував на концерт (Фото: Facebook/Los-Чупарресіо)

Державні органи повідомили, що в ніч на 22 березня вони були сповіщені про пожежу пікапа Ford F-150 1987 року, червоного кольору, всередині якого знаходилися тіла музикантів. Жертви, згідно з зображеннями, які поширювалися в соціальних мережах, носили джинсові штани та футболки. Можливо, їх катували.

Того ранку прокурор Гуанахуато Карлос Замарріпа заявив, що досі немає лінії розслідування вбивства. Неофіційно було детально описано, що серед органів є неповнолітній; однак прокурор не підтвердив інформацію.

Вони троє членів Лос-Чупарресіо, гурту музикантів, кальцинованих у Селая (Фото: Facebook/Los-Choparrecio)

з'явилися також деякі версії, в яких було запевнено, що відповідальні за смерть музикантів були якоюсь групою наркоторговців, але поки що підтвердження цього факту немає.

З іншого боку, людина, яка залишилася відповідальною за сторінку у Facebook Los Chuparrecio, опублікувала компіляційне відео з піснею групи та великою кількістю фотографій членів, у деяких вони знаходяться в різних презентаціях, в інших вони з'являються з друзями, а в інших вони більше насолоджуються свої свята.

Учасникигурту були завуальовані о 20:00 у п'ятницю, 25 березня.

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