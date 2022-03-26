Смішні реакції Кун Агуеро в голи Ді Марії та Мессі

З моменту виходу на пенсію від професійної діяльності внаслідок проблеми з Серхіо Кун Агуеро почав частіше звертатися до соціальних мереж та мати більше взаємодії зі своїми послідовниками. З цього приводу він скористався останнім матчем збірної Аргентини як будинок для південноамериканських відбіркових турнірів, щоб написати кілька твітів.

Кун Агуеро був активним під час перемоги Аргентини над Венесуелою

«Гра»разом з національним прапором та червоним серцем була сигналом до того, що людина, яка вийшла з кар'єру Independiente, буде в курсі того, що робитимуть його колишні товариші по команді на полі La Bombonera проти Венесуели.

Наприкінці першого тайму ті, хто очолював Ліонель Скалоні, пішли трохи відпочити на табло завдяки голу Ніколаса Гонсалеса. Крім того, Albiceleste домінував від початку до кінця, але нам довелося почекати півгодини, щоб знову побачити чистий надувається. Після вишуканої допомоги Родріго Де Пола Анхель Ді Марія взяв на прогулянку воротаря Вуйкера Фаріньєса і проколов її.

Кун Агуеро Кун Агуеро на цілі Ді Марії та Мессі

Незабаром після цьогоФідео проростив лампу, щоб залишити Ліонеля Мессі наодинці в самому центрі району, який, незважаючи на невдалий удар з правом, зумів порушити опір французького воротаря Lens.

«Велика мета від Фідео, вражає, як я навчив його джие. І Лев, страшний правий гол. Я люблю тебе, друзі», були сердечні слова, які використовував найкращий бомбардир в історії «Манчестер Сіті». З цим голом Пулга досяг 7 у змаганнях, ставши найкращим бомбардиром команди разом з Лаутаро Мартінес.

Кун Агуеро жартував, коли справа дійшла до вибору найкращого гравця матчу

Через кілька хвилин Кун запустив веселе опитування в Twitter , щоб їхні послідовники обрали MVP для перемоги проти Vinotinto : «Мессі і Ді Марія» або «Di Maria y Messi».

Щоб закрити жарт, колишній Атлетико Мадрид та Барселона Іспанії завантажили фотографію з обома, але ні в будь-який час: у роздягальні Маракани, через моменти після підйому Копа -Америки перед тисячами бразильців. «МВП. Дякую людям за голосування», був підпис, який супроводжував зображення разом із смайликом обличчя, що плаче від сміху.

Кун завантажив фотографію з Мессі та Ді Марією після перемоги в Copa America

Аргентина, яка має 38 очок на другому місці, лише чотири очки відстає від лідера Бразилії (FIFA постановила, що вони повинні зіграти матч, який залишився в очікуванні на дату 6), наступного дня відвідає Еквадор, який з 25 одиницями з'явиться на третьому місці, а також запечатала свій квиток на чемпіонат світу з Катару 2022 року.

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