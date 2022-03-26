Дні Чапо Гузмана в Гондурасі та як відбувся його союз з колишнім президентом Хуаном Орландо Ернандесом

Дух, Копан. У цьому невеликому гондураському селі є щось ідилічне, яке є не що інше, як центральна вулиця, оточена бетонними будинками та увінчана католицьким храмом іспанської колоніальної архітектури. До цього досягають вузькі стежки, які накручують гору в пошуках стежок, які перетинають соснові ліси. Зараз спокійно. Але це місце зберігає секрети. Страшний.

Одна з історій, яку досі чули в цьому місті та його околицях, - це часи, коли Хоакін Арчібальдо Гусман Лоера, страшний Чапо, колишній лідер картелі Сіналоа та постійний гість гір Копан, був тут кемпінг. Це історія, яка досі тихо розповідається в горах та річках, які межують з сусідньою Гватемалою, та на дорогах, що досягають Ла-Ентрада, комерційного міста в 40 кілометрах на південь від якого ці західні Гондураські території відкриваються для решти країни.

Ця історія розповідає про те, що на зорі 21 століття Ель Чапо особисто закріпив бізнес Сіналоа в Гондурасі, де на той час пролягла найбільш релевантна частина Центральної Америки кокаїнового маршруту. Там, в Копан, Бадірагато знайшов своїх найкращих партнерів у братах Луїсі та Мігелі Арнульфо Валле, лідерах клану Лос-Валле, а в Олександрі Ардоні, впливовому місцевому мером, який служив зв'язком до торгівлі наркотиками в коридорах Гондураської політики.

З 2019 року Infobae розмовляв з десяткою людей в Гондурасі, які не з чуток знали про подорожі Чапо та перебування в Гондурасі, включаючи двох старших поліцейських, які працювали розвідкою на початку останнього десятиліття, єпископ і священик, який служив у єпархії Копан, і колишній працівник, який особисто знав Лос Валле і колишнього мера Ардона.

Усі ці джерела погоджуються з тим, що Чапо Гусман знайдений на заході Гондурасу, крім того, що він є хорошим місцем для ведення бізнесу, комфортним притулком задньої охорони, щоб уникнути мексиканських та американських поліцейських , які стежили за ним протягом двох десятиліть на початку століття.

Після здавання владі США в березні 2019 року в місті Гватемала, колишній мер Ардон, партнер Los Valle та El Chapo, детально пояснив федеральним агентам та прокурорам Міністерства юстиції відносини між мексиканськими та гондурасськими наркоторговцями. Однією з найважливіших деталей Ардона, принесених поліцейським, було підтвердження того , що Хуан Антоніо «Тоні» Ернандес був у 2013 та 2014 роках зв'язком між його братом, новоствореним президентом Хуаном Орландо Ернандесом та підземним світом наркотиків у Гондурасі, включаючи партнерство з Сіналоа .

Пізніше, коли Тоні Ернандеса судили в США в жовтні 2019 року, Ардон пояснив, що він був на зустрічі в 2013 році, де Ель Чапо дав Тоні мільйон доларів для фінансування кампанії Хуана Орландо. Це була інвестиція в майбутнє мексиканця, щоб поставити рекорди в інший клан, Ернандес, який збирався стати ректором організованої злочинності в Гондурасі, як підтвердили роки по тому десятки судових та журналістських розслідувань і, зрештою, захоплення, минулого лютого, колишнього президент, який чекає в камері в Тегусігальпі, щоб отримати відповідь на звинувачення в незаконному обігу наркотиків в суді Нью-Йорка.

Однак здається, що це лише верхівка величезного айсберга, який з'явиться на світ під час можливого судового процесу над колишнім президентом Ернандесом у США. Про це нещодавно попередив генерал Рамон Сабільон, міністр безпеки в нещодавно розкрученому уряді президента Ксіомари Кастро.

Сабілон виявив цієї неділі, 20 березня, в інтерв'ю Гондурасській телевізійній станції, що саме Ель Чапо, використовуючи вплив, який він вже мав з урядом Ернандеса, змусив президента зняти його.

Колишній директор Національної поліції Гондурасу Рамон Сабйон (d), на фотографії файлу. Сабілон, тепер міністр безпеки, заявив, що його замінили в 2014 році наказом Чапо Гусман. ЕФЕ/ВУЛ

У 2014 році Сабільйон, який тоді був начальником поліції, розробив за підтримки Агентства США з контролю за наркотиками (DEA) розслідування Лос-Валле, Ардона та Лос-Качіроса та керував операцією, яка закінчилася захопленням колишнього. Вже підозрілий у можливих стосунках між злочинним світом та зароджується політичною силою своєї країни, Сабільон не повідомляв про захоплення Лос-Валле своєму босові, президенту Хуану Орландо Ернандесу, поки це не сталося. Потім прийшло звільнення.

Під час інтерв'ю попередньої неділі Сабілон заявив, що захоплення стало причиною того, що тодішній міністр безпеки Артуро Корралес звільнив його. «Були суттєві питання, такі як захоплення екстрадитивних лордів... Я думаю, що це стало причиною, оскільки державні установи стали пронизуватися організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків», - сказав генерал.

Міністр не вагаючись вказав на чоловіка, який витягнув струни, щоб чоловіки Хуана Орландо Ернандеса видалили його. «Це була ситуація, яка виникла з Гузмана Лоера, псевдоніма el Chapo, тому що це впливало на них, і вони вирішили видалити мене з посади».

Sabillón знає, про що він говорить. Коли він захопив братів Валле у 2014 році, він відвіз їх до камер спеціального підрозділу Національної поліції, відомого як Лос-Кобра, де допитував капос і з перших вуст дізнався, що Тоні Ернандес та його брат Хуан Орландо закріпилися на вершині піраміди, що незаконно обігнаркотиків перемістилися, перш за все, препарати Сіналоа.

Те, що Ель Чапо допоміг сформувати на рубежі століття, - це мережа наркоторговців та політиків, які безперебійно працювали протягом десятиліття в Гондурасі

Свідчення колишнього мера Ардона, союзника Гузмана Лоера, Лос-Валле та лоса Ернандеса та інших рахунків, що містяться в судових справах, роблять висновок, що гроші Чапо частково використовувались для нафти машиною, здатною приймати тонни кокаїну на північному сході Гондурасу, підконтрольної клану Лос-Кахірос, який, захищені поліцією та військовими конвоями переміщували наркотики дорогою до Сан-Педро-Сули та Пуерто-Кортеса або навіть до Ла-Ентрада, в Копан, де вони доставили його до Лос-Валле для цього клану, щоб вивезти наркотики до Гватемали.

В іншому судовому файлі, який відкрив Фабіо Лобо, син колишнього президента Гондурасу Порфіріо «Пепе» Лобо (2010-2014), є докази того , як картель Сіналоа на чолі з Чапо Гусман вдалося сформулювати належне функціонування двох основних кланів наркотиків в Гондурасі та політичний авторитет і громадські сили, щоб гарантувати, що Гондураський маршрут буде працювати без перешкод.

Саме Девіс Леонель Рівера Марадіага, лідер клану Лос-Качірос, який також здався США, розповідав, як працює мережа.

Ель Качіро сказав, наприклад, що він зустрівся з Фабіо Лобо одного дня в листопаді 2012 року, біля злітної смуги в Токоа, в північному департаменті Колон. Вони були там, щоб взяти на себе вантаж тонни кокаїну, який прибув на літаку з Апуре, у Венесуелі, і повинен був прибути до Мексики. Препарат був від картелю Сіналоа.

На прохання Рівера Марадіага Лобо-молодший прибув до Токоа, одного з операційних центрів Лос-Качірос, щоб супроводжувати конвой, який перевозить вантаж до Ла-Ентрада, у департаменті Копан, на кордоні з Гватемалою. Десь між Токоа і Сан-Педро-Сулою військовий блокпост зупинив колону. Фабіо Лобо розмовляв з відповідальним офіцером, і наркотик продовжував свій шлях.

Президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес ув'язнений у своїй країні, очікуючи екстрадиції до Сполучених Штатів за правопорушення торгівлі наркотиками. EFE/Густаво Амадор/Архів

Через кілька годин караван прибув до Ла-Ентрада. Там Рівера Марадіага попросила Фабіо чекати його в машині, поки він доставив наркотики своїм партнерам. Кокаїн залишився в руках Дігни Валле, фінансового мозку сімейства Валле.

За цю операцію Фабіо Лобо отримав 50 000 доларів від Рівера Марадіаґа. Коли Лобо був заарештований в травні 2015 року, Ернандес вже докладав зусиль для захоплення західних доріг.

До кінця першого десятиліття 2000 року Ель Чапо проводив важливі сезони в Ель-Еспіріту, в Копан,, коли справи в Мексиці стали занадто складними.

Старший начальник поліції, який пішов слідами Валле та його партнерів у Гондурасі, підтвердив, що Гусман «рухався по Копан» у дні, що ведуть до 22 лютого 2014 року,другий раз мексиканська влада захопила їх у Мазатлан, Сіналоа.

У Санта-Розаде-Копан, чарівному колоніальному місті, яке є столицею провінції, священик, який знав Лос-Валле та Ардон і навіть мав взаємодію з ними «з церковних причин», тихо каже, що на початку минулого десятиліття, ще в 2012 році Луїс Валле замовляв закриття вулиць міста ночі, коли клан відзначав присутність Чапо в Копані.

Духовна церква. Фасад католицького храму в Ель-Еспіріту, Копан, де за місцевою версією сім'я Валле Валле приховувала гроші.

«Вони робили безлад на вулиці. Вони (Лос Валле) були стримані, і Ель Чапо не бачили б, але охоронці розслабилися...», - сказав Інфоба священик, який знав Ардона та Валлеса і який говорив у 2021 році за умови анонімності для безпеки. Релігійні стверджують, що він отримав повідомлення про те, що в кульмінації тих свят охоронці наркоторговців навіть зґвалтували молоді копанеки.

Цей священик підтвердив щось, що старший начальник поліції, відповідальний за розвідку в роки, коли Лос-Валле був захоплений, вже сказав Infobae: Ель Чапо раніше проводив тривалі періоди в Ель-Еспіріту, звідки він переїхав до сусідньої Гватемали верхи, коли це необхідно.

Місто Лос-Валле було своєрідним центром операцій для мексиканців під час його візитів до Гондурасу; ці джерела кажуть, що з гір Копанекас Ель Чапо також поїде до Сан-Педро-Сули, приблизно за 4 години їзди на машині, щоб забезпечити свій бізнес у Гондураському коридорі.

Самена фермі великої рогатої худоби, що належить Мігелю Арнульфо Валле, за межами Ель-Еспіріту, що Чапо Гусман зустрівся з Тоні Ернандесом у 2013 році, щоб дати йому мільйон доларів , які, за свідченнями, зібраними американськими агентами, були використані для президентської кампанії Хуана Орландо Ернандеса.

Чапо Гусман перестав їхати до Гондурасу в 2013 році, як підтвердив генерал Сабільон. У лютому 2014 року мексиканський флот відбив главу Сіналоа в Мексиці. Через кілька місяців, у листопаді, Сабілон та його сім'я зупинили Долини на дорогах, які пов'язують Ель-Еспіріту з гватемальським кордоном. Це був кінець епохи.

Відвізитів до Ель-Чапо збереглися свідчення, деякі з них перетворилися на легенди, які досі циркулюють в Копані. І були свідчення, які вкінцевому підсумку привели Тоні Ернандеса до в'язниці в Сполучених Штатах і за крок від екстрадиції взяли його брата Хуана Орландо.

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