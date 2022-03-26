Жіноча команда Колумбії оголосила про загони для південноамериканського U-20

Жіночазбірна Колумбії U-20 готова зіграти південноамериканську категорії, яка буде грати з 6 по 25 квітня в Чилі. Зі свого боку, технічний директор національної команди Карлос Панягуа представив заклик до кавової команди, яка буде присутня на заході.
Крім того, через прес-реліз Панягуа пояснила, що перед поїздкою до Чилі він проведе мікроцикл підготовки у штаб-квартирі Колумбійської федерації футболу в Боготі, що стане шестиденним мітингом.
«Жіноча збірна Колумбії U20 оголосила імена гравців, які виконають новий мікроцикл підготовки до чемпіонату Південної Америки категорії, який пройде в Чилі з 6 по 25 квітня 2022 року. Зустрічтренерського штабу та гравців відбудеться в Боготі з 28 березня 2022 року. Третій поїде на південну територію, щоб зіткнутися з конкуренцією».
Зіншого боку, жіноча кавова команда є частиною групи А, в якій вони зіткнуться з командами Чилі, Венесуели, Аргентини та Перу. Нагадаємо, що континентальний чемпіонат пройде знову через два роки, оскільки в 2020 році фінальна фаза була призупинена через початок пандемії COVID-19.
Середвикликів - Гізела Робледо, яка грає за Тенеріфе в Іспанії, є головною фігурою національної збірної. Доцієї команди також приєднуються два футболісти, які грають за кордоном: Ілана Іск'єрдо з Університету Південного Міссісіпі та Анхела Даніела Барон з клубу d'Feeters KickSoccer Club.
Тепер Депортіво Калі, який є чинним чемпіоном Жіночої ліги BetPlay, - це команда, яка внесла найбільше гравців до дзвінка з п'ятьма, а потім Амеріка де Калі та Індепенденденте Медельїн, обидва з трьома гравцями.
Серед названих 22 гравців є також присутність Ана Марія Гусман, Габріела Родрігес, Лінда Кайседо, Мері Хосе Альварес, Сінтія Ванеса Кабезаса та Стефанія Перлаза, які щойно були бігунами з командою Колумбії U-17, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу 2022 року в Коста-Ріці.
Ана Марія Гузман Сапата - Депортіво Перейра.
Анжела Даніела Барон - Клуб кікфутбольного клубу D'Feeters (США).
Габріела Родрігес Салазар-Америка Де Калі.
Габріела Уренгой Муноз- Llaneros ФК
Жизела Робледо Гіл - УГД Тенеріфе (ENG).
Ілана Іск'єрдо Сінгер — Університет Південного Міссісіпі (США).
Інгрід Йобана Герра Менесес - Депортиво Калі.
Хуана Софія Ортегон Гіральдо - Депортіво Калі.
Кайлі Сімена Сімена Навео - Лланерос
Келлі Йогана Кайседо Алегрія - Депортіво Калі.
Лінда Лізет Кайседо Радість - Депортиво Калі
Лізувала Кароліна Серна Флорес- Незалежний Медельїн.
Мар'яна Муноз Рамірес - Атлетіко Насьональ.
Мері Хосе Альварес Еспітатела - Незалежний Медельїн.
Марія Каміла Рейес Кальдерон - Незалежний Санта-Фе.
Марія Хімена Ллерена Даза - Власний капітал.
Наталія Гіральдо Альзат - Америка з Калі.
Сінтія Ванеса Кабесас Ванегас - Школа Карлоса Сармієнто.
Стефанія Перлаза Перлаза - Депортіво Калі.
Валентина Гонсалес Сото - Справедливість.
Валерій Рестрепо Ріос - Незалежний Медельїн.
Венді Катерина Бонілла Кандело- Америка Де Калі.
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