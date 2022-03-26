м'ясник Маріуполя

Генерал-полковникМихайло Мізинцев розлючений. Невідомо, чи через те, що солдат, що носить нерегульовану форму, спричинив смерть товариша за дивних обставин чи це вираз його величезного розчарування, що йоговійська ще не захопили стійке місто Маріуполь.

- Подивіться на ту накип там, насупившись бичачими очима, показуючи мені своє нещасне обличчя, своє смердюче обличчя! ,кричить Мізинцев по телефону з лейтенантом, відповідальним за штурмову частину російської армії.

- (...)

- Чому ти все ще служиш в моїй армії? І чому я повинен витрачати час на вашу накип? Якщо ви є керівником підрозділу, то крок вгору.

- (...)

- Чому його обличчя ще не понівечено? Чому ніхто не відрізав вуха? Чому цей ривок ще не кульгає?

Жорстокеаудіо, яке показує, що таке генерал Мізинцев, був записаний на цьому тижні українськими спецслужбами і випущений Олександром Щербою, колишнім послом України в Австрії. Монолог, який виводить на світ те, що було названо «м'ясником Алеппо», сирійським містом, яке було зведено до завалів у 2016 році, і яке тепер стало «м'ясником Маріуполя», портовим містом на Азовському морі, яке чинить опір натиску російських військ та безрозбірних бомбардувань на місяць.

Напад на материнську та дитячу лікарню в Маріуполі. Вісімдесят відсотків інфраструктури було зруйновано російськими військами. (Фото АП/Євген Малолетка, Файл)

Російськівійська, які приєдналися до Башара Асада у своїх зусиллях повернути Сирію від різних повстанських угруповань - деякі з них підкріплені Заходом, які розділили країну під час громадянської війни, допомогли диктатору обложити і врешті-решт відвоювати північно-західне місто Алеппо від військ Вільного Сирійська армія. Загалом бій за відведення міста тривав більше чотирьох років, але найбільш напружений період стався наприкінці 2016 року, коли російські та сирійські війська оточили східну половину, тоді як 270 тисяч мирних жителів залишалися всередині і бомбардували його протягом декількох місяцівдо розгортання військ і танків для його захоплення.

Сирійська мережа з прав людини оцінює, що за цей період загинуло щонайменше 23 000 цивільних осіб , хоча точну кількість важко отримати і може бути вищою. Військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що облога «відзначена безпрецедентним ступенем дикості і страждань».

Російські війська використовували касетні бомби, хімічну зброю і запальні бомби - все заборонене міжнародними статутами - під час облоги. Показано, що лікарні були систематично атаковані, і в решті-решт були повністю знищені під час вибухів. Були оголошені часті припинення вогню, але паузи у бойових діях часто використовувалися російськими та сирійськими силами для переозброєння та перепозиції перед відновленням штурму. Інших взагалі не поважали або використовували в пропагандистських цілях, звинувачуючи повстанців у порушенні їх як привід подвоїти напади.

Зрештою, гуманітарні коридори пропонували мирним жителям, які бажають уникнути бойових дій, і хоча тисячам з них вдалося втекти, інші заявили, що їх заарештували, намагаючись вибратися, а деякі стратили або загинули по нібито «безпечних» маршрутах. Спостерігачі задокументували понад 100 підсумкових страт під час облоги, тоді як Сирійська мережа з прав людини заявила, що майже 2500 осіб були довільно затримані та катували , десятки з яких діти.

Генерал-полковник Михайло Мізинцев, глава підрозділу російської армії, дислокованого в Криму, який з кров'ю і вогнем напав на місто Маріуполь. (Ру.тис.)

Населення Маріуполя переживає аналогічну долю, хоч і в більших масштабах. До російського вторгнення цей стратегічний порт мав 400 000 жителів. За підрахунками, близько 150 000 вдалося втекти. Загиблихвнаслідок вибухів може бути більше 20 000, включаючи немовлят та породіль головного пологового будинку міста та сотні, які сховалися в драматичному театрі, які були розірвані бомбами.

Генерал Мізинцев не потисне руку, коли йому доводиться замовляти бомбардування, хоча знає, що ціль - тільки мирні жителі. Він, здається, любить провокувати терор серед тих, хто залишився в обложених містах. Вінвважає, що таким чином деморалізуються оборонні війська. Вінне проти використовувати касетні бомби або фосфорні бомби, заборонені всіма міжнародними конвенціями війни.

Він навіть запустив операцію «зворотного дзеркала» 21 березня, щоб звинуватити Україну у використанні хімічної зброї. Він наказав атакувати хімічний завод на Сумихімпромі, в Сумах. «В результаті бомбардування був пошкоджений танк з аміаком і сталася втрата якої ми поки не знаємо наслідків», - сказав мер найближчого міста.

Двома днями раніше Мізинцев поспілкувався з групою російських журналістів і послався конкретно на хімічний завод «Сумихімпром», заявивши, що «українські нацисти» братимуть участь в операції «фальшивий прапор». За словами Мізинцева, «вони добували сховища, що містять аміак і хлор, щоб масово отруїти жителів Сумської області, якщо підрозділи Збройних сил РФ в'їжджають до міста». Мізинцев також заявив, що «ці нацисти готували провокації з отрутами» в Котлярово, поблизу Миколаєва. «Для цього контейнери з токсичними хімікатами вже доставлені в місцеву будівлю початкової школи, яку планується підірвати при наближенні російських військ», - додав генерал. Нічогоз цього не сталося.

Мізинцевзаймає одну з найвищих військових позицій в Росії. Вінє директором Національного центру контролю за обороною (НДКК), який здійснює нагляд за спільними операціями Міністерства оборони та Збройних Сил. Він також контролює значну частину армійських хакерів, що працюють на системах Astra Linux і Rusbitech. Цю позицію він зайняв у 2014 році. Має свій офіс на вулиці Знам'янка в Москві. Доповідь безпосередньо Володимиру Путіну. Це«вухо» Путіна в коридорах казарм.

Фото супутника показує знищення Маріупольського драматичного театру, який атакував російська артилерія, коли там ховалися сотні людей. Загинуло понад 300 мирних жителів. Maxar Технології/Роздатковий роздатковий момент через REUTERS.

Уродженець «області» Вологди, на північ від Москви, Мізинцев — як і багато інших радянських солдатів свого покоління - парадоксально навчався в Київській військовій академії, перш ніж бувпризначений до Східної Німеччини. Тоді він спеціалізувався на тактичній розвідці і командував російськими військами в Закавказзі. Саме на можливості Мізинцева подивився начальник штабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Йогопідйом, який почався в 2011 році, був метеоричним. Вінкерував операціями на Північному Кавказі в 2013 році, ставши генерал-лейтенантом двох зірок, поки не досяг своєї нинішньої позиції в НДКК. Звідти він керував російською операцією в сирійській війні між 2015 і 2016 роками. Уньому загинули 23 400 мирних жителів, ще 41 000 отримали поранення. Такожтисячі випадків катувань і дітей, які використовували російські війська, щоб випередити їх у замінованих районах.

Генерал полковник з'явився на світ минулого тижня, коли запустив російський ультиматум Маріупольській владі: «Покладіть зброю. Всім, хто це зробить, буде гарантований безпечний проїзд за межі міста. Муніципальна влада має можливість прийняти рішення і сторони з народом. В іншому випадку військовий суд, який їх чекає, буде лише невеликою частиною того, чого вони заслуговують за жахливі злочини, які російська сторона ретельно документує».

Українська відповідь не змушувала себе довго чекати. Київ по суті відкинув ультиматум Росії з вимогою капітуляції обложеного міста. «Україна ніколи не може прийняти ультиматум з Росії. Ми всі повинні бути мертвими, тільки тоді зможемо виконати ультиматум для Харкова, Маріуполя чи Києва», - прогримів президент Володимир Зеленський.

Це було коли Мізинцев подвоїв ставки і розпочав жорстоку атаку на Маріуполь. 80%міста перетворили на камені і закрутили праски. Сто тисяч мирних жителів, більшість з них похилого віку, знаходяться під бомбами.

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