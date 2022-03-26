На думку експертів Гарварду, субваріант BA.2 Ómicron прогресує: наскільки зміниться пандемія

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Експертиз інфекційних хвороб Гарвардського університету, які стежать за глобальним поширенням субваріанта BA.2 Ómicron, оцінюють вплив, який він може мати на розвиток пандемії: чирекордні інфекції схожі на ті, що спричинені Омікроном, очікувані в період з грудня по січень? Чиможна повторити круті підйоми в Гонконзі, Китаї та Німеччині в решті світу?

«У багатьох регіонах світу спостерігалися великі спалахи BA.2, але наслідки сильно різняться », - сказавДжейкоб Лемє, професор Гарвардської медичної школи та інфекціоніст загальної лікарні штату Массачусетс. У випадку з Гонконгомсубваріант BA.2 призвів до великого збільшення інфекцій та «повної втрати контролю над пандемією», - описав Лемеє. У Південній Африці, яка зазнала важкої хвилі Ómicron, технічно BA.1, в даний час субваріант BA.2 майже повністю замінив попередній, але без випадків суттєво збільшився.

«Ми майже нічого не бачимо, пов'язаного з переходом до поширеності BA.2 у Сполучених Штатах», - сказав Лемє, який також є співдиректором програми вірусних варіантів консорціуму готовності до патогенів штату Массачусетс. «Ось що сталося в Південній Африці, де сталася сувора хвиля BA.1. Тоді субваріант BA.2 став домінуючим, і все ще був низький рівень передачі, але підвищення не було».

У Сполучених Штатах заміна BA.1 на BA.2 вже вдосконалена, однак значного збільшення випадків або смертей не було. БронвінМакІнніс, директор з нагляду за геномними патогенами в Широкому інституті MIT та Гарварду, зазначив, що останні геномнідані показали, що 45% або з Массачусетса випадків були BA.2. Зчасом подвоєння 6,8 днів, BA.2, ймовірно, становить більше половини поточних інфекцій, але без ознак збільшення нових інфекцій.

«У багатьох регіонах світу спостерігалися великі спалахи BA.2, але наслідки сильно різняться», - сказав Джейкоб Лемє, професор Гарвардської медичної школи (REUTERS)

У багатьох штатах США дані відображають прогрес BA.2, хоча експерт підкреслив, що на цифри можуть впливати кілька факторів, включаючи результати тестів на самовиявлення COVID-19, які не поділяються з органами охорони здоров'я, сказав МакІнніс . У будь-якому випадку він підкреслив, що «немає ознак збільшення випадків або смертей в регіоні, що відповідає цьому зростанню інфекцій BA.2, які ми бачимо».

Всі версії Ómicron дуже заразні, тому варіант швидко витіснив попередні форми коронавірусу, такі як Дельта. Крім того, кілька досліджень виявили, що BA.2 ще більш трансмісивний, ніж BA.1 .

«Агентство з безпеки здоров'я Великобританії оцінює, що субваріантний BA.2 зростає на 80% швидше, ніж BA.1. Також у Сполучених Штатах BA.2, здається, знаходиться на шляху, щоб перевершити BA.1, щоб стати домінуючим варіантом», - пояснила доктор Ліана Вень, лікар відділення невідкладної допомоги та професор політики охорони здоров'я Інституту Мілкен Інституту громадського здоров'я Інституту імені Джорджа Вашингтона в Інституті Мілкенського університету ім. Експертпогодився, що «хороша новина полягає в тому, що субваріант BA.2, здається, не викликає більш серйозного захворювання, ніж BA.1″.

Згідноз останніми звітами ВООЗ, світові випадки зросли на 8% за останній тиждень згідно з записаними звітами . Часткавипадків BA.2 стабільно зростала в частинах Африки, Азії, Європи та Близького Сходу з кінця 2021 року.

Подвоєння часу різних варіантів коронавірусу (інфографіка: Марсело Регаладо)

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) BA.2 в даний час відповідає за третину інфекцій США , проте випадки COVID-19 дотримувалися схеми зниження, що ознаменувало кінець збільшення BA.1 Ómicron.

Доктор Джон Брукс, медичний епідеміолог CDC та медичний директор з реагування на COVID-19, сказав, що хоча інфекції, пов'язані з BA.2, можуть збільшитися, серйозні захворювання або смерть, пов'язані з субваріантом, навряд чи збільшаться.

«Наші дані свідчать про те, що вона буде продовжувати зростати», - очікував епідеміолог CDC. «Але у нас є деякі речі, які працюють на нашу користь. Попереднєзараження оригінальним варіантом Omicron, здається, забезпечує захист, не обов'язково від інфекції, але, безумовно, від серйозних захворювань і смерті », - сказав Брукс.

Хоча BA.2 є більш трансмісивним, ніж BA.1, не було показано, що він викликає більш серйозне захворювання . І хоча SARS-CoV-2 значно мутував, оскільки вакцини були вперше розроблені проти нього, поточні формули все ще працюють, сказала доктор Марія Ван Керхове, провідний епідеміолог ВООЗ цього тижня. « Вакцини все ще неймовірно ефективні для запобігання серйозних захворювань і смерті, в тому числі проти сублінажів BA.1 і BA.2 », - сказав він.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) BA.2 в даний час відповідає за третину інфекцій США (REUTERS/Дієго Вара)

«Ми повинні скористатися можливістю, наданою нинішньою паузою, щоб підготуватися до можливої додаткової або варіантної хвилі занепокоєння», - сказав доктор Гевін Ямей, професор глобальної охорони здоров'я та державної політики Університету Дьюка, США. Для нього, щоб це зробити, « покриття вакцинації та застосування підкріплень повинно бути розширено , а також забезпечити у вільному доступі якісні маски та експрес-тести».

Вчені підозрюють, що швидке зростання БА.2 обумовлено його унікальними мутаціями . У гені білка шипа на поверхні вірусу BA.2 має вісім мутацій, які не зустрічаються в BA.1. ХочаГарвардські експерти оптимістично ставляться до тепального просування Ómicron BA.2 в США, з іншого боку, ВООЗ попередила, що збільшення глобальних випадків - це лише початок того, що може бути новою хвилею в деяких частинах світу.

«Ці збільшення відбуваються, незважаючи на скорочення тестування в деяких країнах, а це означає, що випадки, які ми спостерігаємо, є лише верхівкою айсберга », - сказав Тедрос АдханомГебрейесус , генеральний директор міжнародного агентства охорони здоров'я минулого тижня.

Повторнезараження Омікроном можливо, але не поширене

Останні дослідження дослідників Данії, де вчені послідовно набагато більше випадків COVID-19, ніж в інших частинах світу, виявили, що повторне зараження BA.2 може статися після BA.1, але це досить рідко .

Дивлячись на дані з більш ніж 1,8 мільйона випадків за тримісячний період між листопадом 2021 по лютий 2022 року, вони виявили лише 47 повторних інфекцій BA.2 після BA.1. Більшість з них були у «молодих, нещеплених осіб», - заявили дослідники.

Однакнезрозуміло, як довго може тривати імунітет проти Omicron і наскільки добре він дійсно працює для всіх.

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