ABM «побудував мости з федеральним урядом», щоб «створити більш сильний банк»: Даніель Бейкер

85-абанківська конвенція, укладена в п'ятницю на тлі тонів привітності між Асоціацією банків Мексики (ABM) та урядом Андреса Мануеля Лопеса Обрадора , наступні дні, позначені суперечками з Банком Мексики (Banxico) та кризою війни конфлікт між Росією та Україною.
У своїх заключних заявах перед пресою Даніель Беккер, лідер ABM, підкреслив, що банки «побудували мости з федеральним урядом», щоб «створити більш сильну банківську діяльність».
«З великим спілкуванням, з хорошими повідомленнями, з чуйним президентом , і я впевнений, що з цього ми зможемо побудувати більш надійну систему», - сказав представник вершини фінансового сектору, який об'єднує понад 50 банків.
Через два роки банківська конвенція повернулася до Акапулько особисто з очікуванням подолання пандемічної кризи, що спричинило історичне скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП)на 8,2% у 2020 році та відновлення 4,8% у 2021 році в Мексиці.
Незважаючи на повідомлення Даніеля Бейкера, конференція ознаменувалася суперечкою, створеною Лопесом Обрадором, який у четвер порушив весь прецедент, просунувши рішення Banco de México (Banxico) підвищити процентну ставку на 50 базисних пунктів до 6,5%, ексклюзивної потужності центрального банку.
Незвично президент запропонував вибачення Керівній раді на конвенції, акт, який зараз визнав Беккер.
«Це просто підтверджує нам, що здатні чоловіки мають здатність виправлятися, і виправлення здається мені дуже потужним і високо говорить про президента», - сказав Беккер ЗМІ.
Представник фінансового керівництва, який скасував офіційну церемонію закриття і лише на початку провів прес-конференцію, також заявив, що задоволений повідомленням Лопеса Обрадора, хоча в четвер він попросив у нього більш «конструктивний» діалог та умови «визначеності».
«Позитивний. Президент, я думаю, ви бачили це, розуміє банківську діяльність, знає, що це важлива галузь, актуальна, що ми можемо підтримувати економічне зростання і, як ви бачили, дуже позитивно», - сказав він цієї п'ятниці під сумнів у пресі.
Він також визнав, що президент «пообіцяв не робити жодної реформи банку», обіцянку, яку він «поважав».
«Так (це сигнал, на який ми сподівалися), я думаю, що поки банківська справа залишається інклюзивним банком з соціальним виміром, ми матимемо здатність мобілізувати, і я думаю, що в цьому сенсі це було дуже задовільно», - відповів він на експрес-запитання.
Окрім цієї суперечки, конвенція проходила в тіні кризи, що виникла внаслідок вторгнення Росії в Україну.
У заключний день конференцій колишній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та спеціальний посланник ООН з фінансів та клімату Марк Карні попередили про наслідки війни в Україні, яка вплине на Мексику.
«Нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб змусити Росію негайно припинити вторгнення, по-друге, я думаю, що ми теж повинні надавати гуманітарну підтримку всім цим біженцям і народу України, чиє життя постраждало», - запитав Пан Гі Мун.
Зі свого боку, Марк Карні зазначив, що «поєднання високих цін на енергоносії, іноді дефіцит, ризик нестачі вугілля та довгострокову перспективу з точки зору кліматичної конкурентоспроможності спричинить перехід».
ПрезидентABM визнав, що війна знизила очікування щодо зростання в Мексиці, яка також стикаєтьсяз інфляцією 7,29%- згідно з повідомленням Національного інституту статистики та географії (Інегі), опублікованого минулого четверга, - що означає його найвищий рівень за два десятиліття.
«Правда полягає в тому, що існує середовище високої інфляції та питання війни, яке не було на радарі, ми повинні стежити за подіями і чекати, але ми бачимо зростання, яке може становити від 2,5% до 3,5%», - сказав Беккер.
Незважаючи на світогляд, він підкреслив надійність і оптимізм банківської системи, вважаючи, що в Мексиці «умови готові інвестувати».
«Напруженість, яка існує між США та азіатськими країнами, породжує можливість виробляти виробництво в Мексиці, я думаю, що, незважаючи на те, що знаходиться в дуже складному контексті, Мексика також знаходиться в дуже привілейованому становищі, і ми сподіваємось, що ми захопимо цінність цих можливостей», - підсумував він.
З інформацією від EFE
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