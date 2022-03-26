ABM «побудував мости з федеральним урядом», щоб «створити більш сильний банк»: Даніель Бейкер

85-абанківська конвенція, укладена в п'ятницю на тлі тонів привітності між Асоціацією банків Мексики (ABM) та урядом Андреса Мануеля Лопеса Обрадора , наступні дні, позначені суперечками з Банком Мексики (Banxico) та кризою війни конфлікт між Росією та Україною.

У своїх заключних заявах перед пресою Даніель Беккер, лідер ABM, підкреслив, що банки «побудували мости з федеральним урядом», щоб «створити більш сильну банківську діяльність».

«З великим спілкуванням, з хорошими повідомленнями, з чуйним президентом , і я впевнений, що з цього ми зможемо побудувати більш надійну систему», - сказав представник вершини фінансового сектору, який об'єднує понад 50 банків.

Під час відкриття 85-ї банківської конвенції президент Андрес Мануель Лопес Обрадор вибачився за те, що виявив, що Банк Мексики (Банксіко) підвищить свою процентну ставку на 50 базисних пунктів. Він сказав, що вважає, що оголошення вже оприлюднено. (Фото: EFE/Девід Гузман/Архів)

Через два роки банківська конвенція повернулася до Акапулько особисто з очікуванням подолання пандемічної кризи, що спричинило історичне скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП)на 8,2% у 2020 році та відновлення 4,8% у 2021 році в Мексиці.

Незважаючи на повідомлення Даніеля Бейкера, конференція ознаменувалася суперечкою, створеною Лопесом Обрадором, який у четвер порушив весь прецедент, просунувши рішення Banco de México (Banxico) підвищити процентну ставку на 50 базисних пунктів до 6,5%, ексклюзивної потужності центрального банку.

Незвично президент запропонував вибачення Керівній раді на конвенції, акт, який зараз визнав Беккер.

«Це просто підтверджує нам, що здатні чоловіки мають здатність виправлятися, і виправлення здається мені дуже потужним і високо говорить про президента», - сказав Беккер ЗМІ.

Архівна фотографія жінки, що показує нову банкноту на 200 песо, представлену під час заходу, проведеного Banco de México, в Мехіко (Мексика). EFE/Хосе Мендес

Представник фінансового керівництва, який скасував офіційну церемонію закриття і лише на початку провів прес-конференцію, також заявив, що задоволений повідомленням Лопеса Обрадора, хоча в четвер він попросив у нього більш «конструктивний» діалог та умови «визначеності».

«Позитивний. Президент, я думаю, ви бачили це, розуміє банківську діяльність, знає, що це важлива галузь, актуальна, що ми можемо підтримувати економічне зростання і, як ви бачили, дуже позитивно», - сказав він цієї п'ятниці під сумнів у пресі.

Він також визнав, що президент «пообіцяв не робити жодної реформи банку», обіцянку, яку він «поважав».

«Так (це сигнал, на який ми сподівалися), я думаю, що поки банківська справа залишається інклюзивним банком з соціальним виміром, ми матимемо здатність мобілізувати, і я думаю, що в цьому сенсі це було дуже задовільно», - відповів він на експрес-запитання.

Воєнний конфлікт між Росією та Україною став ще однією темою, яка обговорювалася на 85-й Банківській конвенції. (Фото: EFE/EPA/СТРИНГЕР)

Окрім цієї суперечки, конвенція проходила в тіні кризи, що виникла внаслідок вторгнення Росії в Україну.

У заключний день конференцій колишній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та спеціальний посланник ООН з фінансів та клімату Марк Карні попередили про наслідки війни в Україні, яка вплине на Мексику.

«Нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб змусити Росію негайно припинити вторгнення, по-друге, я думаю, що ми теж повинні надавати гуманітарну підтримку всім цим біженцям і народу України, чиє життя постраждало», - запитав Пан Гі Мун.

Зі свого боку, Марк Карні зазначив, що «поєднання високих цін на енергоносії, іноді дефіцит, ризик нестачі вугілля та довгострокову перспективу з точки зору кліматичної конкурентоспроможності спричинить перехід».

ПрезидентABM визнав, що війна знизила очікування щодо зростання в Мексиці, яка також стикаєтьсяз інфляцією 7,29%- згідно з повідомленням Національного інституту статистики та географії (Інегі), опублікованого минулого четверга, - що означає його найвищий рівень за два десятиліття.

Фото: EFE/Сашенька Гутьєррес/Архів

«Правда полягає в тому, що існує середовище високої інфляції та питання війни, яке не було на радарі, ми повинні стежити за подіями і чекати, але ми бачимо зростання, яке може становити від 2,5% до 3,5%», - сказав Беккер.

Незважаючи на світогляд, він підкреслив надійність і оптимізм банківської системи, вважаючи, що в Мексиці «умови готові інвестувати».

«Напруженість, яка існує між США та азіатськими країнами, породжує можливість виробляти виробництво в Мексиці, я думаю, що, незважаючи на те, що знаходиться в дуже складному контексті, Мексика також знаходиться в дуже привілейованому становищі, і ми сподіваємось, що ми захопимо цінність цих можливостей», - підсумував він.

З інформацією від EFE

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