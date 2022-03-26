Тейлор Хокінс: Чутлива данина, яку Coldplay заплатив у концерті за смерть барабанщика Foo Fighters

Музика в жалобі. СмертьТейлора Хокінса в Колумбії здивувала весь світ. У ніч на 25 березня барабанщик Foo Fighters, американської рок-групи, був знайдений млявим в готелі Casa Medina, в Богота, де він повинен був бути частиною фестивалю Estéreo Picnic.

На закриття цієї записки причини його смерті невідомі, хоча вважається, що він переніс серцевий напад черезінформацію, надану Секретаріатом охорони здоров'я в Боготі пресі. Хоча деталі все ще знаходяться в резерві, ви вже можете знати хронологію того, як відбувалися події.

Що точно відомо, це те, що музична група підтвердила жалюгідну новину через заяву на своїх платформах о 21:00, залишивши своїх шанувальників шокованими, оскільки Тейлор Хокісбув сповнений життєвих сил у шоуFoo Fighters в Lollapalooza, в Аргентині, за шість днів до його смерті.

Після повідомлення користувачі з усього світу скаржилися на від'їзд барабанщика в соціальних мережах, як це робили різні знаменитості з музична гільдія. Аледаниною, яка вразила найчутливіший акорд з фанатами Foo Fighters, була група Coldplay , яка поділила сцену з групою в Аргентина.

ВОНИСПІВАЛИ «ЕВЕРГЛОУ»

Під час першого показу в Мексиці і через кілька годин після смерті Тейлора Хокінса була підтверджена, Кріс Мартін , лідер англійців група, сіла перед його фортепіано і в очах його послідовників віддала данину одному з його великих друзів.

«Ми чули, що наш друг, у великій групі під назвою Foo Fighters, помер. Ми не були впевнені, що будемо говорити про це на концерті, але ми повинні це зробити, тому що вони наші друзі, і ми дбаємо про них», - сказав вокаліст гурту нестримним голосом.

«Ми відчуваємо, що ми повинні відправити любов Foo Fighters, тому що ми знаємо, що він прекрасна людина, тому ми будемо грати цю пісню для Foo Fighters», - підсумував він, а потім заспівав перші акорди«Everglow».

Тексти пісень були складені Мартін і Гвінет Пелтроу, який був його дружиною до 2014 року. Після розлуки художник заявив, що тема «йде про те, будь то кохана людина або ситуація, або друг, або відносини, які закінчилися, або про те, що хтось помер, думає про те, після того, як ви пережили смуток чогось, ви теж отримуєте це «вічне сяйво».

«Ну, кажуть, що люди приходять, що люди йдуть, цей особливий алмаз, є надзвичайно особливим. І хоча ви, можливо, залишились, і світ може цього не знати, я все ще бачу, що ти небесний. (...) Коли мені холодно, є світло, яке ти мені даєш. Коли я перебуваю в тіні, я відчуваю вічний світіння всередині себе», - говорить частина пісні.

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