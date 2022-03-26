Тейлор Хокінс у відео, які катапультували Foo Fighters до світової слави

25, 26 та 27 березня були дати, вибрані в календарі для видання 2022 року «Фестиваль пікніка Стерео». Ів день початку події рок-група була однією з провідних артистів для виступу: Foo Fighters виступив цієї п'ятниці на сцені Campo Briceño 18,а колумбійці слухали свою музику, яку вони вже грали в інших випадках в країні, коли вони були на концерті.

Однак близько десятої години вечора 25 березня Foo Fighters повідомив історію, яка спочатку вразила їх, а потім всі, хто її слухала: ЗМІ, шанувальники та музична індустрія: Тейлор Хокінс, барабанщик групи, якому було близько 50 років, помер.

«сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та несвоєчасною втратою нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Йогомузичний дух і заразний сміх будуть жити з нами назавжди. Наші серця виходять до його дружини, дітей та сім'ї, і ми просимо, щоб до його конфіденційності ставилися з максимальною повагою в цей неймовірно важкий час», - це були слова, якими поділилася рок-група у своєму профілі в Instagram.

Foo Fighters підтверджує смерть свого барабанщика Тейлора Хокінса. Фото: Інстаграм @foofighters

Згідно з першими повідомленнями, американського барабанщика знайшли мертвим у готелі Casa Medina в Боготі, де він перебував. Зважаючи на ситуацію, шоу гурту на фестивалі «Stereo Picnic Festival» (2022) було скасовано та інші музичні вистави, які очікували в інших країнах.

Тепер, як данина Хокінсу та його кар'єрі, Infobae пам'ятає деякі музичні кліпи Foo Fighters, в яких барабанщик сяяв своїми виступами. Іяк ми не можемо почати з «Everlong», однієї з пісень групи, яка несе цей популярний лейбл, резонуючи в глибині своїх шанувальників, дуже подобається серед своєї аудиторії. Пісня датується 1997 роком і з'являється на другому альбомі Foo Fighters, який отримав назву «Колір і форма».

Не слід залишати осторонь, що разом з Дейвом Гролом (вокалістом групи) Хокінс хвалився у своїх виступах за музичні кліпи. Щеодне музичне відео, яке слід згадати, - це «Learn To Fly»; альбом, який містить цю пісню та інші хіти, називається «Там нічого не залишилося до Lose», рік, коли ця робота була випущена, був 1999.

Тепер ми звернемося до відеокліпу «Long Road To Ruin», ця пісня відображена у списку пісень, пропонованих на альбомі «Echoes, Silence, терпіння & Grace» року 2007. Якщо говорити про перегляди на YouTube, то аудіовізуальний шматок пісні сьогодні з цифрою 32 501 309 переглядів.

Попереднійальбом також охоплює випуск пісні «Претендент», всупереч згаданим відео, у цьому аудіовізуальному творі члени Foo Fighters не беруть участі в інтерпретації будь-якого персонажа, вони просто співають і грають на відповідних інструментах, але саме тому стоять З, тут ви можете побачити Тейлор Хокінс повністю присвячений грі на його барабанах.

Відеодля «Breakout» - це ще одна досить весела частина для перегляду, альбом, до якого він належить, - це «Немає нічого не залишилося до Lose» (1999).

З іншого боку, крім музики, Foo Fighters також вийшли на кінематографічне поле зі зйомками фільму жахів під назвою «Студія 666", постановкабула випущена в 2022 році.

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