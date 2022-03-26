Емоційна остання поява Тейлора Хокінса в Lollapalooza Аргентина, яка стала вірусною після його смерті

Барабанщик Тейлор Хокінсз Foo Fightersпомер цієї п'ятниці ввечері в Боготі, де американська група планувала виступати на фестивалі пікніка Estéreo.

Його останній виступ був минулої неділі в рамках Lollapalooza Argentina, де в один момент він залишив свій інструмент і заспівав королеву «Когось любити», щоб порушити всіх. Група збиралася виступати в Парагваї протягом тижня, але концерт довелося призупинити через погані погодні умови. Ось чому шоу на іподромі Сан-Ісідро, в Буенос-Айресі, було останнім Хокінсом.

Хокінсбув однією з видимих фігур у групі поряд з колишньою Nirvana Дейв Грол. На концертах він відмовлявся від барабанів, щоб співати рок-класики , такі як «Під тиском» та вищезгаданого «Когось любити», як королевою; або «Рок-н-рол», Led Zeppelin.

Після скасування концерту в Парагваї музикант Foo Fighters вийшов обійняти дівчину, яка грала на барабанах зображення, яке стало вірусним.

«сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та несвоєчасною втратою нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Їх музичний дух і заразний сміх будуть жити з нами назавжди», - написала група у своєму акаунті в Twitter.

Бійці додали у своєму повідомленні: «Наші серця виходять до його дружини, дітей та сім'ї, і ми просимо, щоб їх приватне життя ставилося з максимальною повагою в цей неймовірно важкий час».

Foo Fighters був одним із хедлайнерів Picnic Stereo , де їх виступ був запланований на ніч у п'ятницю, а 50 років смерті Хокінса було повідомлено за годину до того, як вони вийшли на сцену .

Глядачі плакали, коли почули новини на фестивалі Stereo Picnic (REUTERS/Наталія Ангаріта)

Один з артистів групи Black Pumas, який щойно вийшов на сцену пікніка Estéreo, відповідав за спілкування публіці про смерть Хокінса, народженого 17 лютого 1972 року в Forth Worth Worth, штат Техас.

За даними місцевих ЗМІ, художник був знайдений млявим у готельному номері, де група перебуває у Боготі.

Відразу після того, як трагічні новини прорвалися, організація фестивалю повідомила про скасування виступу групи Сіетла. «З розбитим серцем ми тут, щоб розповісти вам дуже сумну новину», - оголосила про організацію пікніка Estéreo, що призвело до того, що багато людей в аудиторії розплавилися сльози.

Плакат, який організація фестивалю розмістила після смерті Тейлора Хокінса (Infobae)

Хокінсвиріс у Лагуна-Біч, штат Каліфорнія, де він почав вивчати музику консерваторії, і, хоча його спеціальністю були барабани, він також грав на фортепіано та гітарі.

Серед художників, які надихнули його кар'єру, були Стюарт Копленд з «Поліції»; і Роджер Тейлор з королеви.

Карлос, помічник Estéreo Picnic, одягнувши футболку гурту, дізнався про смерть художника, поки він тримав місце, щоб слухати їх, через оголошення організації, але він не міг повірити в це. Для нього Хокінс був «барабанщиком групи всього свого життя», і йогосмерть залишила його «повернутим до лайна». «Це була художня довідка та натхнення», -сказав він інформаційному агентству EFE.

(З інформацією від EFE)

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