Емоційна остання поява Тейлора Хокінса в Lollapalooza Аргентина, яка стала вірусною після його смерті

Барабанщик Тейлор Хокінсз Foo Fightersпомер цієї п'ятниці ввечері в Боготі, де американська група планувала виступати на фестивалі пікніка Estéreo.
Його останній виступ був минулої неділі в рамках Lollapalooza Argentina, де в один момент він залишив свій інструмент і заспівав королеву «Когось любити», щоб порушити всіх. Група збиралася виступати в Парагваї протягом тижня, але концерт довелося призупинити через погані погодні умови. Ось чому шоу на іподромі Сан-Ісідро, в Буенос-Айресі, було останнім Хокінсом.
Хокінсбув однією з видимих фігур у групі поряд з колишньою Nirvana Дейв Грол. На концертах він відмовлявся від барабанів, щоб співати рок-класики , такі як «Під тиском» та вищезгаданого «Когось любити», як королевою; або «Рок-н-рол», Led Zeppelin.
Після скасування концерту в Парагваї музикант Foo Fighters вийшов обійняти дівчину, яка грала на барабанах зображення, яке стало вірусним.
«сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та несвоєчасною втратою нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Їх музичний дух і заразний сміх будуть жити з нами назавжди», - написала група у своєму акаунті в Twitter.
Бійці додали у своєму повідомленні: «Наші серця виходять до його дружини, дітей та сім'ї, і ми просимо, щоб їх приватне життя ставилося з максимальною повагою в цей неймовірно важкий час».
Foo Fighters був одним із хедлайнерів Picnic Stereo , де їх виступ був запланований на ніч у п'ятницю, а 50 років смерті Хокінса було повідомлено за годину до того, як вони вийшли на сцену .
Один з артистів групи Black Pumas, який щойно вийшов на сцену пікніка Estéreo, відповідав за спілкування публіці про смерть Хокінса, народженого 17 лютого 1972 року в Forth Worth Worth, штат Техас.
За даними місцевих ЗМІ, художник був знайдений млявим у готельному номері, де група перебуває у Боготі.
Відразу після того, як трагічні новини прорвалися, організація фестивалю повідомила про скасування виступу групи Сіетла. «З розбитим серцем ми тут, щоб розповісти вам дуже сумну новину», - оголосила про організацію пікніка Estéreo, що призвело до того, що багато людей в аудиторії розплавилися сльози.
Хокінсвиріс у Лагуна-Біч, штат Каліфорнія, де він почав вивчати музику консерваторії, і, хоча його спеціальністю були барабани, він також грав на фортепіано та гітарі.
Серед художників, які надихнули його кар'єру, були Стюарт Копленд з «Поліції»; і Роджер Тейлор з королеви.
Карлос, помічник Estéreo Picnic, одягнувши футболку гурту, дізнався про смерть художника, поки він тримав місце, щоб слухати їх, через оголошення організації, але він не міг повірити в це. Для нього Хокінс був «барабанщиком групи всього свого життя», і йогосмерть залишила його «повернутим до лайна». «Це була художня довідка та натхнення», -сказав він інформаційному агентству EFE.
(З інформацією від EFE)
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